賽事心得／杭州女子半程馬拉松 一城詩畫、一路風景

目前仍是大陸馬拉松休賽季，就算有比賽也因為名氣不夠大，網上的新聞就比較少，所以我來發佈一篇5月初的比賽，2023杭州女子半程馬拉松！

這也是這場比賽首屆舉辦哦，這場比賽剛好是我老婆去參加的。我們是在賽前一天下午抵達杭州的，杭州晚上還下了大雨。我比較擔心第2天比賽也是大雨，再加上老婆在跑這場半馬比賽之前也只有跑過1次半馬而已，成績還是3小時半多，所以我一開始預估這場比賽應勉強在3小時左右可以完成。而比賽當天天氣非常完美，氣溫不高、沒下雨，就是濕氣比較重，最終我老婆在超出我預期的2小時38分鐘完賽，恭喜我老婆破PB！

2023杭州女子半程馬拉松!! 專案設置及規模-女子半程馬拉松，5000人-女子環湖跑，約10.2km，3000人賽事總規模8000人

以下為官方的內容:5月7日7時，2023杭州女子半程馬拉松在武林廣場鳴槍起跑。作為杭州舉辦的首屆女子半程馬拉松，此次賽事以「奔跑的你，美如西子」為主題口號，與來自全國30個省、自治區的女性跑者們一起，帶著熱愛和激情出發。

2023杭州女子半程馬拉松設有半程馬拉松、環湖跑兩個參賽項目。經過激烈爭奪，路穎以1小時15分38秒獲得半程馬拉松第一名。

徐冰潔以1小時16分07秒獲得第二名。

唐曉芳以1小時21分50秒獲得第三名。

進入亞運之年，亞運會各項籌備工作正有序推進。「辦好一個會，提升一座城」，借亞運會舉辦契機，營造全民健身迎亞運的濃厚氛圍，在此基礎上，依託歷史文化名城的深厚底蘊、西湖賽道的山水風光，杭州女子半程馬拉松應運而生。這不僅讓杭州升級成為“雙馬之城”，也為“國際賽事之城”建設再添重要一環。

首屆杭州女子半程馬拉松以「全國最美馬拉松賽事」為品牌主線，精心設計賽道，盡顯誠意。跑友們從繁華地標武林廣場跑入詩意西湖，感受一場「一城詩畫、一路風景」的旅程。

作為國內首個環西湖跑的女子馬拉松，賽事線路將西湖的斷橋、蘇堤、白堤、三潭印月、雷峰塔等著名景點進行了生動串聯。半程線路還經玉皇山路、南複路沿錢塘江畔展開，感受錢塘江氣勢磅礴的獨特韻味。

杭州女馬是一場專屬於女性的體育盛會，從參賽選手到官方配速員、急救跑者、賽事開道交警等都由女性組成，這也讓杭州女馬更具辨識度。

在詩意山水中，運動達人、漢服跑團以及來自各行各業的女性跑者們用自信奔跑的姿態感受運動所帶來的放鬆與快樂，盡情展現現代女性剛柔並濟、自信大方的多樣之美。

此外，杭州女馬的賽事服務也體現著從女性跑者角度出發的精緻與貼心。作為“更愛女人的新能源汽車”，歐拉汽車為本次比賽提供了賽事計時車和競賽用車。特步提供的參賽服舒適美觀、面膜等豐富的參賽物資誠意滿滿。在賽道終點處，組委會特別提供了送鮮花、掛獎牌等服務，讓女性跑者們在揮汗奔跑後，擁有屬於杭州女馬的儀式感。

在本次比賽中，組委會還提供AI視頻服務，通過多機位元高清攝像機，記錄參賽選手的奔跑過程。比賽期間，AI識別技術即時記錄下每位元女性跑者的颯爽英姿，讓女性跑者完賽後能及時分享自己的高光時刻。

據悉，本次杭州女子半程馬拉松通過香港衛視及10家網路平臺同步直播，以賽為媒詮釋多樣化的女性之美。

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