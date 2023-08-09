快訊

惠譽降評美債 真的戳破美國財政風光假象？

MLB／紅襪DFA張育成 教頭點出現實不忘優點：會有球隊喜歡

馬斯克認為「X」品牌價值 比收購Twitter花費1.4兆的10倍還高

賽事心得／城市定向越野挑戰賽 像是一場尋寶遊戲！

運動筆記／ 夏啦啦

有幸被台灣教育部體育署定向越野協會選中，當運動推廣大使來推廣這個鮮為人知的新興運動，莫名地感到榮幸。由於，揭開序幕的第一場(6/3)賽事那天，我家公主正巧因班級同學群聚感染新冠病毒休息中，所以老媽就身先士卒的獨自赴戰場作戰去，ㄟ ~ 我是說從容不迫的開心玩比賽去。

第二場賽事在新竹體育場舉行，也就是新竹人所熟悉的假日花市位置。照片中教練正在詳細解說比賽規則。

想當然的，要參加前就認真的上網路谷歌爬文了一下，才知道這活動在國外已經風行有百年的歷史，在台灣也有二十多年的時間。真的世界很大，不走出去啥都是井底之蛙，我的運動習慣也是從小孩呱呱落地後，陪著她一起跑馬、泳渡日月潭，進而結交愛爬山的山友一起攻百岳，才知道台灣的運動項目多到指頭數不完。話說，定向越野在國際間被稱做「智者」的運動也被稱為「 狡猾的賽跑」。

定向越野，英文「Orienteering」，是源自於瑞典語「Orientering」，其原意是：『憑藉地圖＆指北針穿越未知區域』。瑞典及挪威兩國是公認的先驅。又名野外定向，是一種在野外利用地圖和指北針，以不同形式去完成一段路程，並且在檢查點為檢查卡（記錄卡）標記的運動。後來到了在西元2004年，國際定向越野總會（簡稱：I.O.F）將定向越野運動定義為：『參加者透過專用地圖和指北針的輔助，在最短的時間內，通過數個被標示在地圖上之實地檢查點，然後回到終點的一項運動，活動中行進路線可由個人選定，結束時以全程耗時最少者為勝。』以上是網頁的詳細介紹文。

我其實更喜歡叫它做「尋寶遊戲」，不是更貼切的多了嗎？這次和咱家公主邊跑邊找打卡點的過程中，就有無比的找寶藏樂趣，不過據說接下來新北市將要舉辦的定向越野賽事中，考慮會仿效跑馬賽事的澎湃補給，搞不好會在打卡點旁放幾根雞腿吸引選手也不定。(哈哈自己說)

定向越野所需要的設備之一：指卡

定向越野所需要的設備之二：定向地圖

定向越野所需要的設備之三：檢查點標誌旗（點標旗）

定向越野所需要的設備之四：電子指北針

公主判別地圖的能力不在話下(老王賣瓜XD )

母女倆合作無間 ^^

最愛這張在最後一分鐘的大衝刺。

不小心變狗仔，側拍到辛苦的工作人員收標誌旗。

最後，要再次感謝這次主辦單位給予的體驗機會，讓我們認識這項在國外流行已久適合全家老小的好運動，希望不久後會看到賽事遍地開花。還有我的人生理念- 要活得健康，跑就對了!!!

越野跑 體育署

延伸閱讀

《寶可夢 朱／紫》揭DLC「零之秘寶」新情報 多名好婆新女角、雷公變成長頸鹿

「粉」時髦！Valentino城市野營夏季限定打卡點在這

科學168博覽會閉幕「5天逾7萬人」 嘉市暑假購物節助威人潮滾滾

兒童暑假好去處 嘉義科學168博覽會今開幕

相關新聞

賽事心得／城市定向越野挑戰賽 像是一場尋寶遊戲！

有幸被台灣教育部體育署定向越野協會選中，當運動推廣大使來推廣這個鮮為人知的新興運動，莫名地感到榮幸。由於，揭開序幕的第一場(6/3)賽事那天，我家公主正巧因班級同學群聚感染新冠病毒休息中，所以老媽就身先士卒的獨自赴戰場作戰去，ㄟ ~ 我是說從容不迫的開心玩比賽去。

混血女孩朱瑛里與肯亞選手飆速競爭 1500m再創顛峰快

日前爆紅的日本 15 歲混血女孩 朱瑛里，在今年1 月的女子驛傳上狂超 17 人，創下區間紀錄引起話題。升高一後，她就讀津山高校，八月是她首次參加全國賽，於日本全國高中田徑賽 1500 公尺決賽，以 4:15.50 打破個人最佳摘下季軍，而這成績更是比日本紀錄保持人田中希實高一的成績（04:15.55）還要快 ，不過她下場後反而悔恨大過於開心，因為她希望自己的名次可以再向前推進一名。

跑步小品／原來跑者要「吃夠」碳水化合物！

聽本身也是跑者的敏盛醫院營養室主任劉香蘭一席話，我才恍然大悟，以往我極力節制攝取碳水化合物，因為深怕跑量不夠大，吃過多碳水會胖，這下才知道原來跑後碳水化合物必須補足，否則體內肝醣燒光了就會燃燒我的肌肉，造成肌肉流失。運動中我喝的水也不夠多，記得以前跟同事爬山，他們都叫我駱駝，因為我很能忍，水喝得很少，當時還沾沾自喜，覺得這樣就不用帶太多水，真是大誤！

2023嘉義雙潭星光路跑 取得國際路跑賽道認證

「2023嘉義雙潭星光路跑」半馬及全馬賽道雙雙取得國際馬拉松暨長跑協會（AIMS）路跑賽道認證；市長黃敏惠今天為活動頒發...

田中馬拉松「爸趣親子路跑」 熱情奔馳、親子歡樂！

(圖片來源：舒康樂活運動協會) 今年的2023田中馬拉松系列活動「2023爸趣迷你馬拉松」於8月6日早上八點在彰化高鐵站起跑，活動路線全長3km，熱情與歡樂在田中綻放，吸引眾多家庭一同參與，燃起家人

廣角鏡／路跑歡慶父親節

年年秒殺的彰化縣田中馬拉松，昨天在彰化高鐵站舉辦「爸趣迷你馬拉松」先行熱身，規模雖小，卻吸引來自台南、新竹等地，從1歲到...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦