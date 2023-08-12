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路跑情報／2023新竹馬 跑者住宿優惠方案一次看！

運動筆記／ Run For TAIWAN
截圖自新竹城市馬拉松粉絲團
截圖自新竹城市馬拉松粉絲團

新竹城市馬拉松不只是新竹人的馬場，更是全台跑者喜歡的「城市跑旅」。賽道沿途景點怎能跑過就當玩過！兩天一夜、三天兩夜快安排起來～超過十家飯店、旅店祭出跑者專屬優惠。

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【2023新竹城市馬拉松】

時間︱2023年11月19日(星期日)

地點︱新竹市樹林頭公園

組別︱全馬42K、超半馬22K、健跑組11K、親子組3.5K、超慢跑組3.5K

特色︱高中競賽組11K、中小學競賽組3.5K、超半程團體賽

✪*增設 #永續跑者 優惠報名費(無紀念衫、完賽毛巾) *✪11/19 (日) 新竹樹林頭公園，不見不散！

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