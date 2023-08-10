美國1500m傳奇好手Simpson 參戰美國奧蘭多奧運會馬拉松選拔賽

Jenny Simpson 在 2016 里約奧運 1500 項目中獲銅牌。圖/PhotoRun

Jenny Simpson 為美國田徑好手，曾三度參加奧運，2016 年成為美國田徑史上首位在女子 1500 公尺項目中奪牌的選手，日前宣布參戰明年的美國奧運馬拉松選拔賽。

Jenny Simpson 曾參加 2008 北京奧運、2012 倫敦奧運、2016 里約奧運，並在里約奧運的 1500 公尺項目中以 4:10.53 的成績獲得銅牌。她在世錦賽也有著相當出色的成績，分別在 2011、2013、2017 年三度奪牌。

圖/美聯社

去年 Simpson 在歷史悠久的紐約第五大道一英里挑戰賽（Fifth Avenue Mile）獲得銀牌。她曾在 2013-2019 年連續六屆稱霸冠軍，可以說是「第五大道一英里女子選手的惡夢」。36 歲的 Simpson 去年 10 月宣布，接下來會將注意力轉到距離更長的公路比賽上。

閱讀更多：【賽事】紐約第五大道一英里挑戰賽 Laura Muir 飆出 41 年賽史最速紀錄 4:14.8！

2022 年紐約第五大道一英里挑戰賽銀牌。圖/Runner Space

事實上，Simpson 在 2021 年底經歷了家鄉史上最嚴重的大火，她們雖然在火災中倖存，但房屋已經燒毀，更重要的是當時她正在治療她右髖的傷病，這場火大大影響了她的生活，接下來的日子她搬了幾次家，後續將大部分的時間投入到家鄉的災後重建。Jenny Simpson 表示「很難描述當時的壓力有多大，我感覺比以往任何時候都更加脆弱」。終於她在隔年四月搬回原本的住處，一切已經 100% 恢復正常，身體也恢復健康。

Jenny Simpson 在休斯頓半程馬拉松中以 1 小時 10 分 35 秒的成績獲得第九名。圖/ Jenny Simpson ig

在 2022 年底她參加了 10 英里公路賽並以 52 分 16 秒的成績獲得第二名，也在今年休斯頓半程馬拉松中以 1 小時 10 分 35 秒的成績獲得第九名，打破了奧運會選拔賽資格賽的 72 分鐘。之後 Jenny Simpson 在一場直播中和大家宣布，她計畫參與奧蘭多，也就是她的故鄉舉辦的 2024 年美國奧運馬拉松選拔賽，也表示她其實一直有想挑戰全程馬拉松的想法，她不能錯過在家鄉參賽的機會。Jenny Simpson 表示「我已經取得很多成就，現在我可以做一些不一定是客觀、絕對有回報，但是我想做的事情」。

閱讀更多：【話題】美國奧運馬拉松選拔賽道釋出！

來源：letsrun、nbcsports

責任編輯：tanya

跑步話題，盡在運動筆記