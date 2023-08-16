賽事心得／晶宴慈善馬拉松接力賽 讓人憂心的大學教育

這是第二次跑校園繞圈賽，第一次112/5/13在三峽台北大學校園參加「北大掌聲響起超級馬拉松」12小時組繞圈賽，跑了84.98K。兩場都是挑戰，硬底子賽事，然而心裡的感受截然不同！「北大掌聲響起」從起跑到完賽，一路感受主辦單位的用心規劃，處處體貼跑者，然而這場在國體大辦理的「晶宴」慈善公益馬，可真叫人「驚厭」啊！

不是高強度、高張力、高挑戰的限時5.5小時完賽時間，也不是爬升跑下的山道路線讓人厭世，而是感受到主辦單位未能掌握承辦單位的規劃細節，「就是事『有做』，但未能將事『做好』，造成無法『做對』事」，尤其是協辦的國體大，賽道規劃、志工工作分配、場地安排、路口指揮...等，師長是否有召開籌備會或授權學生主導並從旁指導，我打了很多問號，台灣頂尖的國立體育大學協辦的體育賽事，竟未能帶著學生「正向」成長，實為憾事！(該賽事志工幾乎全是國體大學生)

這項賽事的「驚奇厭世點」臚列如下：

一、賽前物資不足(跑者紀念衣型號不足)，賽事當日沒有寄物區，賽後沒有獎牌可以發放，完賽紀念品也沒有，問國體大志工學生，學生們說「沒有了」，又問「向誰反應」，她們回覆「不知道」，在場沒有一個看似「有經驗的領導者」，全是生嫩的學生，不好意思再追問這些年輕學子，放了吧，畢竟都是學生。感觸頗深，學生們的問題解決能力是需要培訓的！再者，賽道上沒有流動廁所設置，即使賽道旁有固定洗手間也沒有任何標示(見路線規劃圖)，這就需要「嚴厲」檢討了，難不成要跑者自找掩蔽物？從這點可以看出，協辦的國體大以「自我為中心」出發，我知道廁所在哪裡，所以無須標示。此事若是委由學生設計，大學師長是否有盡到責任審查，帶著學生「思做」？看樣子是沒有的。若是師長親自設計，那問題就更大了！

二、簡章載明「全馬挑戰組(個人)」全程42.195公里，繞行國體大田徑場外環道共計7圈，本組僅提供年滿30歲至65歲以下男女跑者報名(名額有限，300名)，這是少有的年齡限制且為坡道賽道的繞圈賽，完賽時間更是比一般賽事6小時30分還少1小時，5小時30分完賽(關門時間為6小時)，再者，實際賽道距離是一圈6.195K，跑7圈，全程總計43.365K，比全程馬拉松的42.195K還多，是為超馬賽事，依我這不算咖的跑者而言，只能拼跑「關門馬」，也就是大會規定的6小時關門時間內完賽。

三、賽道繞行彎處標示不清，不少跑者邊跑邊問往哪裡跑，問得還不是賽道志工，而是跑者(因為太陽豔照，賽道志工都在樹底下遮蔭)，甚至還有跑者跑錯路線，我就是其中一位，得回頭返回正常賽道。我在第6圈及第7圈連續兩圈跑錯賽道，該跑彎道時卻直行向前，發現不對後又折返，為什麼會連續發生相同的錯誤呢？都是低頭惹的禍！因為高溫曬得我昏頭轉向，也累得快趴了，只能靠意志力撐著，低下頭來且搖頭晃腦，因而錯跑路線。

四、天熱氣溫高，補給站沒有提供食用冰塊給跑者，眾多跑者也向大會反應，已知亡羊但仍不補牢，怨聲四起！更離譜的是，補給站還擺放鴨肉小漢堡與烤鴨，這樣高強度的賽事，跑者少有食用，而烤鴨在我跑第7圈時仍然「歸遮好好」(整隻完好無損)，心中存疑，烤鴨是否為「模型」，擺著好看的？

五、大會簡章敘明不提供實體完賽證明，賽後即下載成績電子檔，一看，更令我訝異了！我的完賽證書的總名次為87/134，再細查，有完賽證書者為89位，挑戰組公告300人報名額滿。從這數據分析得出，實際到場參賽者僅有134人，所以有166人(300-134=166)缺席，中途棄賽者有45人(134-89=45)。為何參賽率僅有44.67％(134÷300＝0.446666....)，完賽率也只有66.41％(89÷134＝0.664179....)？就我個人分析，因為這場賽事物資不宅配，需前一天8/12(六)下午1:00~5:00至國體大領取，當報名者看了這賽道實際情況後便打退堂鼓，因為5.5小時內要完賽，簡直是不可能的任務！8/13(日)早上7：00才起跑，愈跑氣溫愈高，愈接近中午時間，因此跑者幾乎耐受不了太陽的荼毒，以致中途棄賽。

我的成績證書是大會佛心來著，獎勵賞賜的，因為我的大會成績是6小時15分47秒，是「永不放棄組」其中的一位成員！何謂「永不放棄組」？就是超過關門時間也無法完賽，但「不讓回收」，堅持跑完全程者。此場賽事限時5小時30分，在此時間內完賽者有55名；超過限時時間但在6小時關門內完賽者有26名；超過關門時間也不讓回收，堅持跑完全程者有8名。女子組總排第一為女B組(40-49歲)，完賽時間為6小時7分50秒，也是「永不放棄組」其中的一員，從這些資料看出，這場賽事真的很「硬」！

特別要感謝胡先生一家四口在賽道提供飲料及食用冰塊進行私補，為求衛生，他們全程戴手套親自裝倒冰塊與飲料，真是跑者們的救星，一直到我跑第七圈經過其私補站時，他們都還在，每次經過該站，停下來補給聚集的人數比主辦單位設置的補給站還多，承辦單位有愧啊！因為是繞圈賽，所以身上就沒帶手機拍攝賽道上的景象，要不然我一定拍攝留念。高豔的陽光照射我身，賽後身體留下「衣身」圖樣(見圖)，看似為「國王的新衣」，當晚盥洗，不管是冷水還是溫水，沖的我椎心難受，可真是榮耀的刺痛。身體的刺痛過幾天便可恢復，我憂心的是大學的教育，因是教育人，我思索著也是教育問題，這場次有幸在國體大辦理，大學師長應該從旁指導，讓學生們親自體驗辦理賽事的辛苦與規劃執行細節，這是「花錢」也學不到的，學習成就靠成績，但是經驗成長是靠累積，希望協辦的師長能在賽後開檢討會，帶著學生們成長，這比書本上的「SOP」、「兵推」還有用，讓學生們得以學以致用，而不是社會大眾所詬病的在校所學是無用的！跑了121場的全馬、超馬且領有「超馬丙級裁判證」的老馬良心的建議，國體大孩子們加油！

▲沒有廁所的標示

▲跑7圈，不過不是42.195K，而是43.365K