精華影輯／2023台灣七七七跳島馬拉松記錄片

邵老師是誰？

就是眾多跑者內心中的「神人」

但邵老師對神人的解讀是

神人 不神 神人 還是「人」

只是用各種方式各種想法去解決遇到的問題罷了

就在某次邵老師跟贊助商的對談當中說到

為什麼只有外國有七七七的賽事

（七天七大洲七場馬拉松）

那台灣呢？台灣的外島那麼美....是不是應該

而我們所知道的邵老師

就是一個很意氣用事的人（誒？）

辦不到？我就不信辦不到

也就因為如此

第一屆的台灣777就此產生

而到了今年已經是第三屆了

會遇到的問題一樣會遇到

只是就是因為都知道可能會發生

所以早就等著它來而不是手足無措了

今年第三屆，有了很多香港選手的參賽

而今年真的是對跑者最禮遇的一年

前兩年的高溫地獄

在今年是不復見的...

因為換來的是每天的大雨＋小雨

對馬拉松選手來說

下雨是最舒服的呀

想到去年連七天的曬

連小編都覺得

今年真的好舒服

雖然在拍攝上增添了許多難度

只是看到所有選手的笑容

我們累一點，真的沒關係的...

很多選手都是大滿貫

從第一屆參加到第三屆

小編我們也是

只是不管參與幾次

第一天到了蘭嶼

心中還是滿滿的感動

在賽道上繞著繞著

還是驚嘆著蘭嶼的美

綠島鬼斧神工的風景

賽事已經過了一個多月了

看見影片，心中還是滿滿的感動

看著選手的笑容

在嘴角還是會漾起一抹微笑

圓夢趁早，這就是台灣777想要表達的

不單單是參加一場賽事

而是每一步都是未知數

但就是一步一步前進的艱難賽事

你說台灣777是台灣最難辦的一場賽事

是不是言過其實？

只是對有參與的人來說

邵老師應該只會說一句

「好 那你來」

面對交通，人員移動跟隨時要改變的行程規劃

就拿在要去馬祖時所遇到的問題

試問....有幾個主辦可以這麼的「從容」面對

其實是不從容啦，這是結束之後才能夠說出的話

真的是最後來了個觀世音救贖

要不然馬祖站，邵老師真的會累倒...

一場最難的賽事

靠的一定不是只有一個人

所有志工的付出

所有選手的配合

成就了這場賽事的成功

這部紀錄片

獻給所有有參與的大家

當然，就請大家期待

2025 2026還有更厲害的等著大家來

邵老師的名言

「幹大事的人，永遠不拘小節」

你相信他嗎？那你就會有最好的回憶...

廢話不多說（就 其實已經講了很多廢話了）

多點耐心

把紀錄片看完

你也會跟小編一樣

嘴角漾起微笑的

謝謝所有的選手

謝謝邵老師

謝謝所有贊助商

讓我們可以參與到 最棒的一場賽事..

神，永遠不會自稱是神

要別人說，才是可信的...

主辦單位：台灣環島跑者聯盟

官方攝影：Run Style 完全執行團隊

紀錄片4k高畫質：https://reurl.cc/VLoOVZ

官方網站：https://reurl.cc/OvjpOD