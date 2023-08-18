最新研究領跑員這樣排再快49 秒 有望再縮短馬拉松的人類極限

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運動筆記／ tanya

Eliud Kipchoge 在 2017 年 Breaking2 計畫時，一支由菁英領跑員組成的團隊組成配速團隊，為他降低風阻。圖/ Getty Images

Kipchoge 在 INEOS159 挑戰中以1 小時 59 分 40 秒，跑進 2 小時。圖/INEOS 1:59 Challenge

2019 年馬拉松之神 Kipchoge 在維也納舉行的 INEOS159 挑戰中以1 小時 59 分 40 秒，首度觸及人類歷史上跑進 2 小時的紀錄，雖然這不是一場正式的比賽，但仍為馬拉松紀錄留下重要的一筆。日前一項《英國皇家學會報告A》（Royal Society A）的研究發現，在 2019 年的那場賽事中，領跑員為他減少了約一半的阻力，大約減少的 3 分 33 秒的時間，同時也研究了另一種配速員的隊形配置，有望將時間再縮短 49 秒。

推倒人類歷史的高牆  Kipchoge全馬破二的挑戰

人類第一次向全馬破二發起挑戰始於 2016 年，當時 nike 發起了這項 Breaking2 史詩般的計畫，當時共有三名頂尖長跑運動員參與，Eliud Kipchoge、Zersenay Tadese 和 Lelisa Desisa ，當時選定了義大利 Monza 國家賽車場的環形跑道，以一圈 2.4 公里的平緩賽道，加上許多運動科技的支持，嘗試觸及 2 小時大關。最後經過多個月到非洲東部的訓練生活，在 2017 年 5 月 6 日 Kipchoge 以 2 小時 26 秒跑出馬拉松史上最快的紀錄。雖然最後他以 26 秒失敗，但這項經驗也為 INEOS 1:59 Challenge 奠定了一定基礎。

圖/mikemeracreative

Kipchoge 的團隊從許早時間就開始籌劃，INEOS 1:59 挑戰以 2017年 Nike Breaking2 為基礎，並再度優化各方面的條件，例如更平坦的路線，多了夾道的熱情觀眾，穩定度更高的前導車，以及較有擋風和領跑效率的配速陣型，希望可以一舉推倒 2 小時的高牆。

2019 年Kipchoge  INEOS 1:59 Challenge 的隊形。圖/Bart van Overbeeke

團隊做了 100 多次模擬實驗，嘗試在多種隊形中，找到可以最大下限度減少空氣阻力的方式，最終以一個前所未有的隊形迎接這次比賽。當時的INEOS 1:59 Challenge 總共動員 41 位菁英領跑員。最終 Kipchoge 在 2019 年以 1 小時 59 分 40.2 打破人類歷史的高牆，為體育界創下了新的里程盃。

更好的陣型 更快的速度

在這項新研究中，法國里昂中央理工大學的機械工程師 Massimo Marro 與其他研究員測量了人體模型在風洞（wind tunnel -用於測量風阻的模擬場域），在這個場域中，他們複製了 Kipchoge 2019 年 INEOS159 挑戰中的隊形，以及進行其他隊形的風阻實驗。研究人員確定了三種可以最大化幫助跑者的隊形進行實驗，最後發現能減少最多阻力的隊形並非 V 字型，而是 t 字型。在菁英跑者前設定五位跑者，由前往後分別是 1-1-2-1 排列，菁英跑者後則配置兩名領跑員。

減少空氣阻力的跑步隊形

2019 年 Kipchoge 在 INEOS159 的隊形設置

研究人員發現ｔ字為更理想的跑步隊形

研究人員根據現場實驗和電腦模擬，計算出 Kipchoge 獨自以馬拉松配速跑步時感受的阻力，根據結果再計算出新的配速員隊形可以節省的時間為 4 分 22 秒。看到這邊你是不是認為破二這項紀錄勢在必得了呢？然而在正式比賽之中，菁英跑者通常只被允許擁有 2~3個配速員，Kram 建議參賽的運動員可以合作，輪流在彼此身後來提高成績。

圖/Getty

Kipchoge 曾在 2022 年柏林馬拉松上以 2 小時 1 分 9 秒打破馬拉松世界紀錄。研究員 Marro 表示「這已經接近極限，但尚未達到。另外這些配速員的策略可以幫助紀錄再往前推進」。今年九月，Kipchoge 即將重回柏林賽道，跑者們也相當期待他的表現。

來源：sciencenews

責任編輯：tanya

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