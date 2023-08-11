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賽事心得／城市定向越野挑戰賽 適合親子一同參與

運動筆記／ Ya Ting Hsieh

這是第二場體驗定向越野活動，基於上次參賽後感想，覺得這個活動蠻適合親子一同參與，怎麼說呢？體育相關活動，最常見的就是路跑，路跑或者馬拉松對於有訓練跑步技能的大人，可能會比較有不一樣的含義，附加價值有自我的肯定或者同好的聚會，對於小朋友來說，應該有八成的小朋友會覺得辛苦又無聊，要不是被家長拖著來參加，寧可在家吹冷氣玩3C。定向越野雖然在點跟點的過程中，還是要不停穿越地形跑步移動，但多了研判地圖、方向確定、定點搜尋，晶片感應的滴滴聲延伸出來的成就感，讓每一段路程好像又是重新開始的第一段，比較沒有路跑的倦怠感，反而比較像玩寶可夢一樣，沿途收寶打怪。

     

這次一樣由定向越野國手林冠宇擔任今天的活動教練，活動開始，先讓參賽員了解地圖，不同的色塊代表什麼，總共有幾個感應點，每一個感應點會出現在什麼樣的標的物旁。請各位參賽員在出發前，先計畫好路線，既然都叫做越野，就不一定要按照道路規劃路線，著重思考如何在最短的路線上，蒐集完所有的感應點感應。定向越野不止需要良好的體能，還需要技術性的技能，要先看懂地圖，要規劃好路線，還要有優秀的空間方向感。體能上我不擔心，地圖判定也覺得沒有太大的問題，就方向感這一點讓我有點憂慮。大家都知道，高雄已經是一個道路方正的城市，我這個土生土長的高雄人，還是能在高雄迷路，就能猜知我的方向感有多差了。上一次的南寮體驗賽，因為建築物、植披不多，勉強還能找到感應點。

     

這一次環繞新竹體育場，是個沒有辦法一目瞭然的場地，所以特地帶了女兒來幫忙，只能說方向感這個項目，應該也可以說是一種天份，她從小就很能認路找路，常常都是她帶著迷路的我找到方向。這一場體驗活動，就在她協助定向，我負責路線規劃跟陪跑下，還算順順利利收集到所有的感應點，當然有幾段路線跟幾個感應地點不如預期的出現，但至少沒有像上次南寮場，竟然跑到漏掉感應點，都已經回到終點了，還是得折返出去。

很謝謝協辦運動i台灣2.0計畫的所有工作人員，從活動的規劃到現場活動安排，真的讓不管有沒有運動習慣的人都很盡興地參與享受活動，經過兩次的體驗，真切地瞭解了這一項運動，又多了一個可以推人入坑的大坑了。

       

雖然氣溫很高、太陽很曬，女兒也跑的覺得累，但因為整場活動有任務解鎖的完成感，所以看起來還是很開心的，因為也有很多其他參賽員，莫名的競爭感，讓腎上腺素激增，再喘還是要跑起來，不管是什麼樣的賽事，看見終點總是會有雀躍感。好想大聲喊出：「我完賽了！」

越野跑

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