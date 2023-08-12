路跑情報／2023扶輪臺北城市創意公益路跑 11/26總統府前登場

你對台灣米倉田中馬拉松(以下簡稱田中馬)的印象是什麼呢？是每年登記報名前都擔心抽不到名額？是賽道的超澎湃補給讓人每次都悔恨？是對在地超熱情鄉親們的加油聲及人情味有滿滿的感動跟回憶？還是近年強調永續環保「Run For Green」的跑步種樹活動呢？上述這些都是跑者對田中馬的既定印象，但對於跑步時愛聽音樂的人，第一個想到的一定就是每年賽事前一晚的選手之夜「心田中音樂節」了！許多人對於近幾年田中馬與「風潮音樂」聯手，為跑者們打造精彩的選手之夜，印象都非常深刻，多組知名樂團及表演者為選手們演出鼓舞，為賽事話題加分不少；但其實，田中馬在音樂上的投入不是只有這樣而已，十幾年來，他們已產出了多首膾炙人口的賽事主題曲。

2023-08-11 10:00