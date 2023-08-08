混血女孩朱瑛里與肯亞選手飆速競爭 1500m再創顛峰快

日前爆紅的日本 15 歲混血女孩 朱瑛里。圖/月陸陸上競技

日前爆紅的日本 15 歲混血女孩 朱瑛里，在今年1 月的女子驛傳上狂超 17 人，創下區間紀錄引起話題。升高一後，她就讀津山高校，八月是她首次參加全國賽，於日本全國高中田徑賽 1500 公尺決賽，以 4:15.50 打破個人最佳摘下季軍，而這成績更是比日本紀錄保持人田中希實高一的成績（04:15.55）還要快 ，不過她下場後反而悔恨大過於開心，因為她希望自己的名次可以再向前推進一名。

決賽一開始，朱瑛里便緊跟著第一集團，排在第三第四名的位置，不過到中後段時，來自肯亞高三的留學生，同時也是上屆冠軍的 Kariba Caroline 開始加速拉開距離， 另一位同樣來自肯亞高二的留學生 Jecinta Nyokabi 也領先朱瑛里，但朱瑛里沒有放棄要拿下第二的目標，在最後半圈時發力狂衝，試圖追上 Jecinta Nyokabi ，不過最後仍然差距 1 秒多，只能拿下第三名。

冠軍由 Kariba Caroline 以 4:06.54 打破大會紀錄連霸，第二名由 Jecinta Nyokabi 以 04:13.93 拿下，高一的朱英里則以 4:15.50 排名第三。雖然朱瑛里再次刷新了個人 1500m 的最佳成績，但她並不滿意，賽後她說：「我在最後的衝刺階段原先想再把名次往上提升，但我沒有做到，讓我有點沮喪。不過我覺得這次可以跟兩位肯亞好手同場較勁是一個很好的經驗，是我第一次跟這麼高強度的選手競爭。」

其實在今年六月的中國高校總體賽事上，朱瑛里於 1500m 才剛以 4:16.76 的成績寫下個人最佳，打破大會紀錄，並於 800m 項目跑出 2:08.72 ，總共拿下兩個冠軍。兩個月後的這場全國高中田徑賽，她又再次把自己的秒數往前推進。台灣目前高中女子 1500 公尺歷年第一的成績為 4:28.22 ，朱瑛里已經遠遠超出不少，讓很多民眾都相當看好年僅高一的朱瑛里，未來在田徑道路的發展。

新聞來源：Hochi News

責任編輯：Eulla

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