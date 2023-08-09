賽事心得／城市定向越野挑戰賽 像是一場尋寶遊戲！

有幸被台灣教育部體育署定向越野協會選中，當運動推廣大使來推廣這個鮮為人知的新興運動，莫名地感到榮幸。由於，揭開序幕的第一場(6/3)賽事那天，我家公主正巧因班級同學群聚感染新冠病毒休息中，所以老媽就身先士卒的獨自赴戰場作戰去，ㄟ ~ 我是說從容不迫的開心玩比賽去。

第二場賽事在新竹體育場舉行，也就是新竹人所熟悉的假日花市位置。照片中教練正在詳細解說比賽規則。

想當然的，要參加前就認真的上網路谷歌爬文了一下，才知道這活動在國外已經風行有百年的歷史，在台灣也有二十多年的時間。真的世界很大，不走出去啥都是井底之蛙，我的運動習慣也是從小孩呱呱落地後，陪著她一起跑馬、泳渡日月潭，進而結交愛爬山的山友一起攻百岳，才知道台灣的運動項目多到指頭數不完。話說，定向越野在國際間被稱做「智者」的運動也被稱為「 狡猾的賽跑」。

定向越野，英文「Orienteering」，是源自於瑞典語「Orientering」，其原意是：『憑藉地圖＆指北針穿越未知區域』。瑞典及挪威兩國是公認的先驅。又名野外定向，是一種在野外利用地圖和指北針，以不同形式去完成一段路程，並且在檢查點為檢查卡（記錄卡）標記的運動。後來到了在西元2004年，國際定向越野總會（簡稱：I.O.F）將定向越野運動定義為：『參加者透過專用地圖和指北針的輔助，在最短的時間內，通過數個被標示在地圖上之實地檢查點，然後回到終點的一項運動，活動中行進路線可由個人選定，結束時以全程耗時最少者為勝。』以上是網頁的詳細介紹文。

我其實更喜歡叫它做「尋寶遊戲」，不是更貼切的多了嗎？這次和咱家公主邊跑邊找打卡點的過程中，就有無比的找寶藏樂趣，不過據說接下來新北市將要舉辦的定向越野賽事中，考慮會仿效跑馬賽事的澎湃補給，搞不好會在打卡點旁放幾根雞腿吸引選手也不定。(哈哈自己說)

定向越野所需要的設備之一：指卡

定向越野所需要的設備之二：定向地圖

定向越野所需要的設備之三：檢查點標誌旗（點標旗）

定向越野所需要的設備之四：電子指北針

公主判別地圖的能力不在話下(老王賣瓜XD )

母女倆合作無間 ^^

最愛這張在最後一分鐘的大衝刺。

不小心變狗仔，側拍到辛苦的工作人員收標誌旗。

最後，要再次感謝這次主辦單位給予的體驗機會，讓我們認識這項在國外流行已久適合全家老小的好運動，希望不久後會看到賽事遍地開花。還有我的人生理念- 要活得健康，跑就對了!!!