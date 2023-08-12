路跑情報／2023新竹馬 跑者住宿優惠方案一次看！
新竹城市馬拉松不只是新竹人的馬場，更是全台跑者喜歡的「城市跑旅」。賽道沿途景點怎能跑過就當玩過！兩天一夜、三天兩夜快安排起來～超過十家飯店、旅店祭出跑者專屬優惠。
憑報名證明直接折扣房價！還有直達會場接駁車早餐超彈性！可備外帶餐盒、可提早供應免費延遲退房超貼心 完賽再退房，完全不用趕竟然還有「選手專屬完賽禮」！續住也可享優惠價喔～方案很多元，趕快來仔細看！
呼～滿滿的旅宿優惠都整理好哩！記得先報名https://irunner.biji.co/HSINCHUCITY2023再訂房https://irunner.biji.co/HSINCHUCITY2023?page=2610
★訂房方式：請撥打訂房專線，直接洽詢各旅宿業者。
【2023新竹城市馬拉松】
時間︱2023年11月19日(星期日)
地點︱新竹市樹林頭公園
組別︱全馬42K、超半馬22K、健跑組11K、親子組3.5K、超慢跑組3.5K
特色︱高中競賽組11K、中小學競賽組3.5K、超半程團體賽
✪*增設 #永續跑者 優惠報名費(無紀念衫、完賽毛巾) *✪11/19 (日) 新竹樹林頭公園，不見不散！
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言