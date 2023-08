那些年 我們聽的田中馬拉松歷年主題曲故事

(圖片來源:2022心田中音樂節)

你對台灣米倉田中馬拉松(以下簡稱田中馬)的印象是什麼呢?是每年登記報名前都擔心抽不到名額?是賽道的超澎湃補給讓人每次都悔恨?是對在地超熱情鄉親們的加油聲及人情味有滿滿的感動跟回憶?還是近年強調永續環保「Run For Green」的跑步種樹活動呢?上述這些都是跑者對田中馬的既定印象,但對於跑步時愛聽音樂的人,第一個想到的一定就是每年賽事前一晚的選手之夜「心田中音樂節」了!許多人對於近幾年田中馬與「風潮音樂」聯手,為跑者們打造精彩的選手之夜,印象都非常深刻,多組知名樂團及表演者為選手們演出鼓舞,為賽事話題加分不少;但其實,田中馬在音樂上的投入不是只有這樣而已,十幾年來,他們已產出了多首膾炙人口的賽事主題曲。

現在,就跟著運動筆記的腳步,一起回到 2012年第一屆的田中馬拉松,細數這 12年來,我們聽的田中馬拉松歷年主題曲吧。

2012第一屆台灣米倉田中馬拉松賽 主題曲:只要大家攏吃台灣米

演唱:嚴詠能 作詞:廖國雄、嚴詠能 作曲:嚴詠能 編曲:董事長樂團 吉他:白董、吉董 口琴:吉董鼓手:咪董 鍵盤:白董 貝斯:鈞董

體驗小鎮風情!感受小鎮風華!田中鎮在以馬拉松賽事聞名全台之前,只是一座位於彰化縣八卦山腳下的普通小鎮,因為盛產稻米而聞名,2012年首度舉辦就動員將近 4,000名鄉親沿途給選手們補給及加油,空前盛況也讓這場馬拉松賽事一炮而紅。這首「只要大家攏吃台灣米」是出自於打狗亂歌團專輯《大員一家農出來》的歌曲,作詞作曲皆出自團長嚴詠能之手,編曲則是董事長樂團,該張專輯不僅獲得 2010年第 21屆金曲獎最佳台語專輯獎,歌詞內道地的台語也言簡意賅的道出台灣土地的美好,以及歌者對於台灣本土文化的認同及熱愛。一手催生田中馬拉松的鄭宗政理事長,2012年覺得這首歌與彰化田中「台灣米倉」的形象非常契合,便主動與打狗亂歌團聯繫,希望這首歌成為第一屆田中馬拉松的賽事主題曲,才因此促成了田中馬、嚴詠能老師與董事長樂團的不解之緣。

(圖片來源:2012台灣米倉田中馬拉松官網)

2013台灣米倉田中馬拉松 主題曲: 大家來賽跑

作詞:嚴詠能 作曲:嚴詠能 編曲:董運昌

小伙子,大家來賽跑不為冠軍,不為人上人老幼相支持,一路跑上去跑向自由民主,和平快樂的新樂園---- 楊逵,1982這段淺顯易懂、充滿號召力的文字,是嚴詠能老師直接取自的出身台南新化的文學家楊逵1982年創作一首可愛的小詩。賽會選用這首歌曲在第二屆田中馬,源於嚴老師來自鄉下的庄腳囝仔,用溫暖沙啞的歌聲為家鄉唱出靈魂,歌頌鄉土的原創歌曲,真心帶著基層台灣美好的故事,這首歌曲一直被田中當地鄉親及跑者們喜愛,時至今日變成了馬拉松熱愛運用的主題曲。鄭宗政坦言在眾多主題曲中,最經典的是2012.2013這二首:「我認為這兩首歌,最能代表田中馬拉松的核心精神。」

(圖片來源:2013台灣米倉田中馬拉松官網)

2014台灣米倉田中馬拉松 主題曲:馬拉松英雄

演唱:愛米樂團 作詞:祺衡 作曲:祺衡 編曲:愛米樂團

時間來到田中馬第三年,賽事的鄉親熱情與澎湃補給已經廣為跑者所知,鄭宗政原本希望能邀請嚴詠能老師為田中馬量身打造該年度主題曲,無奈當時嚴老師海外巡迴演出頻繁,此計畫只好暫時作罷;而在偶然的機會下,鄭宗政在網路上發掘到一塊璞玉,也就是後來的「愛米樂團 love me 520」。「愛米樂團 love me 520」團長陳孟楷回憶起與田中馬的結緣過程,他說:「當我們這群年輕人正在抱怨為什麼家鄉什麼資源都沒有的時候,鄭大哥用他的熱情及辦活動的理念告訴我們,如果只會一直抱怨,哪怕是過了十年,這裡一樣是一無所有。」也在鄭宗政的鼓勵下,陳孟楷開始創作屬於自己的歌,並回鄉開創音樂教室,談到最初的團名「love 米 520」的來由,他笑說是因為田中的郵遞區號是 520,且田中又是稻米的故鄉,為了表達對於家鄉的熱愛,所以才用「愛米」的諧音來取名,歌名「馬拉松英雄」則是希望讓每一位來田中跑步的人,都能愛上田中,並成為自己心中那獨一無二的英雄。一起來聽聽第三屆的馬拉松主題曲「馬拉松英雄」吧!

(圖片來源:2014台灣米倉田中馬拉松官網)

2015台灣米倉田中馬拉松 主題曲:跑出我的世界

演唱:愛米樂團 作詞:志堅 作曲:孟楷 編曲:愛米樂團

第四屆的田中馬主題曲「跑出我的世界」依然是由愛米樂團所創作並演唱,不僅唱出許多跑者的心聲,MV中更帶到許多田中鎮賽道景點,包括田中百年夫妻樹、田中長青步道、田中八堡圳廊道、台灣米倉風車大道、復興彩繪社區等,為田中鎮與田中馬都做了很棒的小鎮跑旅宣傳。鄭宗政談起「愛米樂團 love me 520」這群年輕人,神情上也是滿滿的讚許,他說:「愛米樂團這幾年唱了非常多首跟田中有關的歌,並不是只有大家看到的這兩首賽事主題曲而已,但我認為比起田中馬,他們更大的貢獻,是讓田中這個小鎮充滿了音樂性。」為何這麼說呢?在 2014年「愛米樂團 love me 520」返鄉開了「愛米音樂教室」,為這個純樸的小鎮開啟多元音樂教育的道路,幾年來一路發展、教導小鎮的孩童爵士鼓、吉他、鋼琴等樂器,直至 2023年的今天,田中鎮已經有超過 5間的音樂教室,用實際行動推廣紮根田中學習音樂的作法,絕對值得鼓勵。

(圖片來源:2015台灣米倉田中馬拉松官網)

2016台灣米倉田中馬拉松 主題曲:田中央傳來加油聲

演唱:嚴詠能 作詞:打狗亂歌團 作曲:打狗亂歌團 編曲:杜志豪

第五屆的田中馬主題曲,賽會總算如願邀請到嚴詠能老師為主題曲操刀,很多人聽到嚴老師的歌,都會認同他的歌曲隨處可見滿滿的「在地感」,總是讓不知情的當地人,以為「嚴詠能是我們本地土生土長的音樂人」,這與他每次受託為地方寫曲時,一定會親自到當地生活感受有關,只有深入了解當地的人文、物產及賴以為生的命脈,才能寫出這樣動人的歌曲。這首《田中央傳來加油聲》也是如此,據說,嚴詠能在寫這首歌時,曾多次到田中長住,歌詞不少描述著八卦山、濁水溪,伴隨著快樂奔跑的人群,三百多年的八堡圳日夜不息的澆灌生養這片台灣米倉,才造就田中今日的富足和良田、阡陌交通等,都是他對於田中第一手的觀察與心情寫照。更深一層的說,田中央,就是本土、就是生長的地方,也是一群願意守護家鄉、守護本質的人,不計名利,在安身立命的土地上汲取養分,再以熱血的情感回饋給在地,延續傳承,永續不息。

(圖片來源:2016台灣米倉田中馬拉松官網)

2017台灣米倉田中馬拉松 主題曲:田中央來坐

演唱:嚴詠能 作詞:嚴詠能 作曲:嚴詠能 編曲:張瀚中

來坐,來我家坐!這常常是務農種田的人,見面時的第一句招呼語,也是在台灣這片土地上最窩心的一種心意與美景,2017年高鐵彰化田中站通車營運,開啟小鎮新紀元,友善田中鄉親,以「田中央來坐」熱情歡迎好朋友的到來。第六屆的田中馬主題曲,賽會一樣邀請嚴詠能操刀製作,嚴詠能還特地情商邀請到獲得第 17屆金曲獎「原住民最佳歌手」及「最佳專輯奬」得主路達‧瑪幹(屏東排灣族),在歌曲的開頭以原音吟唱的方式,唱出八卦山腳下,彰化平原遼闊的空間感。「田中央來坐」這首歌的歌名,其實分別表達出「田中鎮」與「田中央」的雙重意義,田中鎮在田中央,田中央在台灣,歌詞的意涵表達努力、邁進、團結的信念,以及對土地的感謝,期待所有跑者都能收到來自田中央祝福,就像通過成年禮的祭典一樣,在這裡獲得力量再出發。因此,這首歌不只是屬於田中鎮的故事,也是屬於台灣人的故事和溫度。

(圖片來源:2017田中馬拉松主題曲-田中央來坐 MV)

2019台灣米倉田中馬拉松 主題曲: 打拼ㄟ 人

演唱:任賢齊 作詞:曾柏均 作曲:曾柏均

2018年與 2019年,也就是第七屆及第八屆的田中馬,賽會都與彰化縣政府合作彰化馬拉松月(即現今的馬拉松嘉年華),當年是 4場彰化縣的馬拉松賽事共同行銷推廣,並公開廣徵能夠代表彰化馬拉松月的主題曲,評審包括張簡君偉、JerryC、王治平與可樂 Colakai等專業音樂製作人,民眾投稿也相當踴躍,最後,選出了這首「打拼ㄟ人」,並交由該年度的活動代言人任賢齊演唱。「拖著沉重ㄟ腳步 嘛毋驚啥人來阻擋」「夢想最偉大 有你作伴 要鬥陣作伙來走」「跟著人海向前走 酸痛挖攏沒咧驚」「有你我走遍天崖 就一起再出發 作打拼ㄟ人」歌詞中的這幾句,讓人熱血沸騰,聽完是不是恨不得直接衝到馬場跑一波啊!?

(圖片來源:2019台灣米倉田中馬拉松官網)

2020台灣米倉田中馬拉松 主題曲:終點42195

演唱:神棍樂團 作詞:陳秉燁 作曲:陳秉燁 編曲:神棍樂團

第九屆的田中馬,因為開始與風潮音樂合作「心田中音樂節」,在音樂層面上與更多歌手產生了深度的合作與羈絆,該年的主題曲就是由神棍樂團所創作並詮釋、讓所有跑者聽了都會感動的「終點42195」。呼應馬拉松全馬里程數為42.195KM,這首歌大大激勵跑者,熱血迎向終點。田中馬鄭會長與團隊不僅首次獻聲主題曲合唱,樂團也前往田中馬賽道拍攝MV,真實呈現田中鎮民全員支持賽事的熱鬧與溫馨感。值得一提的是,第九屆的田中馬因疫情關係,外國跑者無法到場參與,賽會也特別推出線上跑活動,讓外國跑者透過直播方式參賽,依然可以感受到田中濃厚的人情味。活動兩天也舉辦了定向越野、市集、音樂節以及米寶路跑等活動,讓實體參加的台灣跑者們,能在疫情下體驗專屬於田中馬的熱情。而身為田中子弟的任賢齊,更以在地人的角度,邀請師弟樂團麋先生前來挑戰田中馬,他們也在十周年的田中馬順利完賽,完成師兄所賦予的任務。小編個人最愛這句「這裡沒有奇蹟,只有累積!」快一起來聽聽這首激勵人心的「終點42195」吧!

(圖片來源:2020田中馬拉松主題曲-終點42195 MV)

2022台灣米倉田中馬拉松 主題曲:一起衝

演唱:任賢齊 作詞:任賢齊 作曲:任賢齊

2021年因為疫情肆虐,田中馬十周年改為線上跑活動,活潑生動的線上組隊競賽、與贊助商們熱情合作推出的澎湃禮包、以及更加強調永續與綠色賽事,該年不僅在疫情下給予大眾清新健康的活動選擇,也引發網友間許多熱烈的討論,直至2023年的現在,賽會與富邦金控合作「Run For Green」的跑步種樹活動,都堪稱為線上/雲端跑的執行方式,刻下一個跨時代的里程碑。這兩年(指2021年與2022年)的田中馬,賽會主題曲「一起衝」的演唱者任賢齊,是鄭宗政的小學同學、同時也是田中在地人,慷慨激昂的旋律與動人的歌詞,宛如當年的「再出發」般,讓疫情下的我們,依然能憑一股熱血向前「一起衝」。任賢齊也在這兩年間,多次親身抽空為田中馬的賽事宣傳及周邊活動(如畢業生路跑)錄製宣傳影片,每次回到家鄉,他都會詢問鄭宗政目前的賽事籌備狀況,為的就是希望吸引更多人踏足田中,種種為在地設想的作為,感動不少父老鄉親,更被許多跑友們讚為田中馬「最親民的宣傳大使」。

(圖片來源:2022台灣米倉田中馬拉松官網)

2023台灣米倉田中馬拉松 主題曲:2023 田中味 This Is My Way

演唱:董事長樂團 吳永吉 作詞:董事長樂團 吳永吉 作曲:董事長樂團 吳永吉 編曲、製作:董事長樂團 鼓:咪董 貝士:鈞董 吉他:小豪 鍵盤:白董 和聲:金剛

來到 2023年,田中馬回歸初心,與2012年《只要大家攏吃台灣米》的董事長樂團再續前緣,打造出「田中味 This Is My Way」這首歌,要說到今年這首歌的緣起,必須回到2022年,田中馬再次與風潮音樂合作「台灣心田中音樂節」說起,當時賽會邀請到資深台客搖滾董事長樂團、神棍樂團、怕胖團接力於選手之夜演出,隔天更親身參與賽事。神棍樂團經過一年的鍛鍊,這回是全員參與,身為田中人的嗩吶手張鑒,也開心能以選手身分回到田中,而董事長樂團的主唱吉董還成功將團員推坑跑馬,一同享受跑田中馬的樂趣。也因為親自用雙腳體驗過這塊土地、這場賽事,熱愛運動且近幾年跑過許多場海內外馬拉松賽事的吉董,特別想以「七分速」為精神,為田中馬創作出一首能讓跑者邊跑邊聽、長達七分鐘的主題曲。七分鐘一公里是適合鍛鍊慢跑的舒適速度,隨著歌曲的律動向前邁進,聽完整首歌曲也正好完成一公里,絕對是最佳的陪跑音樂無誤。一手促成台灣米倉田中馬拉松的田中馬總幹事鄭宗政也對於這次的合作樂觀其成,他說:「田中馬一直都是很重視聽覺滲透的賽事,我們希望透過影音、包含MV、音樂等跨界來行銷。」回首過往10年,不管是已經仙逝的嚴詠能老師、田中在地的愛米樂團、任賢齊、神棍樂團亦或是今年的董事長樂團,田中馬一直都深信,只有將音樂跟人文和土地結合,才能為田中馬的跑者們創造出更多不一樣的體驗與感動。

2023年度主題曲「田中味 This Is My Way」線上聽:https://lnk.to/muziu-W027

(圖片來源:風潮音樂)

(圖片來源:台灣米倉田中馬拉松官網)