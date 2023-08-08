快訊

福原愛可能被捕！江宏傑方放話要「動用警力」

雙颱共存！第7號颱風蘭恩生成 最新路徑預測圖曝光

台灣年輕人月薪3萬卻很敢花、頻出國？網友點關鍵：以為不玩就買得起房嗎

混血女孩朱瑛里與肯亞選手飆速競爭 1500m再創顛峰快

運動筆記／ Eulla

日前爆紅的日本 15 歲混血女孩 朱瑛里。圖/月陸陸上競技

日前爆紅的日本 15 歲混血女孩 朱瑛里，在今年1 月的女子驛傳上狂超 17 人，創下區間紀錄引起話題。升高一後，她就讀津山高校，八月是她首次參加全國賽，於日本全國高中田徑賽 1500 公尺決賽，以 4:15.50 打破個人最佳摘下季軍，而這成績更是比日本紀錄保持人田中希實高一的成績（04:15.55）還要快 ，不過她下場後反而悔恨大過於開心，因為她希望自己的名次可以再向前推進一名。

圖/Sponichi

決賽一開始，朱瑛里便緊跟著第一集團，排在第三第四名的位置，不過到中後段時，來自肯亞高三的留學生，同時也是上屆冠軍的 Kariba Caroline 開始加速拉開距離， 另一位同樣來自肯亞高二的留學生 Jecinta Nyokabi 也領先朱瑛里，但朱瑛里沒有放棄要拿下第二的目標，在最後半圈時發力狂衝，試圖追上 Jecinta Nyokabi ，不過最後仍然差距 1 秒多，只能拿下第三名。

圖/Nifty

冠軍由 Kariba Caroline 以 4:06.54 打破大會紀錄連霸，第二名由  Jecinta Nyokabi  以 04:13.93 拿下，高一的朱英里則以 4:15.50 排名第三。雖然朱瑛里再次刷新了個人 1500m 的最佳成績，但她並不滿意，賽後她說：「我在最後的衝刺階段原先想再把名次往上提升，但我沒有做到，讓我有點沮喪。不過我覺得這次可以跟兩位肯亞好手同場較勁是一個很好的經驗，是我第一次跟這麼高強度的選手競爭。」

圖/Hochi

圖/Yomiuri

其實在今年六月的中國高校總體賽事上，朱瑛里於 1500m 才剛以 4:16.76 的成績寫下個人最佳，打破大會紀錄，並於 800m 項目跑出 2:08.72 ，總共拿下兩個冠軍。兩個月後的這場全國高中田徑賽，她又再次把自己的秒數往前推進。台灣目前高中女子 1500 公尺歷年第一的成績為 4:28.22 ，朱瑛里已經遠遠超出不少，讓很多民眾都相當看好年僅高一的朱瑛里，未來在田徑道路的發展。

新聞來源：Hochi News

責任編輯：Eulla

人物話題，盡在跑步筆記

延伸閱讀

合體四大鬼片人物 男星獻第一次拚了

全網瘋傳《柏德之門3》「最刻板」人物創建手冊！玩家大讚：好笑又實用

Jisoo認愛！盤點「BLACKPINK緋聞男友」全是A咖人物　從世界偶像、首富之子到國民男神都有

混血狗狗天生「長1張熊熊臉」！呆萌外表千萬人喊想養 飼主曝真相：那是地包天

相關新聞

混血女孩朱瑛里與肯亞選手飆速競爭 1500m再創顛峰快

日前爆紅的日本 15 歲混血女孩 朱瑛里，在今年1 月的女子驛傳上狂超 17 人，創下區間紀錄引起話題。升高一後，她就讀津山高校，八月是她首次參加全國賽，於日本全國高中田徑賽 1500 公尺決賽，以 4:15.50 打破個人最佳摘下季軍，而這成績更是比日本紀錄保持人田中希實高一的成績（04:15.55）還要快 ，不過她下場後反而悔恨大過於開心，因為她希望自己的名次可以再向前推進一名。

跑步小品／原來跑者要「吃夠」碳水化合物！

聽本身也是跑者的敏盛醫院營養室主任劉香蘭一席話，我才恍然大悟，以往我極力節制攝取碳水化合物，因為深怕跑量不夠大，吃過多碳水會胖，這下才知道原來跑後碳水化合物必須補足，否則體內肝醣燒光了就會燃燒我的肌肉，造成肌肉流失。運動中我喝的水也不夠多，記得以前跟同事爬山，他們都叫我駱駝，因為我很能忍，水喝得很少，當時還沾沾自喜，覺得這樣就不用帶太多水，真是大誤！

2023嘉義雙潭星光路跑 取得國際路跑賽道認證

「2023嘉義雙潭星光路跑」半馬及全馬賽道雙雙取得國際馬拉松暨長跑協會（AIMS）路跑賽道認證；市長黃敏惠今天為活動頒發...

田中馬拉松「爸趣親子路跑」 熱情奔馳、親子歡樂！

(圖片來源：舒康樂活運動協會) 今年的2023田中馬拉松系列活動「2023爸趣迷你馬拉松」於8月6日早上八點在彰化高鐵站起跑，活動路線全長3km，熱情與歡樂在田中綻放，吸引眾多家庭一同參與，燃起家人

廣角鏡／路跑歡慶父親節

年年秒殺的彰化縣田中馬拉松，昨天在彰化高鐵站舉辦「爸趣迷你馬拉松」先行熱身，規模雖小，卻吸引來自台南、新竹等地，從1歲到...

全台矚目！2023田中馬主題曲「田中味 This Is My Way」隆重發布

台灣米倉田中馬拉松再度引爆話題！今年推出全新主題曲「田中味 This Is My Way」，由台客搖滾董事長樂團製作獻聲，這首歌曲將成為跑者們追尋夢想、勇往直前的最佳陪跑音樂。田中馬深信音樂與馬拉松的

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦