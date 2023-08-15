跑步小品／進小學的那一刻 就期待加入田徑隊的Coach阿祥！

（林盈祥提供）

Coach阿祥–林盈祥，表情總是酷酷的，他帶富邦銀行路跑社台北拉松訓練營已經進入第五年，擔任台北大學EMBA樂跑社教練也有六年，成為專職跑步教練七年，有學生從他一開始當教練就跟著他練跑到現在；我的兩位多次跑過波馬、仍希望成績更精進的厲害跑友說：「上阿祥教練的第一堂課，他幾乎都沒讓我跑，一直在調整我的跑姿和動作…」、「教練好細心，我錄影給他看，他每次都仔細截圖、畫線，分析我的跑姿，教練很年輕，真的很用心啊！」

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深愛田徑 成績卻非頂尖的迷茫

阿祥教練是運動科班出身，從小學加入田徑隊開始，一直到大學念體育系、研究所專攻運動生物力學，整個求學時期都以田徑、運動為主軸。他笑著說，從小就很過動，相較於會唸書的哥哥姊姊，在家總覺得自己會被看輕；在彰化鄉下的孩子裡，他發現自己很會跑，找到了自己擅長的事，「感覺跑很快很酷、很厲害！從進小學的那一刻我就期待高年級加入田徑隊！

一路從小學、國中，到進入培育陳傑、向俊賢、劉元凱等多位知名優秀運動員的大甲高中體育班，成為專業運動員的夢卻漸漸打消了，阿祥原本一直練100m、200m短跑，也覺得自己可以跑得更快，國中老師卻認為他的短距離成績已經到頂，遲早要轉中長距離的800m、1500m；不喜歡中長跑的他懷著抗拒心態，直到高中排不上出賽權才轉練800m。「心態上花很多時間調適，再加上運動傷害…；我練很多，課表強度可以跟上第一集團，有時也可以領跑，練習很強，但比賽不行，大學時我比較了解自己，雖然成績比高中好，然而也明白已經到頂了…」｢我迷茫滿久的，每個人想做的事也跟時機有關，以前跑步沒那麼熱門，要當跑步教練似乎沒有成功範例可以參考，願意花錢學跑步的也不多，很難決定是否要走教練這方向。也曾想考教師資格，但難度很高，就算進了學校也可能過著代課人生，我的個性在體制內也容易衝撞，因此還是想著能否在業界做什麼事情…」

（林盈祥曾經為尋找職涯方向感到失落與迷茫，後來轉往運動科學領域學習_林盈祥提供）

運動品牌NB、Garmin、Nike…等陸續推出跑步訓練活動，阿祥的心從飄移不定到覺得可以試試，「看到一些前輩在還沒有跑步風氣時已經默默耕耘，如果等到環境成熟才投入，也不喜歡這樣的自己，應該像當選手時一樣勇於挑戰，只要有目標就想辦法去達到，這意念喚醒了自己，決心要走教練這條路！」從研究所開始從事跑步教練工作至今，過程中曾為了收入「不務正業」去教游泳和網球，後來內心越來越堅定。在台師大研究所主修運動生物力學，專注於跑步生物力學分析，根據自己的專業訓練學生，Coach阿祥很有心得：「運動科學講求根據，才能以邏輯推導。如全馬破4，想達標需要具備什麼能力？學生的能力目前又在什麼位置？缺乏什麼？把這些資訊統合起來，再推導學生應該練有氧？還是有氧底子已經夠了該練速度？以此決定訓練方向，每個階段再回歸檢視方向是否正確，需不需要修正？不斷重新提出假設、或確認朝這個方向走，做出決策，不斷重複這個過程。」

（林盈祥提供）

回想這一路走來，一開始沒什麼自信，經過學習後覺得自己厲害，過一段時間遇見挫折，如學生表現不如預期或受傷，認為自己仍然不足；他觀察其他教練的做法，也會有些自我懷疑，後來慢慢針對問題釐清、不斷進修，並與其他教練討論，又發現自己可以更開放去看待專業這件事。「覺得自己厲害時會封閉自己，直到碰壁，會重新打開心房去接受很多事…」

Coach阿祥的指導心法：專業、傾聽、同理心

在Coach阿祥的大團班，會針對共同目標去引導學生，看學生在過程中的造化；小班或一對一就可以個別深入了解。「要了解學生的心理需求，為什麼他想跑步？是被推坑？還是他的夢想？這有動機上的差異，指導方針會不一樣。動機很強的學生，不需要教練說什麼，就會主動問很多事、而且百分之百執行教練說的；但動機不是很明確的，得多花些心思明白他的動機，朝著他的目標走，並明確他這麼做的意義，如果學生對於這樣做的意義不明確，就沒辦法長久。常在閒聊中要聽出學生話語中背後的意義，這還滿難的…」（笑～ 對於學生的需求，他會從主、客觀兩方面分析，客觀條件如配速等數據，而主觀是指感覺或心理上的想法。如，總是在4:0x附近而無法破4的學生，觀察到學生4:05完賽、平均心率160，後來以4:04完賽，平均心率150，代表同樣強度的賽事，學生整體水平上升，接下來就會看他的步頻、步幅，或實際動作檢視去調整。而主觀的部分會帶學生去看自己的可能性，當信心受打擊時，把專注力抓回目標，一步步達到，會累積學生的信心。

（林盈祥提供）

他最大的成就感是學生因為指導而有所改變，曾有位不跑步也討厭跑步的學生，為了減重參加體能訓練，但一度看不到成果，他特別花了一堂課的時間跟學生聊，了解他真正在乎的是什麼，那堂課後，學生忽然被喚醒，開始研究生酮飲食和168斷食，搭配訓練，一年後由87公斤降至67公斤！「成就感很大！」

素人跑者精神 推了教練一把

阿祥目前仍不斷進修，最近在鑽研肌動學和解剖學。「肌動學是動作產生的機制，肌肉如何產生動作的基本原理，解剖學是肌肉與其功能，這些算是母學科–所有訓練的根本，談跑姿和訓練動作時，每個人肢段比例都不同，如深蹲，大腿骨比較長的人，蹲下來膝蓋很容易超過腳尖，他該做深蹲嗎？或蹲到什麼程度？都必須透過研讀學科去應用。」

（林盈祥提供）

身為專職跑步教練，阿祥坦承自己也曾經很討厭跑步，花了很大心力在田徑場但成績不如預期，「競技場上很現實，沒有成績，誰會認得你？會走得很辛苦，那時滿痛恨自己，覺得已經盡全力卻還是這樣，沒辦法接受這樣的自己…。後來，因為我喜歡短跑，決定給自己一個機會，大學又回去練短跑，雖然也知道成績到頂了，但因為透過訓練和擁有更多知識，心裡踏實很多，慢慢重拾跑步的熱情。這其中重要的關鍵是學生，最後把我再推回來的是學生，看到他們這些上班族克服萬難對運動的堅持，是以前當選手的我沒想過的事，素人跑者身上的行動力把我又推回來！素人都那麼認真，我還是要維持訓練！」

（林盈祥提供）

他說，學生都跟他滿久的，大多是透過推薦介紹而來，目前沒有很認真對外招生，因為課程和進修幾乎占滿時間，粉專–「Coach阿祥」也屬佛系經營，當累積了對於訓練的感悟或跑步相關議題，才會整理發表一篇完整的po文。「學生來找我，我會想怎麼幫他、怎麼符合他的預期？我不是令人眼睛為之一亮的教練，但可以走得很長久，我的強項是分析，這得力於研究所的所學。」談到未來的夢想，他希望未來兩年能具備與外國教練交流的能力，走出台灣、國際交流，也希望跑得開心、也更快一點，達到全馬成績2:40！💪🏻💪🏻💪🏻

（林盈祥提供）

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