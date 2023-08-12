快訊

中央擬先開放旅外陸客來台 觀光業者怒批「脫褲子放屁」

路跑情報／2023扶輪臺北城市創意公益路跑 11/26總統府前登場

運動筆記／ 創意實踐家
「2023扶輪臺北城市創意公益路跑」由國際扶輪3481地區、3482地區、3490地區、3521地區、3522地區、3523地區共同主辦。照片提供：創意實踐家
「2023扶輪臺北城市創意公益路跑」由國際扶輪3481地區、3482地區、3490地區、3521地區、3522地區、3523地區共同主辦。照片提供：創意實踐家

一年一度的運動盛事「2023扶輪臺北城市創意公益路跑」以「為世界創造希望」為主題，邀集萬人11月26日在總統府前廣場起跑，活動於11日舉行宣傳記者會，期盼民眾透過親近戶外活動，提倡運動健身、關懷社會弱勢、加強公益服務，以落實扶輪關懷社會的精神，活動部分所得將由各地區扶輪社運用於社會公益服務；而臺北同時作為「2026年國際扶輪世界年會」主辦國，國際扶輪表示將會盡全力籌備相關工作。

11日下午臺北國際扶輪年會地主籌備委員會HOC謝三連主委偕同國際扶輪六地區總監3481地區總監黃桂香、3482地區總監莊子華、3490地區總監陳昱森、3521地區總監章金元、3522地區總監許旭輝、3523地區總監楊奕蘭、活動總召集人3523地區黃秀敏、體育局局長王泓翔等貴賓，於臺北市政府市政大樓一樓中庭出席宣傳記者會，共同揭開活動序幕，也為「2026年國際扶輪世界年會」提前暖身，邀請民眾踴躍報名參加。

HOC謝三連主委偕同國際扶輪六地區總監與體育局局長進行啟動儀式預祝活動順利。照片提供：創意實踐家

謝三連表示，能在首善之都-臺北舉辦逾萬人的路跑賽事相當榮幸，希望參賽民眾不僅能挑戰自我，同時運動強身做公益，一齊為世界的親善及和平做出貢獻。對於將迎來「2026年國際扶輪世界年會」，謝三連表示，將盡全力籌備相關工作，以迎接來自世界各地的扶輪社友，並對外展現臺北市民熱心公益及親善友好的人文素養。

臺北國際扶輪年會地主籌備委員會HOC主委謝三連表示，將盡全力籌備「2026年國際扶輪世界年會」相關工作。照片提供：創意實踐家

3523地區總監楊奕蘭說：「讓愛成為溫柔的力量，讓我們一起愛分享，分享愛，為世界創造希望！」。活動開放扶輪社友與一般民眾報名參加，屆時扶輪社將號召萬人共同參與此一公益盛事。預祝跑者們都能順利達陣，共同為推展社會運動風氣盡一份心力。

3523地區總監楊奕蘭邀請民眾一同報名扶輪路跑共襄盛舉。照片提供：創意實踐家

「2023扶輪臺北城市創意公益路跑」於112年11月26日在總統府前廣場起跑，即日起至9月10日開放報名。此次賽事規劃晶片競賽組12.5公里與休閒組3公里，提供超值選手物資包，包含活動紀念衫及運動休閒帽，報名12.5公里者還可擁有環保收納袋，完賽禮為精美運動毛巾、獎牌及許多豐富的摸彩獎品，當日活動預計將有1萬6千名選手共襄盛舉。

相關報名資訊請上網搜尋「2023扶輪臺北城市創意公益路跑」或至〈筆記報名〉網站報名。活動網址：https://opcc.work/2023Rotary

相關新聞

路跑情報／2023扶輪臺北城市創意公益路跑 11/26總統府前登場

一年一度的運動盛事「2023扶輪臺北城市創意公益路跑」以「為世界創造希望」為主題，邀集萬人11月26日在總統府前廣場起跑，活動於11日舉行宣傳記者會，期盼民眾透過親近戶外活動，提倡運動健身、關懷社會弱

路跑情報／2023新竹馬 跑者住宿優惠方案一次看！

新竹城市馬拉松不只是新竹人的馬場，更是全台跑者喜歡的「城市跑旅」。賽道沿途景點怎能跑過就當玩過！兩天一夜、三天兩夜快安排起來～超過十家飯店、旅店祭出跑者專屬優惠。 憑報名證明直接折扣房價！還有直

賽事心得／城市定向越野挑戰賽 適合親子一同參與

這是第二場體驗定向越野活動，基於上次參賽後感想，覺得這個活動蠻適合親子一同參與，怎麼說呢？體育相關活動，最常見的就是路跑，路跑或者馬拉松對於有訓練跑步技能的大人，可能會比較有不一樣的含義，附加價值有自

粉絲的福利！超可愛的三麗鷗路跑來啦～～～

身為一個布丁狗粉，敲碗無數次的布丁狗路跑，就在今年秋冬終於有啦，看到的時候真的是淚流滿面！雖然不是只有布丁狗！但也結合了Hello Kitty、酷企鵝、蛋黃哥！

那些年 我們聽的田中馬拉松歷年主題曲故事

你對台灣米倉田中馬拉松(以下簡稱田中馬)的印象是什麼呢？是每年登記報名前都擔心抽不到名額？是賽道的超澎湃補給讓人每次都悔恨？是對在地超熱情鄉親們的加油聲及人情味有滿滿的感動跟回憶？還是近年強調永續環保「Run For Green」的跑步種樹活動呢？上述這些都是跑者對田中馬的既定印象，但對於跑步時愛聽音樂的人，第一個想到的一定就是每年賽事前一晚的選手之夜「心田中音樂節」了！許多人對於近幾年田中馬與「風潮音樂」聯手，為跑者們打造精彩的選手之夜，印象都非常深刻，多組知名樂團及表演者為選手們演出鼓舞，為賽事話題加分不少；但其實，田中馬在音樂上的投入不是只有這樣而已，十幾年來，他們已產出了多首膾炙人口的賽事主題曲。

美國1500m傳奇好手Simpson 參戰美國奧蘭多奧運會馬拉松選拔賽

Jenny Simpson 為美國田徑好手，曾三度參加奧運，2016 年成為美國田徑史上首位在女子 1500 公尺項目中奪牌的選手，日前宣布參戰明年的美國奧運馬拉松選拔賽。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦