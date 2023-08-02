世大運田徑選手點將錄！長距離代表－周賢峰力拼半馬
延遲兩年的成都世大運，田徑項目1日正式開跑！中華隊這次總共派出 17 男 11 女，總共 28 人出賽，今天就一起來看看這些選手的歷年紀錄吧！
宋郁鈞
- 主攻田徑 4x100 接力、200 公尺項目
- 首次擔任國手
葛吳諺明
- 主攻 200 公尺、400 公尺項目
- 2023 全國原住民運動會公開男400m 第一名
- 2023 全國大專院校運動會公開男400m 第一名
- 2023 全國大專院校運動會公開男200m 第一名
王晨佑
- 主攻十項全能
- 111年全大運打破高懸 36 年的大會紀錄
- 首次擔任國手
丁聖軒
- 主攻十項全能
- 首次擔任國手
周賢峰
- 主攻五千公尺、一萬公尺、半馬項目
- 2023 全國大專校院1000公尺 第三名
- 2022 台北馬拉松半程 冠軍
林祐賢
- 主攻 100 公尺
- 2023 新加坡田徑公開賽 100m 金牌
- 2023 亞洲田徑錦標賽 100m 10.44 秒
陳玟溥
- 主攻 4x100 公尺接力、200 公尺
- 2023 新北市青年盃全國田徑公開賽100m 10.37 第二名
- 2023 大專校院田徑公開賽100m 10.53 第二名
- 2023 全國大專校院運動會100m 10.47 第二名
傅兆玄
- 主攻跳高項目
- 出賽 2023 日本大學生運動會
- 出賽 2023 靜岡公開賽
- 出賽 2022 泰國田徑公開賽
- 112 全大運跳出個人最佳 2.25 公尺奪金
蔡維智
- 主攻跳高項目
- 2023 全國大專田徑公開賽 HJ 2.18 第一名
- 2023 全國大專院校運動會 HJ 2.16 第二名
- 2022 全國田徑錦標賽 HJ 2.18 第一名
文華佑
- 主攻跳遠項目
- 跳遠 U18 全國紀錄保持人
- 2023 亞洲室內田徑錦標賽以 7.82m 拿下第四名
林佳興
- 主攻跳遠項目
- 2022 全國大專校院運動男子跳遠 第二名
- 個人最佳 8.14m
彭名揚
- 主攻 400m 跨欄項目
- 2022 第 37 回靜岡國際陸上競技大會 400m 跨欄 第一名
- 2022 第九回木南道孝紀念陸上大會 400m 跨欄 第三名
- 2022 第 38 回靜岡國際陸上競技大會 400m 跨欄 第三名
陳建榮
- 主攻 400m 跨欄項目
- 出賽 2023 香港田徑公開賽
- 出賽 2022 世界青年田徑錦標賽
李允辰
- 主攻三級跳遠項目
- 2023 亞洲室內田徑錦標賽 16.28m 第六名，破全國紀錄
林琮憲
- 主攻撐竿跳高項目
- 2023 全國大專校院運動會 5.05 第一名
- 2021 新北城市盃全國田徑公開賽 5.25 第一名
- 2021 台北秋季盃全國田徑公開賽 5.23 第一名
魏泰陞
- 主攻 100 公尺、200 公尺、4x100 公尺接力
- 出賽 2019 夏季世界大學運動會
- 出賽 2018 雅加達亞洲運動會
黃左軍
- 主攻 100 公尺、200 公尺項目
- 2023 大專田徑公開賽 100公尺 第三名
- 2023 大專田徑公開賽 200公尺 第四名 (21.08 破大會紀錄)
林玉婕
- 主攻 400m 跨欄項目
- 2023 國邀賽 400m 跨欄 59.78 秒
- 2022 大運會 400m 跨欄 59.85 秒
- 2020 大運會 400m 跨欄 58.60 秒
林詩亭
- 主攻100m 跨欄項目
- 2020 全大運女子100 公尺跨欄 13.04 秒奪金牌
- 歷年第二傑
許樂
- 主攻 100m 跨欄項目
- 2022 第 24 屆夏季達福林匹克運動會女子組 100 公尺跨欄 金牌
- 2022 全國中等學校運動會高女組 100 公尺跨欄 金牌
- 2022 第 24 屆夏季達福林匹克運動會女子組 100 公尺 銅牌
李晴晴
- 主攻跳高項目
- 2022 泰國田徑公開賽女子跳高 銀牌
- 2021 大專盃女子跳高 金牌
- 2021 全國運動會女子跳高 金牌
張喬茵
- 主攻跳高項目
- 2023 日本廣島織田幹雄田徑挑戰賽 第二名
余雅倩
- 主攻鏈球項目
- 全國紀錄保持人：67.32m
- 出賽 2023 亞洲田徑錦標賽
陳彩娟
- 主攻七項全能項目
- U20 全國紀錄保持人
- 出賽 2023 亞洲田徑錦標賽
張博雅
- 主攻 100 公尺跨欄項目
- 2023 國邀賽 100m 跨欄 13.32 創個人最佳摘金
- 2023 亞洲田徑錦標賽 100m 跨欄第七名
- 新加坡公開賽 100m 跨欄摘金
劉立琳
- 主攻 100 公尺項目
- 首次擔任國手
鄭歆瑩
- 主攻 100 公尺項目
- 首次擔任國手
張秝羚
- 主攻 100 公尺、200 公尺、400 公尺項目
- 2023 新北市全國青年盃田徑公開賽 400 公尺以 55.64 秒拿下第一名
- 2023 全國大專校院運動會 100 公尺 第二名
新聞/圖片來源：教育部體育署
責任編輯：Eulla
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