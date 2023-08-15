訓練心得／初訪劍潭山老地方觀機平台越野跑~隨意亂跑8公里

禮拜天下午來到台北越野跑，跑到了劍潭山老地方觀機平台，是熱門打卡景點，遊客跟登山客幾乎都會停下來拍照。

我是坐區間車，自強號3000先經過。

再坐捷運到101世貿站，出口有到四四南村

跑步前先來吃個午餐。

從劍潭捷運站走到石珀犬入口，設定越野跑劍潭山觀景台景致。

微風平台。

跑走到老地方觀機平台了。

再走到劍潭捷運站，約8公里多。

熱量900多卡。

路線圖

跑步時間約半小時。

想說假日來個越野跑，跑外縣市好了，就爬文說劍潭山算是一條很可以的越野跑路線，實際跑起來就以劍潭山親山步道來講，感覺很多路都可以相通，所以沒跑過基本都是亂走亂跑居多，一路跑走到老地方觀機平台，感覺沒有很越野，至少8~9成路面，是水泥地跟水泥石階，有些階梯旁雖然有鑿小土路可以或跑或走，可是感覺太小條了，跑起來也會卡卡的吧。

感覺越野的路段太少，就以我跑過的三貂嶺步道來講，走起來輕鬆，跑起來也算有感受到越野跑感，可是路段沒有太難跑，而且幾乎都有樹蔭，所以很少會曬到，還跑過跑馬古道就真的有些路段很曬，可是多樣性的石頭路面，也比劍潭山親山步道有趣，看來我是誤會了甚麼哈哈就景緻來講，我想劍潭山老地方觀機平台，應該夜跑看夜景是比較好的吧，我白天來跑感覺還好而已，雖然很多觀光客來拍照，或許是我看慣了 東北角的山與海吧，即使夏天熱到爆，可是無敵海景也是沒話講，實在漂亮極了。

下次沒那麼熱來越野跑個陽明山周圍好了，就選這輕鬆跑的路徑跑，對劍潭山親山步道到老地方觀機平台來講，以為有些越野路段，都是水泥路居多 ，我想主要還是要考量到一般觀光客跟遊客，跟只想輕鬆登步道運動的人吧，下次再來台北跑別的越野路段吧 。