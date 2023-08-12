路跑情報／2023扶輪臺北城市創意公益路跑 11/26總統府前登場
一年一度的運動盛事「2023扶輪臺北城市創意公益路跑」以「為世界創造希望」為主題，邀集萬人11月26日在總統府前廣場起跑，活動於11日舉行宣傳記者會，期盼民眾透過親近戶外活動，提倡運動健身、關懷社會弱勢、加強公益服務，以落實扶輪關懷社會的精神，活動部分所得將由各地區扶輪社運用於社會公益服務；而臺北同時作為「2026年國際扶輪世界年會」主辦國，國際扶輪表示將會盡全力籌備相關工作。
11日下午臺北國際扶輪年會地主籌備委員會HOC謝三連主委偕同國際扶輪六地區總監3481地區總監黃桂香、3482地區總監莊子華、3490地區總監陳昱森、3521地區總監章金元、3522地區總監許旭輝、3523地區總監楊奕蘭、活動總召集人3523地區黃秀敏、體育局局長王泓翔等貴賓，於臺北市政府市政大樓一樓中庭出席宣傳記者會，共同揭開活動序幕，也為「2026年國際扶輪世界年會」提前暖身，邀請民眾踴躍報名參加。
HOC謝三連主委偕同國際扶輪六地區總監與體育局局長進行啟動儀式預祝活動順利。照片提供：創意實踐家
謝三連表示，能在首善之都-臺北舉辦逾萬人的路跑賽事相當榮幸，希望參賽民眾不僅能挑戰自我，同時運動強身做公益，一齊為世界的親善及和平做出貢獻。對於將迎來「2026年國際扶輪世界年會」，謝三連表示，將盡全力籌備相關工作，以迎接來自世界各地的扶輪社友，並對外展現臺北市民熱心公益及親善友好的人文素養。
臺北國際扶輪年會地主籌備委員會HOC主委謝三連表示，將盡全力籌備「2026年國際扶輪世界年會」相關工作。照片提供：創意實踐家
3523地區總監楊奕蘭說：「讓愛成為溫柔的力量，讓我們一起愛分享，分享愛，為世界創造希望！」。活動開放扶輪社友與一般民眾報名參加，屆時扶輪社將號召萬人共同參與此一公益盛事。預祝跑者們都能順利達陣，共同為推展社會運動風氣盡一份心力。
3523地區總監楊奕蘭邀請民眾一同報名扶輪路跑共襄盛舉。照片提供：創意實踐家
「2023扶輪臺北城市創意公益路跑」於112年11月26日在總統府前廣場起跑，即日起至9月10日開放報名。此次賽事規劃晶片競賽組12.5公里與休閒組3公里，提供超值選手物資包，包含活動紀念衫及運動休閒帽，報名12.5公里者還可擁有環保收納袋，完賽禮為精美運動毛巾、獎牌及許多豐富的摸彩獎品，當日活動預計將有1萬6千名選手共襄盛舉。
相關報名資訊請上網搜尋「2023扶輪臺北城市創意公益路跑」或至〈筆記報名〉網站報名。活動網址：https://opcc.work/2023Rotary
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