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訓練心得／烈焰下的斷臂如來神掌

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某天夏日上班的早晨，平靜的處理著公務，變態隊長突然敲了我FB message，果然沒有好事。一年前，大如來神掌的路途上，被隊長在北海岸的路上霸凌了一整天，想到都還會抖了兩下。

去年被霸凌連結請點閱

不知是本人范建，還是秉持著跑馬人斗M特殊心理特質，我還是笨笨的答應他的邀約。 但過分的是，這次隊長還邀請了超馬界各路好手要來一起電我，阿母阿…。

凌晨四點的故宮小七，起跑了。全員六名，在故宮拍了照片，被隊長強迫一起喊下：「是要互相等待，還是要來互相傷害」。我心裡頭暗想，當然是被隊長傷害啦，但還是摸摸鼻子跟在他的屁股後面，這是個漫長的一天。

起跑的速度偏快，不過各自照著自己的速度前進，到定點還是相互的稍等一下。起跑沒多久的中華電信衛星，被海放了找好自己獨照一下，今天天氣很好，一定是硬仗。

陽金公路下坡了

撐過了第一段的大上坡，天氣越來越晴朗，看著隊長的喀窗配著遼闊的陽明山系，好美阿(？)

         

難得的四人合影，大夥享受著陽金下坡的位能轉換，等待著待會金山烤番(人)薯(肉)的來臨。

30公里後，太陽整個出來，大夥被曬得不要不要，配速只能刻意降下來，到了7-11，有點虛脫的感覺，休息了很久。我請夥伴們備妥冰塊在身上，等等會更熱啊。

三界壇的路上，配上無雲的天空，熱………

三界壇往兩湖里整段路都好曬，拇指上坡的坡度 + 無遮蔭的地形 = 快掛。 就用走的吧，今天看來會走很大。

有蔭就是要躲

十八王公到了，重新油漆的狗狗終於現身了，金色的大身很有霸氣。

50K來到完全無遮蔭的台二線，小康哥突然拿出雨傘>出來，我真的嚇到了，原來這是傳說的超馬遮陽大法，但怎麼沒幫我準備一隻呢？ (攤手)

石門洞，快到便利商店了，水分快蒸發完畢，準備到7-11吃飽飽的。

佛光山的北海道場，隊長前面補太多水分，不小心「水中毒**」了，一度跑的很慢，但很快就完氣恢復，又追來電我了**(水中毒，水分攝取過多，造成點解職嚴重失調，請大家在夏日跑不記得不要光喝水，fin是你的好朋友喔)

等一個人  我們的女神Rita

在老梅往白沙灣的台二線上面，酷熱的太陽熱我們多在可貴的樹蔭下休息，這時隊長開始出大絕招，招喚補給車，前線需要支援阿。Rita特地趕來幫大家補給，大夥在白沙灣被餵的飽飽的，還陪著我們上山邊騎邊補，更有信心上最硬陡的中指上坡。  在中指的山頂又大休了一次，我為了處理腳掌的水泡，脫鞋子的那一瞬間，大腿內側超級大抽筋，動彈不得，痛死我了。好在Rita趕緊給我一包水動能吞下，真的很有效，沒多久抽筋的感覺就消失了。這表示就連一直用走的方式上山，電解質還是嚴重失調，沒辦法，這是我們如來最敬畏的中指。

三人小組相互扶持前進，陡到完全講不出話來。

解決了抽筋的問題，下坡可以順順的跑了，接下來的無名指下坡，可以遠眺北海岸的風景，分不清楚是海還是天際，但美呆了，是夏天來北海岸下曬太陽的福利？還是不幸中的大幸呢？在三芝的7-11休息片刻，繼續往小指頭前進，沿路往三芝市區往山的方向看過去的，原來我剛剛就在那個山頭抽筋了，等等還要再上去兩次，今天就是陽明山+北海岸大集合。

Rita又去幫我們準備補給了，給了我們三罐冰的威德Engergy in。她真的是女神，今天只能靠她了。可惡的隊長竟然也拿出雨傘來遮陽，但我的雨傘呢？為什麼沒人幫我準備，Rita偏心。

死撐苦撐活撐，來到了小如來的起點，賢孝社區，到這裡是100公里，曬了超過十小時的太陽，終於要下山了。

106公里的興華派出所，天色變暗，也稍微涼快了，但大夥的狀況反而是變差的。小康哥招了車先回去終點，最後剩我跟隊長來面對巴拉卡的最後上坡。但此時再變態的隊長也是鬥志消沉，看了小康哥上車後也一直沿路招車，但巴拉卡晚上實在太黑，車真的少。  

整路巴拉卡我們都用走的，我只能一直講笑話來點起隊長的鬥志，看看能不能跑起來。跑超馬最重要的就是鬥志阿，心智一消沉，身體也跟著洩氣，我也跟著洩氣了………..

116公里，大屯山公園，離最高點二子坪剩一點點的距離，但我們招到車了(啊嗚)，一個很nice的家庭願意載著兩個臭得要死的流浪漢下山。感恩~~  

我們幾乎爬完大如來神掌的所有上坡，但還是放棄了，不僅輸給了太陽，還輸給自己。路還在，山依舊壯闊。海天一線的海岸我明年夏天在來挑戰，我要變得更強(生氣)。

謝謝如來佛祖一路的保佑，全員平安。

我的第十一掌，但只能算是小如來，第三掌的大如來失敗。

超馬

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