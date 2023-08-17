世界田徑錦標賽中華隊四人出賽 曹純玉二度挑戰馬拉松

世界田徑錦標賽中華隊派出曹純玉、楊俊瀚、陳奎儒及林昱堂四位好手參賽。圖片：田協／新華社／徐拔｜設計：運動筆記

第 19 屆世界田徑錦標賽在本週六（8/19）即將於匈牙利布達佩斯登場，賽事會一路比到 8/27（日）才結束！本屆中華隊總共派出四位選手，包括連續第兩屆參賽的馬拉松寶貝 曹純玉、台灣最速男 楊俊瀚、跳遠國家紀錄 林昱堂，還有台灣欄神 陳奎儒。

去年 7 月曹純玉首次站上世錦賽的舞台，飛往美國尤金參加馬拉松項目，不過當時適逢生理期加上烈陽曝曬，在最後 3-4 公里左右出現熱衰竭現象，在最後直線道更不斷地摔倒再重新爬起來，靠著過人的堅強意志力咬回終點，以 2:47.02 打破許玉芳的紀錄，寫下國內世錦賽女子馬拉松最佳成績，然而完賽進了醫護站，經過篩檢曹純玉才發現原來自己陽性確診新冠肺炎。

曹純玉 2022 年於美國尤金參加女子馬拉松項目。圖/新華社

原先今年以杭州亞運為目標的曹純玉，偶然在六月時接到世界田徑總會的來函，表示原本排名 107 名的她晉升到第 79 名，順利遞補上世錦賽女子馬拉松項目，讓曹純玉又驚又喜。回顧今年以來曹純玉訓練及相關比賽，在年初時她透露，感覺自己的跑感和跑姿跑掉，跑起來像是用跳的，甚至一度覺得自己不會跑步了。所幸在物理治療及訓練的調整下，她慢慢地找回跑感，並於四月時飛往荷蘭參加鹿特丹馬拉松，在飄著毛毛細雨，氣溫約 9-10 度的天氣下跑出 2:36:12 的本季最佳成績。

曹純玉於年初參加青年盃女子 5000 公尺項目。圖/Ian

六月時她到日本參加第 220 回東海大学長距離競技会的 3000 公尺項目，當作是鹿特丹馬拉松後的訓練檢驗。然而在準備時，跑動中重心的移動仍然有著不穩定感，最後以 10 分 03 秒 38 的成績完成 3000 公尺項目。她於社群分享：「雖然在比賽中做到了穩定，但跑完還是有點不甘心，因為自已曾經是可以跑出 9 分 31 秒的成績，不過深信一切都會過去的。」結束日本的賽事後，曹純玉直接飛往中國麗江高原進行移地訓練，當地的海拔約 2,400 公尺，溫度介於 12-26 度之間，平均濕度約 50%-60% ，她表示，這樣的氣候環境已經是長跑選手的天堂。經過近一兩個月的訓練後，曹純玉將再次踏上世錦賽的旅途，在匈牙利時間 8/26 早上 07:00 出賽女子馬拉松項目，預祝她能平安順利完賽。

台灣最速男楊俊瀚將第二次登上世錦賽舞台。圖/中華民國田徑協會提供

同樣是第二次參加世界田徑錦標賽的台灣最速男楊俊瀚，今年八月於亞錦賽男子 200 公尺項目以 20.48 秒摘下銀牌，積分大幅前進，在世錦賽的排名順位更直接從 148 名提升到 36 名，成功取得世錦賽的門票。他表示：「在亞運前本來就有預計要安排一場比賽來調整，剛好有補進世錦賽，它的強度很高，希望能在布達佩斯好好表現，期許每趟都晉級，最多可以跑進決賽。」楊俊瀚的本季最佳是於四月底五月初和亞運培訓隊一同到日本備戰時，在 200 公尺跑出了近四年來最好的一次成績，在預賽繳出 20 秒 46 的成績晉級，決賽時則在超風速的情況下，跑出 20 秒 33 摘下銅牌。

距離他上次參加世錦賽，已經是四年前 2019 年的卡達，當時他在拿波里世大運上受傷，在狀態還沒恢復的情況下繼續參加世錦賽，最終於 200 公尺項目跑出 20.80 秒的成績，排名 38 名無緣晉級，他分享：「今年的狀態比卡達世錦賽時好很多，希望在成績還有表現上可以有很大的突破。」而楊俊瀚的最終目標是希望在亞運上可以突破個人本季最佳 20.33 秒，甚至去衝擊 20.23 秒的全國紀錄。

第一次站上世錦賽舞台的林昱堂，也是在今年的亞錦賽跳出新境界，在男子室外跳遠跳出 8.40 公尺的成績，不但摘下金牌、打破台灣高懸 30 年的全國紀錄，晉升亞洲第七傑，更是今年世界跳第三遠的男人，登上 WA 官網首頁！

林昱堂於亞錦賽跳出 8.40 公尺的好成績摘下金牌。圖/中華民國田徑協會提供

現年 23 歲來自澎湖的他，從國中開始接觸田徑，更在高三時開始發光發熱，創下不少好成績。這回將登上世錦賽舞台，他說：「其實一開始的目標就是田徑最高殿堂都去過，本來想能去就好，不用想得牌或成績。但現在我有跟他們競爭的能力，我就期許自己這一場把自己成績穩定下來，不用突破，看有沒有機會站上頒獎台。」不過林昱堂今年五月大腿拉傷，他也擔心傷勢會惡化，他表示：「在那種刺激下我要先保護自己，今年重點還是亞運，我自己覺得還是受傷的，怕強度強或者克制不住放太開，反而更嚴重。」

去年在美國俄勒岡的世錦賽男子跳遠項目，第一名是由中國的王嘉男以 8.36m 抱回金牌，希臘的 Miltiadis TENTOGLOU 以 8.32m 摘銀，第三名則是瑞士的 Simon EHAMMER 以 8.16m 拿下。第四位拿到今年世錦賽門票的則是台灣欄神 陳奎儒，將出賽男子 110m 跨欄項目，這也將會是他五年內第三次登上世錦賽，期待這四位中華健兒能夠成功達成目標，好好享受世錦賽的賽道。

責任編輯：Eulla

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