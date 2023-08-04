訓練心得／挑戰全馬Go Go Go－跟著新竹馬配速列車長跑起來

跑步前暖身操-喚起沈睡的肌肉細胞們

跑步對你來說算什麼？對我來說，跑步是一種抒壓，伴隨著自我認識以及意志力大考驗。跑步除了可以將坐辦公室一天後僵硬的筋骨活絡起來，還可以在過程中更了解自己，像是觀察自己身體的狀態或是和自己對話、思考人生，這個過程屬於自己，是一個很舒服的獨處時光。除此之外，跑步還能培養抗壓性，因為跑一跑開始覺得疲勞的時候，內心總是特別煎熬，好想停下來休息，但通常可以免強再跑一下而不到逞強的狀態，我就會邁開步伐繼續往前跑，因為我相信，只要每次進步一點點，終有一天可以達成自己設定的目標。

從小學到高中，好動的我參加過多場田徑比賽(200m, 800m以及跳遠)，而大學開始練習長跑後參加學校舉辦的“環校路跑”都有幸拿到不錯的成績，提醒我不要小看自己，利用先天的優勢加上後天努力的成果，勇於挑戰自己的極限就會發現：原來我可以做到的其實遠比自己認為的自己更好。因此每次跑步我都會紀錄距離和時間，以檢視當次成績是否如同預期，觀察自己的身體狀態去做適當的調整以為更好的下次做準備。去年(2022)偶然看到新竹市舉辦城市馬拉松，在最遠只跑過15k的前提下，不敢貿然挑戰全馬，於是找朋友一起報名了超半馬(26k)，雖然颳風下雨，速度也不算快，但還是有順利完賽。跑完超半馬的當下就決定隔年(2023)一定要晉級-挑戰全馬！

2022參加新竹城市馬拉松-超半馬

今年一看到新竹市為了城市馬拉松舉辦“長跑配速”的免費活動讓民眾體驗就決定要參加，因為一直都知道長跑有配速員幫忙配速會讓跑者跑得更順，但由於沒參加過任何跑團，所以沒有機會體驗有人幫忙配速跑起來的感覺跟自己跑有什麼差別，有機會能體驗當然要好好把握！另一方面也覺得很感動，跑步在台灣終於越來越被重視，甚至有一群人為了提倡跑步無私的奉獻精力及心力為民眾服務真的很了不起！活動最一開始由森森教練或小池教練帶領大家做靜態暖身，暖身做完後以“非常慢”的速度跑兩圈操場，目的是為了讓身體每一個部位熱起來，跑完後分兩組（橘色-健康組、綠色-配速組）帶開訓練。配速組又細分成4’30”、5’00”、5’30”、6’00”和6’30”配速組別，在大家一起做完動態熱身後由各組的配速員帶開跑5k，我參加的是小池教練帶領的5’00”配速組。

第一次跑步的過程教練提醒我們要學著聆聽同伴的腳步聲，盡量配合大家的速度一起往前，最好的其實是能跟著領跑者的腳步一起跑；另一個重要的是“時間管控”，雖然很重要，但不用一直看手錶，每200m看一次時間即可。在教練的帶領下5k的平均配速以正負差6秒之內完成，因為速度節奏非常穩定，所以跑完不會很喘，只有一點累累的感覺而已，真的很神奇，也讓我見識到穩定配速的重要性。第二次之後教練先帶領學員一起跑4圈操場，之後由學員輪流帶4圈，因為大家對於速度的穩定性還不是很夠，在乎快忽慢的情況下跑完真的有比較累的感覺。

教練會在大家跑累腳步變沉時提醒大家腳步放輕，並在跑完對個人進行提點（因為人數本來就不多，有時候跑一跑就解散了，所以教練比較可以針對個人進行提點），這是學到最多東西的時候！隨著練習次數的增加，難度也跟著提升。第五次開始，我們這組在跑完操場5k後會喝水休息一下，之後跑外圍柏油路3-4圈（一圈約0.6k），跑完操場再跑柏油路發現操場相對來說柔軟非常多，比較有彈性比較好跑。但因為通常路跑都是在柏油路，所以偶爾還是要去路上訓練一下，讓肌肉適應在柏油路跑步的感覺。全部都訓練完時大家會一起收操，基本上也是由森森教練帶領，收操完便是閒聊時間，有問題想請教教練的，教練都會依自己的經驗給出很好的建議，是教學相長的好時光，能一起運動並結識朋友真的很不錯！

跑步後收操-讓肌肉細胞們放鬆囉

運動後閒聊時光-小池教練提供跑鞋挑選小撇步

教練小叮嚀：

跑步不要拿手機或是水瓶：身體容易因為不平衡而受傷。

雖然身體無異樣，但還是定期要去做物理治療檢查，及早發現及早矯正、治療。

跑鞋挑選：需要有三個部分（鞋面、鞋身、鞋底），鞋底要是分開的。

訓練鞋與路跑鞋分開買，路跑鞋以輕量化為主。

建議穿無袖+飄褲：減少四肢與衣物摩擦，並幫助散熱。

月跑平均200k：一次跑5k起跳是基本，一週若跑5k需跑3-4次，如果跑10-21k可以跑2次左右就好。

藉由這次活動聽到許多建議，真的是獲益良多，且大會都會提供很不錯的補給小品，讓跑者在運動完可以補充能量，謝謝她們的用心。看著已經很厲害的人每天都在努力著，會激勵我為了目標要持續努力，讓運動變成習慣。每次跑完我都會在IG限時動態紀錄及分享，透過分享激勵朋友一起運動的感覺超棒的！還有另一個優點是：督促彼此不能偷懶！！！歡迎大家一起來跑步，讓身體更健康，心靈更年輕！我們新竹城市馬拉松11/19見！