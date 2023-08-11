粉絲的福利！超可愛的三麗鷗路跑來啦～～～

身為一個布丁狗粉，敲碗無數次的布丁狗路跑，就在今年秋冬終於有啦，看到的時候真的是淚流滿面！雖然不是只有布丁狗！但也結合了Hello Kitty、酷企鵝、蛋黃哥！

看官網內容主要是在慶祝酷企鵝３０周年、蛋黃哥１０周年!!!也很感動透過這次的三麗鷗路跑~能成功推坑我身邊那些平常看到路跑嚇得要死的朋友們！竟然都紛紛說為了Kitty他們決定要跑了ლ(´ڡ`ლ)

Hello Kitty with Sanrio Friends 粉專資訊

而且還是北中南都有，希望全台的粉絲們都來朝聖。最吸引我的就是完賽獎牌！！！因為背帶就是最可愛的布丁狗阿還拿著加油旗，還是黃金色的整個很高級。

大家最好奇的物資組合!!!我個人是覺得CP值都蠻高的

私心最愛派對狂歡組！！因為有布丁狗在旁邊舉旗哈哈哈哈竟然還有送帳篷欸！！！

Kitty抱枕也可愛到不行(≧▽≦)

最後補上粉專內文的北中南資訊(ㆁωㆁ*)

新北場報名

https://ctrun.tw/GF231105 (目前還未開放報名 敬請期待)

起跑日 2023/11/5 新北市大都會公園

台中場報名

https://ctrun.tw/GI231126

起跑日 2023/11/18 台中市西屯區中央球場

台南場報名

https://ctrun.tw/GJ231217

起跑日 2023/12/17 國立陽明交通大學台南校區

情報來源：Hello Kitty with Sanrio Friends 粉專資訊