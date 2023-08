賽事心得／Burning River 100超馬 歷經暴雨泥濘才完賽

“下一場超馬我想去跑Vermont 100“ 。在跑完2022年的Daytona 100超馬,Theresia有意無意的和Nobu分享了她的下一個目標。“Keith說這個超馬是Grand Slam裡面比較容易的Trail Ultra“,Theresia進一步解釋為何Vermont 100是個合理的選擇。就這樣,我跟Thereia,Keith在內總共4位(另一位是Bundy)一起跑2022 Daytona 100的朋友們決定同時報名2023年的Vermont 100。跑步群組裡Andres已經是超馬老手,他老早自動報名,消息在Wegmans Runners群組裡傳開,Claire和Laura也決定一起報名,大家對這次的團隊活動開始充滿了快樂的想像。

時間快轉到2023年7月,比賽前一週。“It breaks my heart to write this, but due to the devastating flooding that hit the race course yesterday and the lasting damage due to this weather event, the race committee has reached the unfortunate decision that this year’s event must be canceled. ” - Vermont 100的director給參賽者email的開頭提到不得不取消今年的比賽。”BR is like someone making me eat liver and onions with a gun pointed to my head. I will do it to survive, but I won't like it. I'm thinking about it' - Andres在原本Vermont 100的group text裡提到。'Sad that VT100 was cancelled, but there is always BR100. Looking forward to a different adventure.' - Andres又在臉書裡發文表示還來得及改成參加比Vermont晚兩個星期的Burning River 100越野賽(2023 年 7 月 29 日星期六 – 2023 年 7 月 30 日星期日)。

(主辦單位臉書貼文 - 我的朋友Keith跟Andres還有他們今年也參加的朋友David跟Sarah都在這張照片裡)

我決定報名了。100英里的路線包含凱霍加谷國家公園在內的50英里往返,高度變化約3000公尺。限時30 小時截止完賽 – 從星期六凌晨四點開始到星期天早上十點結束,超過30小時完賽的會被歸類為沒有完賽 - DNF(Did Not Finish)。在這之前我在佛羅里達完成過兩次路跑的100英里賽(Daytona 100 Ultra),其中去年12月那次花了大約23小時半。我心想這次Burning River基本上不可能24小時內完賽(24小時完賽可以拿到金色的皮帶扣,超過24但是在30小時內的拿到的是銀色的),但是30小時應該是個合理的目標。我幾乎錯了。

(起跑點照片,照片來源Md Sakil在Burning River Endurance Run and Relay臉書貼文)

在起跑前約20分鐘,閃電跟雷聲開始出現,接下來開始下起小雨,然後越下越大。我們就這樣在雨中出發,但是情況感覺不妙。才跑了沒有幾分鐘,馬上跑進了雷雨交加的傾盆大雨中。

(照片來源:Burning River Mud Run 2023 from Youtube)

雖然這場賽事,參賽方式可以跑不同的距離或是以接力賽方式完成,但是早上4點起跑的跑者只包括了個人100英里的跑者。其他跑者的起跑時間相對比較晚:

(表格來自2023 Burning River Participant Guide)

288位來自各地的100英里跑者,經過了幾分鐘逐漸散開。我在起跑點看到Keith,Andres,還有Keith的兩位朋友David跟Sarah,所以出發時和他們跑在一起,雖然心裡知道至少Andres遲早會跑到我的前面。雖然在比賽前做了很多功課熟悉路線,但是在一片漆黑跟傾盆大雨中,我還是決定跟著其他跑者比較安心。

Burning River 的比賽規則允許使用登山杖(trekking poles),為了這次的比賽我臨時在網路上買了碳纖維的折疊式登山杖,在一開始的時候塞在水袋背心的胸前。等到遇到起伏山徑時開始使用,靠上半身的力量減輕兩腿的負擔。除了登山杖以外,我還在水袋的口袋裡塞了一件折疊雨衣打算備用。

(比賽前拍攝自我下塌的 Airbnb 房間)

因為雨勢變化太快,一下從小雨變成傾盆大雨,根本來不及穿雨衣,我腦海裡的計劃決定把用不到的雨衣在補給站拿掉,身上至少可以少塞一樣東西。

在比賽一開始的時候,我觀察周圍的跑者,幾乎沒有人在使用登山杖,而且因為我跟在朋友們的後面,可以看到他們對前面路況的反應,所以我就有樣學樣跟著跑。然而跑了大約一個小時之後,路況很快的變得越來越糟,不單單是積水而去變得泥濘,加上山徑起伏,滑倒的機率迅速增加,我當機立斷決定開始用登山杖幫忙保持平衡。

(照片來源:Sarah Bocik在Burning River Endurance Run and Relay臉書貼文 )

(照片來源:Chris Putrich在Burning River Endurance Run and Relay臉書貼文 )

這是個正確的決定。我很快發現自己可以輕鬆跟上前面的跑者,不用過度擔心濕滑的路面。超馬比賽一般可以選擇自備組員(crewed)或者無組員獨自參賽(uncrewed / solo)。我這次是獨自參賽所以在指定的其中3個補給站有事先打包了可能需要換穿的襪子,衣服,鞋子,還有救急的物品。

(表格來自2023 Burning River Participant Guide)

經過了一番折騰,天也亮了,我終於到了22.8英里的Oakhill補給站。這個時候,全身已經濕透,因為我只在第二個補給站準備了鞋子,所以只把濕透又沾滿泥土的襪子換掉。出乎我意料的是,本來為了保護雙腳起水泡貼的膠布跟繃帶,除了包腳趾的繃帶之外,因為太濕的關係,全部都鬆掉了(我腳底跟腳踝都有貼膠布)。為了爭取時間,腳沒完全弄乾,把腳底重新貼的膠布勉強貼上,另外再抹上潤滑軟膏,把乾淨的襪子穿上,把水袋重新裝滿(我有加寶礦力 - Pocari Sweat Hydration Drink Mix)去補給站桌子上挑了一些食物跟飲料,就繼續趕路,畢竟目前才完成大約五分之一的距離。

到目前為止,除了大腿股四頭有點要抽筋的感覺,但是靠鹽片補給把狀況穩住,一切感覺還在掌握之中。不但如此,我開始發現登山杖意外好用,在平坦的山徑我感覺像是在越野滑雪,靠著登山杖把自己更輕鬆的推進。在遇到很陡的上坡時,身邊的跑者也會半開玩笑的說願意付錢買我的登山杖。不過途中有好幾處像是障礙賽,要越過被暴風雨吹倒在路中間的樹,這時有登山杖也沒什麼幫助(苦笑)。

(照片來源:Burning River Mud Run 2023 from Youtube)

(照片來源:Burning River Mud Run 2023 from Youtube)

我靠著登山杖比Keith,David,Sarah,甚至Andres稍早到達Oakhill補給站,但是因為我花比較長時間在休息站,他們一下子已經跑得不見人影。還好天已經亮了,我也放心照自己的配速前進。我用比賽前看到跑者提到“Forward is a Pace“提醒自己繼續前進。

雖然天亮了,天氣還是一直很不穩定。天空有時放晴時身上衣服會變乾一些,但是襪子鞋子還是一直被泥漿,積水,還有跨過溪流的水浸泡。又遇到下雨時全身又是濕透。熬到34.1英里Pine Hollow補給站可以換鞋時,雨算是下完了。這時腳底的膠布又掉了,我決定不貼了,就多抹點凡士林撐下去吧,至少目前為止腳還沒有起水泡的跡象,但我心裡知道起水泡大概是遲早的事,只是不知道會出現在那個位置跟什麼時候會出現。

從39.9英里的Kendall Lake補給站到50.3英里的折返點Silver Spring補給站這段有相當長的一段很平坦的路,好處是沒有那麼辛苦的上下坡,壞處是周圍樹蔭比較少。

在往Silver Spring的途中,跑在前頭的跑者已經陸續開始折返了。當我快要到達Silver Spring時,我最先看到Andres,然後過了一下看到Keith,心想雖然他們跑在我的前面但是領先不算太多,所以自己稍微安心覺得目前的速度還馬馬虎虎。

經過了漫長的12小時48分又2秒,我終於到了折返點。四捨五入變13小時,乘以二是26小時,我還有大約4小時的緩衝讓我在30小時內完賽。問題是天要滿滿黑了,就算身體沒出狀況也一定會慢下來。因為是折返跑,我很明白後半段會跑得很辛苦。但在這時候兩腳感覺還沒起水泡,雖然已經有點累,根據主辦單位測速在到60.6英里的Kendall Lake補給站時我的速度還算時稍微下滑的穩定。

過了Kendall Lake已經是晚上八點,天開始黑了,更糟糕的是,我開始感覺到腳底有水泡了。這時平地部分跑完了,回到山徑,過了沒多久開始把頭燈開起來開始挑燈夜戰。我腦子裡開始盤旋的問題是,我有辦法完賽嗎,先不管能不能在30小時內完成,我能堅持接下來的40英里,在兩腳腳底都出現水泡的情況下抵達終點嗎?在比賽前我反覆閱讀主辦單位提供的參賽者指南,其中一條是萬一必須棄賽,跑者必須自行安排交通。

(規則引用自2023 Burning River Participant Guide)

我在2021年6月在密西根第一次跑50英里超馬時第一次腳底起水泡,在最後5英里咬緊牙關走完全程的記憶猶新。2021年12月在佛羅里達第一次跑100英里時,跟我一起跑的Claire在60英里腳底起水泡,結果她在70英里棄賽,我自己接下來單獨完賽。當時Claire多次停下來把襪子脫掉塗抹藥膏試圖減輕疼痛但是最終還是放棄。我開始懷疑自己可以撐40英里嗎?40英里是超過64公里耶,天啊!

接下來的自我對話是:

你已經有吞止痛藥了,再多吞也不會不痛

你只會越來越痛,不會越來越不痛

你有用登山杖減低兩腳跟地面的衝擊了,還好你有帶來用,沒有登山杖你會更慘

你的體力好像還撐得下去,能不能撐到終點的問題是你應付疼痛的能力而不是你的體力

你好不容易花了這麼多時間跟精力準備今年的100英里越野賽,你要因為不能忍受水泡棄賽嗎

你到下一站66.4英里Pine Hollow棄賽跟到96.2英里Hilltop棄賽結果一樣是棄賽

你要是這場棄賽你今年還要再嘗試挑戰一次100英里越野嗎

。。。

我的結論:我覺得我可以撐下去!接下來一直到終點前的最後4英里,我不再用跑的,改成仰賴登山杖幫助健步急行(“Power Walk”)。在漆黑的山徑裡,逐漸被原來落後在我後面的跑者超前。“FOWARD is a Pace“ - 我繼續這樣勉勵自己。在我參加這場比賽前,Courtney Dauwalter在今年的Western States 100拿下女子冠軍並且打破了之前的女子記錄多達80分鐘。我恰巧在比賽前看了一個她的訪問,特別提到如何擁抱生活中的痛苦 - How to Embrace Pain In Our Lives。

對我這個超馬初學者來說,能被像Courtney這樣的世界頂尖的選手鼓勵去面對並且“擁抱”痛苦,表示如果我能去嘗試擁抱,也許能體會到一些自己從來沒有的經驗。我開始擁抱痛苦,100步,1000步,10000步,20000步,30000步。。。我想像自己跟Courtney一樣在一個痛苦洞穴中,一點一滴的鑿開這個洞穴。我繼續在漫長的黑夜努力的前進,有點令我意外的是,從我後面超越我的人數比我想像的少很多。我忍著疼痛的健步快走似乎還不算太慢,就這樣繼續撐下去吧。新的問題出現了。我左手的手腕開始疼痛,因為使用登山杖重複的壓力,在仰賴登山杖讓自己不要掉速的情況下,手腕已經出現過度使用的問題 - 開始左手減少出力。然後是下坡比上坡腳底更痛,尤其設有階梯的步道,走階梯反而比繞旁邊沒有階梯的斜坡更痛,因為有些階梯間距大,對腳底衝擊更大 - 開始繞過階梯。

在黑夜中,每到一次補給站,就給自己完賽增加了一線希望:Robinson Field (70.5M)Valley Picnic(74.0M)Oakhill(77.8M)Indigo Lake(81.1M)Botzum (86.4M)在折返點的補給站我啃了很多片西瓜補充水分。入夜之後,一方面氣溫下降流汗減少,另一方面體內能量消耗很多,在補給站開始吃熱食 - 我主要挑 Grilled Cheese Sandwich跟泡麵。到Botzum補給站時,天已經開始要亮了。但是還有一個超過半馬的距離才能抵達終點。這下最大的挑戰出現了 - 路不是平的。從Botzum的下一個補給站Mingo Shelter(88.1M)到終點是報名接力賽八棒中的最後一棒,這最後一段的路況數據跟高度變化圖如下:

(資料來自2023 Burning River Participant Guide)

雖然還要大約4小時的時間,但是這種起伏對已經疲憊的全身加上已經痛了一個晚上的水泡可以說是極大的挑戰。就在這個時候,有出了新的狀況 - 登山杖的其中一根壞了!- 收起來只用沒壞的一根。也好,兩手交換用,順便讓已經一直隱隱做痛的左手手腕有點時間休息。慢慢地,我開始察覺前後的人變多了。前面的也許是累了痛了速度逐漸變慢,後面的也許是意識到如果不把速度提升,恐怕無法在指定的30小時內完賽。這讓我回想起來去年我花了約23小時半跑完100英里的最後幾英里,一樣是遇到比較多在做最後掙扎的跑者。我也是其中之一。

最後的衝刺

再快要抵達終點前最後一個補給站Hilltop前,一位也許是義工告訴我們附近幾位跑者說我們有希望在30小時內完賽,但是必須先爬升到丘陵頂端,然後最起碼要半跑半走約15min/mile的速度完成最後4英里。我心想 - 我一個晚上都用走的,我有可能跑的起來嗎?兩腳腳底痛得半死的水泡我不只要能跑,還要能跑4英里嗎?我又重新思考Courtney擁抱痛苦的觀念 - 我開始挑戰自己過去從未有過的想法,我開始告訴自己,你已經痛苦了幾萬步,用跑的再跑4英里真的不可能嗎?真的嗎?你沒試過怎麼能確定?

我開始用跑的!我開始告訴自己,就像跑馬拉松賽最後的幾英里,不要跑太過頭抽筋停下來,保持呼吸順暢,頭腦清醒,不到一個鐘頭你就會知道這一切都是值得的。原本超過我因為我只能用走的很多跑者也開始跑,但是我發現他們大多數跑不動。而去雖然這四英里下坡多於上坡,這四英里不是只有下坡。我不但能跑,而且可以稍微減速跑上坡!我開始超車 - 原來跑到我前面的一個一個被我追過。路邊稀少但熱情的路人替我歡呼。星期天約好出遊的摩托車騎士迎面而來,一個個跟我比起勝利的手勢。終點的廣播員報出我的名字:Nobu Shan from Malvern Pennsylvania!29小時39分又9秒 - 我到了終點了。我的腳底暫時麻木不痛了。

