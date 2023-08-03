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11年前大雨79死…為何如今北京仍禁不住一場雨的考驗

訓練心得／星空夜跑 不只是跑步

運動筆記／ 林志冠

「跑步沒有奇蹟，只有累積」這是所有跑者都知道的事，但往往俗事纏身，加上人懶腳惰，不知不覺就欠下許多跑步的債。尤其當中年大叔，還想加入SUB4俱樂部，還想跑到未曾到過的鎮西堡；只是說好月入200K，結果一整個6月，只見慘不忍睹的30K多；所以邁入7月，面對毫不留情的炎熱天氣，原本應該是跑者的暑假，中年大叔還是決定重回暑修模式了！

   

大家一定有這樣的經驗，在逆風跑時，一定會詛咒颶風大魔王的殘忍，然後咬緊牙，期待著折返後的順風，可以加快速度奔跑。以上的經驗，在盛夏夜晚，逆風時除了有著踏不出的腳步，還有如同焚風般的高溫迎面而來，心中不斷碎念還有多遠可以折返！

但是真的到了折返時，終於盼到沒有了逆風大魔王的肆虐，誰知才一個轉身，馬上就體會什麼是生無可戀！逆風時，靠著迎面而來的風勢，多少可以帶走身上不斷散發的熱氣，但是順風而跑時，身體與周邊空氣沒有速度差，跑動所產生的熱氣，陰魂不散地蓄積在皮膚表層。   

所以剛擺脫了逆風大魔王，但卻換來全身毛細孔爆汗的悶熱，那種甩不開的燥熱，還有之前邁不開的步伐，說好的跑步腦內啡，一點影子都沒有，只有不斷低下的汗水，和不停地大口喘氣。   

實在是跑不動時，停下腳步，望著地上滴下的汗滴分布，竟想起天上的星座；馬上抬起頭看著夜空，雖沒有滿天星斗，除了水星、金星之外，約略可以看到些明亮的星星，甚至還有些星座是很明顯的。

   

我馬上拿起手機打開星座APP，找到好幾個星座，例如有5顆排列成3字形的仙后座，還有7顆大北斗的大熊星座都非常明顯，另外在星座中辨識度比較高的天蠍座，也可以看到其中的房宿三；還有夏季大三角的頂點天琴座也是清晰可見。

   

在星空下打開星座APP真的是件過癮的事，尤其在板橋這種光害嚴重的地方，只要雲層稀薄的夜空，就算寥寥可數的星星，也可以透過星座圖對照，將高掛夜空的熟悉星星，輕鬆地歸屬於專屬的星座。   

還有一種樂趣是將各種星座崁入不同的地標，或是建築物，都覺得非常有趣。

    

     

炎炎夏日的星空，讓跑步不只是跑步！

當然有機會還是要去綠島享受滿天星斗的夜空！

   

對了，提醒各位跑友，如果在河濱跑步，駐足欣賞夜空，千萬小心蚊蟲，因為跑步後的體溫，對蚊蟲是致命吸引力，如果停留太久，一定會附贈許多紅豆冰！所以腳還是要動一動唷！

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