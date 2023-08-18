賽事心得／峴港+芽莊馬拉松 跑兩馬賺千萬獎金之旅

自從去年完成了六星跑者的目標之後終於可以轉換跑道參加其他一直想去的國家旅跑，今年四月跑了浪漫之都-巴黎馬拉松（第52馬），說實話相比規格跟震撼度不輸六大馬拉松賽事，不愧是歐洲軍事第一強國，除了動不動喜歡擺工⋯

接下來八月更是我期盼已久的家鄉初馬，也是第一次在八月份參加馬拉松比賽，這次跟著方老師的團一起去旅跑，還一次跑兩馬真是太划算，畢竟越南很大有大家一起參與肯定非常精彩。

週六早上抵達峴港，馬上去EXPO領物資，物資除了衣服、號碼簿、補給品之外還有帽子跟賽後完賽衣，接著市區景點瀏覽後去超市購物，晚上提早吃飯就要趕緊回飯店休息了。

8/6第十屆峴港馬拉松大賽：AIMS認證、也是亞培世界馬拉松大滿貫(Abbott World Marathon Majors, AbbottWMM)分齡賽事，全馬凌晨三點起跑，半馬凌晨四點，這不但是八月的第一場馬拉松也是第一次凌晨三點起跑的比賽，壓力大呀⋯⋯

賽事有公安軍警開道及交管，認證賽事全程只有水、運動飲料、香蕉西瓜、海綿冰塊，所以台灣的豪華補給在這見不到的，但本次台灣參賽跑團好多，還有我們新竹的錸德團，感謝一路上為我加油打氣的跑友們。

賽

道全程大多平路，只有34K有一座大橋要上，全長近2K,水站約2K就有一個，賽道大跑起來不擁擠，且有前導車開道更是順暢。

就一路由深夜跑至清晨，最後不敵肯亞選手只能收下總二了，有獎金且獎品也非常的豐富，有名牌跑錶、500萬運動品牌兑換卷、跑鞋⋯等，滿載而歸。

接下來就是放鬆行程了，跟媽媽家人一起去了近年超夯的峴港巴拿山，巴拿山的纜車大有來頭，曾經是世界紀錄「世界最長纜車系統」、「世界起落點海拔落差最大的纜車系統」，最長的纜車長度長達5,801公尺，還有2018開始營運佛手大橋，法國村。

隔天又至會安市看了遊客超多的古城及坐椰子船。

再來又到了順化市看皇城、又乘坐飛機至海拔1500多公尺的大叻市參觀瀑布、瘋狂屋也是這段旅程中最涼爽舒適的時光，當然方老師也每天給我們一人一顆椰子降火，在這裏我實現了椰子自由了😂。

快樂的時光總是特別快，不知不覺抵達了下一個賽場芽莊市了，這場參賽人數有超過11000人，EXPO就可以感受到滿滿的人潮了，物資更加豐富除衣服號碼布以外還有帽子、號碼帶、跑鞋袋、束口袋、能量膠⋯等，賽後一樣再加完賽衣。

8/13第二屆芽莊馬拉松大賽：AIMS認證，雖是第二屆卻是越南的指標賽事，國內外菁英雲集，全馬一樣凌晨三點起跑，前15K市區奔跑，不得不說各路口有公安軍警駐守下車輛都靜靜的熄火看著我們跑步，壓力又好大了⋯⋯

15K開始沿著海岸線前進，雖是半夜但溫度依然接近30度，中午高溫約35度，所以才要三點起跑，22K開始爬坡到28.5K折返原路回終點，但最難的是折返後跟滿滿的半馬選手在一起，怎麼閃都閃不完，是耗費最多力氣的地方，最後追不上肯亞及日本的sub3選手，也創下了今年以來最差成績，只能以分一完賽。

賽後頒獎典禮在會場對面的米色政府大樓舉行，所有得獎跑者跟媒體都在現場。再次拿下千萬獎金，還有其他獎品跑鞋、燕窩跟兩大罐高蛋白粉等，若想體驗一日千萬獎金來越南就對了。PS越南賽事還有一個大亮點，就是賽事照片都是免費下載，而且邊拍照邊上傳，回到終點官方連結就有自己的照片了，效率之高令人難以置信。

接下來的行程是美奈市旅遊紅沙漠及最終站胡志明市區及古芝地道導覽，這次回來也看到了越南新增的第一高樓，總計十一天共遊歷七個城市的旅程滿滿的收穫及回憶，也認識了好多神人跑友如一樣是六星跑者（用雙腳丈量全世界）的Roger哥跟志偉哥還有快300馬的古姐跟艾將等等資深跑者，使這段旅程歡笑聲不斷，更讓我這跑馬、旅遊、探親兼賺獎金的四合一行程完美落幕，新增了兩個新城市的旅跑，讓我的100個城市馬拉松目標又提升了2%，也期待下一場海外馬拉松的到來。

我是勇闖世界的六星跑者目標旅跑世界100個城市趁此生未老，不留下遺憾