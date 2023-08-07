田中馬拉松「爸趣親子路跑」 熱情奔馳、親子歡樂！

(圖片來源：舒康樂活運動協會)

今年的2023田中馬拉松系列活動「2023爸趣迷你馬拉松」於8月6日早上八點在彰化高鐵站起跑，活動路線全長3km，熱情與歡樂在田中綻放，吸引眾多家庭一同參與，燃起家人間的親密情感，參與的親子家庭都留下了難忘的美好回憶。

此次賽事吸引了包括來自台南、新竹的選手。年齡層涵蓋從1歲到66歲以上的不同年齡層，這場親子路跑真正做到家庭共融。賽事路線規劃友善，讓每個人都能參與其中，今天我們見證了許多家庭攜手同行，共同投入運動的樂趣，爸爸媽媽們與子女們一同挑戰精心規劃的賽道，不僅充滿歡樂，更展現了家庭的互助力量。

終點趣味闖關的設置增加了親子互動、遊戲性，家長可以抱或揹小孩的方式或指定動作跑過終點即可過關，讓親子們一同完成這難忘的時刻，笑聲不絕於耳，充分展現了家人之間無窮的默契與合作。賽後的完賽禮發放表彰了每個有暖心鼓勵、互助堅持到底的家庭。

(圖片來源：舒康樂活運動協會)

賽事活動圓滿落幕，但我們的熱情尚未消退！「呷爸夠來勝」爸趣迷你馬拉松賽事結束後，周邊由北路社區精心策劃的田中央尋米藝術節隨即展開，為來訪田中的各位提供更多豐富的活動體驗。這是一場融合當地特色的迷你馬拉松，父母與子女一同參與，並有豐富的當地特色展示，讓您感受田中的美好與在地文化。

(圖片來源：舒康樂活運動協會)

田中馬拉松總幹事鄭宗政表示，田中馬拉松一直以來都以致力於推動運動城鎮，推動友善、熱情、樂活、與永續發展。期許將能量轉換成支持當地社區和文化發展的永續作為，讓田中鎮成為一個更好的地方。此外，為傳遞綠色路跑理念，也特別於現場活動中融入泰山環保闖關遊戲，闖關完都能拿到好禮，讓跑者們透過趣味活動互動認識綠色永續。因此也特別感謝本次活動有在地企業泰山贊助的水和十穀寶，還有優質廠商赤印贊助的紀念襪。

(圖片來源：舒康樂活運動協會)

「2023爸趣迷你馬拉松」由舒康樂活運動協會、彰化縣馬拉松路跑協會主辦，田中馬拉松籌備團隊也精心舉辦一系列豐富的田中馬周邊活動，除了媽趣迷你馬拉松、爸趣迷你馬拉松、畢業生路跑等大獲好評的活動外，在賽事前一天，將舉行「米寶親子路跑」，即2023年11月11日(六) 14:00-16:00，地點位於彰化縣田中鎮景崧文化教育園區。愛上田中馬拉松的熱情分為，想擁有美好親子健康運動體驗的親子家庭絕對不能錯過，暢享親子同樂時光，也透過另一種角度感受田中馬的人情味與溫暖。

(圖片來源：舒康樂活運動協會)

若您對「台灣米倉田中馬拉松」、「爸趣迷你馬拉松」及「米寶親子裝扮路跑」有興趣，請上田中馬拉松FB粉絲團或至相關報名網站查詢。

米寶親子裝扮路跑：https://irunner.biji.co/MIBO2023

台灣米倉田中馬拉松粉絲團：https://www.facebook.com/520marathon/