迪士尼路跑手刀預備！ 8/22 搶先報名迪士尼春季驚喜週末

圖/runDisney

上週小編和大家分享了華特迪士尼世界馬拉松週末的獎牌，看到這麼夢幻的賽事許多跑友都迫不及待呼朋引伴想要參加，但大部分賽事都已額滿，讓許多跑友扼腕。不過不要擔心！今天和大家介紹 2023-2024 runDisney 賽季的最後一場（目前尚未開放報名），也就是春季驚喜週末賽，一般報名於美東時間 8 月 22 日上午 10:00 開放！

迪士尼春季驚喜週末將在台灣時間 8/22 晚間十點開放報名。 圖/runDisney

run Disney 在佛羅里達州的華特迪士尼渡假區從 2023 年底開始舉辦了四場馬拉松週末的活動，分別是 11 月的迪士尼美酒佳餚半程馬拉松週末、隔年 1 月舉辦的華特迪士尼世界馬拉松週末以及 2 月的迪士尼公主半程馬拉松週末以及 4 月的迪士尼春季驚喜週末。

迪士尼美酒佳餚半程馬拉松週末。圖/runDisney

華特迪士尼世界馬拉松週末。圖/runDisney

迪士尼公主半程馬拉松週末。圖/runDisney

上週和大家介紹的是華特迪士尼世界馬拉松週末的獎牌，大受網友們的好評，這些熱門的賽事讓許多喜歡迪士尼的朋友們為之瘋狂，前三場賽事都已經全數額滿，幾乎所有的賽事要在賽前 8 個月就開始報名，現在你還有一個機會，那就是「迪士尼春季驚喜週末」，這場活動目前尚未開放報名，想要體驗迪士尼路跑這樣夢幻賽事的你，就不要錯過囉！

佛羅里達州華特迪士尼世界度假區 2023-2024 活動👇

活動名稱 活動時間 賽事組別 報名狀態 迪士尼美酒佳餚半程馬拉松週末 2023/11/2-5 5k、10k、半馬 額滿 華特迪士尼世界馬拉松週末 2024/1/3-7 5k、10k、半馬、全馬 額滿 迪士尼公主半程馬拉松週末 2024/2/22-26 5k、10k、半馬 額滿 迪士尼春季驚喜週末 2024/4/18-21 5k、10k、16k 一般報名於美東時間 8 月 22 日上午 10:00 開放。

迪士尼春季驚喜週末於 2024 年的 4 月 18 日至 21 日 ，在佛羅里達州華特迪士尼世界度假區舉行。不過與「華特迪士尼世界馬拉松週末」不同的是，這場比賽最長的距離是 10 英里，也就是 16 公里（華特迪士尼世界馬拉松週末最長距離為 42 公里）。迪士尼春季驚喜週末有 5 公里、10 公里和 10 英里的距離，另外你也可以參與「史迪奇的 Ohana 挑戰」，只要在時限內完成以上三場賽事，

就能再獲得一枚史迪奇 Ohana 挑戰的獎牌（獎牌設計尚未公布）！

主題 距離 5公里 10公里 10英里 5公里＋10公里＋10英里 日期 2024 / 4 / 19 2024 / 4 / 20 2024 / 4 / 21 2024 / 2 / 19-21 價格 107.99 美元 150.99 美元 212.00 美元 485.00 美元

報名重點

有些熱愛參加 runDisney 活動的人將報名稱為一場「競賽」，因為所有的名額通常在開始一小時就賣光了！所以想報名的跑友們手腳要迅速，以下是關於報名的小提示，看完會發現這根本跟搶演唱會門票一樣啊！如果你沒有迪士尼的帳號，可以先註冊，減少你在報名當天要經過的流程～

圖 / noguiltdisney

報名小技巧 1 ｜提前等待

這場比賽的報名時間是美東時間 8 月 22 日上午 10:00 ，在開始報名前的 15 分鐘可以開始排隊，時間一到 10 點，就會為每位等待人隨機分配編號，在獲得編號後就不要刷新，排隊一小時是很正常的時間，耐心等到倒數計時結束的那一刻就輪到你了。 但有時報名系統會提前 5 分鐘開始，你就可以趁這個時候溜進去！

報名小技巧 2 ｜劃分優先順序

runDisney 最快額滿的名額通常是 5k 組和 10k 組，半程馬拉松和全程馬拉松通常比較少人報名，若想參加多場賽事，記得從熱門的賽事開始報名起，另外加購、成績證明都可以在報名成功後上傳，所以報名的當下確保你填完所有必要資訊即可！

報名小技巧 3｜準備好所有資訊

要填寫的資訊包括名字、email、生日、賽衣尺寸、地址、電話、緊急連絡人、信用卡或禮物卡編號，可以將這些資訊全部打好放在記事本，報名時就直接複製貼上！

其實除了在佛羅里達州的華特迪士尼渡假區舉辦的活動之外，加利福尼亞州迪士尼樂園度假區也在 2024 年 1 月 11~14 舉辦了迪士尼樂園半程馬拉松週末，不過名額也已經額滿。另外其實香港迪士尼也在今年重啟了「香港迪士尼樂園10K Weekend 2023」，今年的比賽日在三月，活動於去年十一月就開放報名，所以想參加迪士尼樂園路跑賽事的記得提早關注呦！迪士尼春季驚喜週末報名連結

閱讀更多：丹佛女跑者贏得迪士尼４項賽事，成為二十九年來首位迪士尼大滿貫！

來源：runDisney Registration Tips、runDisney

責任編輯：tanya

＊運動話題，盡在運動筆記