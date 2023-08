全台矚目！2023田中馬主題曲「田中味 This Is My Way」隆重發布

台灣米倉田中馬拉松再度引爆話題!今年推出全新主題曲「田中味 This Is My Way」,由台客搖滾董事長樂團製作獻聲,這首歌曲將成為跑者們追尋夢想、勇往直前的最佳陪跑音樂。田中馬深信音樂與馬拉松的完美結合,是打造跑者不一樣體驗與感動的不二法門。

▍2023年度主題曲「田中味 This Is My Way」

每年賽事前一晚的選手之夜「心田中音樂節」一直與「風潮音樂」攜手合作,呈獻精彩絕倫的演出,讓人難忘。而今年主題曲「田中味 This Is My Way」並不是田中馬第一次涉足音樂,早在十幾年前,田中馬已創作多首膾炙人口的賽事主題曲。

其中之一是「只要大家攏吃台灣米」,出自打狗亂歌團專輯《大員一家農出來》,由田中馬總幹事鄭宗政理事長靈感激發,團長嚴詠能邀來董事長樂團吉董編曲。成就了田中馬、打狗亂歌團與董事長樂團的不解之緣。

時光回到2022年,田中馬再次與風潮音樂合作,邀請董事長樂團、神棍樂團、怕胖團等表演團隊在選手之夜演出,跑者們深深感受到這塊土地的風華。董事長樂團的主唱吉董在開始自己的慢跑生活並實際參與田中馬的比賽後深受感動,決定創作一首長達七分鐘的主題曲,帶著「七分速」的精神,為田中馬奉上完美的陪跑音樂。

「田中味 This Is My Way」源自對田中馬的熱愛和對台灣本土文化的認同,歌詞言簡意賅,道出了台灣土地的美好與人文精神。這首歌是對田中鎮真摯情感的表白,也寄託了對這場馬拉松賽事的熱情。主唱吉董認為,只有將音樂與人文和土地結合,才能為田中馬的跑者們帶來更多不一樣的體驗與感動。田中馬自2012年首度舉辦以來深信著音樂與人文的結合將豐富賽事體驗。

從「只要大家攏吃台灣米」的開始,田中馬的音樂旅程不僅豐富了賽事內涵,更凝聚了來自各地的跑者與田中鎮居民的心靈共鳴。

2023年度主題曲「田中味 This Is My Way」自 8/2起一連三日在華人音樂入口指標 Hit FM聯播網進行首播放送,讓大眾在空中也能感受這首動人音樂。

除了令人期待的主題曲發布,田中馬拉松籌備團隊還舉辦了一系列豐富多元的周邊活動!在賽事前一天,即2023年11月11日(六) 14:00-16:00,地點位於彰化縣田中鎮景崧文化教育園區,將舉行親子米寶路跑!這場活動將帶領家庭和小朋友一同感受馬拉松的樂趣,親子同樂的同時,也深切體驗田中馬的人情味與溫暖。

現在就加入我們,參與米寶親子路跑吧!同時報名參加台灣米倉田中馬拉松,享受音樂與人文的融合,創造屬於你獨特的體驗!

