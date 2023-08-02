訓練心得／路跑小白初體驗－跟著新竹馬配速列車長跑起來！！

圖1 熱身活動－跑操場兩圈

身為一個零路跑賽事經驗的路跑小白，雖然有幾次登山以及越野跑的經驗，但心裏也深知隔行如隔山，同是在運動領域當中，儘管都是跑步，不同的比賽種類及項目也可以差距非常大；然而在今年，在朋友的鼓吹之下，報名了人生第一場馬拉松，隨著時間逼近，我也自知馬拉松這類長距離的賽事，是需要提早訓練及準備的，儘管如此，卻遲遲沒有行動，直到看到朋友傳來的「竹步愛上運動－跟著新竹馬配速列車長跑」的相關資訊，才有幸加入「配速列車長跑」活動一同針對路跑賽事做準備，開始了我每週訓練的規律生活。

訓練當天一到現場，已經可以看到不少民眾聚集在集合點進行暖身，頓時才發現竟然有那麼多民眾一同參與，而且年齡層很廣，從國高中學生到退休人士都有，其中更有不少上班族是一下班就帶著運動衣及跑鞋過來換裝，準備加入訓練的，此刻才頓時訝異覺得原來臺灣現在的都市運動人口增加了不少。

在訓練開始前，由本次配速列車的幾位配速員 (又稱列車長) 帶領大家一起進行運動前的熱身，熱身過程中，包含的動作很多樣化，也針對不同的肌肉部位進行活動，除此之外，列車長們也針對不同的熱身動作進行拆解及說明，讓大眾比較好理解不同動作的正確操作方式以及背後的概念；完成了靜態的熱身活動之後，列車長帶領大家跑了兩圈操場的熱身慢跑，經過這兩圈慢跑，已經可以感受到心率有一點點的提升，軀幹及四肢的溫度也上升的很快，在如今夏季的戶外溫度下，雖然沒有氣喘吁吁，但也是汗流浹背了；然而，熱身活動還沒有結束，在跑完兩圈慢跑之後，列車長們讓我們分成了休閒組以及認真組兩組，並且兩組分頭進行馬克操的熱身活動，身在認真組的我，透過列車長的帶領，執行了將近十種馬克操的動作，並且每一次動作的執行也都有列車長的親自示範以及細節說明，在執行完一組包含靜態、慢跑以及馬克操的動態熱身活動後，可以徹底感受到身體筋骨已經熱身的非常到位，徹底為接下來的主要訓練做好準備。

在主要訓練中，列車長又把熱身組拆成不同的配速階段做區分，分別是4：30/公里、5：00/公里、5：30/公里、6：00/公里及6：30/公里，讓我們根據自己大致的程度做選擇，此外，不同配速的列車也都會有一位較有經驗的跑者來當Pacer協助配速，因此我們只要專注地跟著自己程度的Pacer跑就可以了，在這五公里的主要訓練當中，Pacer會適時的提醒我們呼吸的節奏、步伐的頻率及幅度，並且時不時幫我們加油打氣，讓快要堅持不下去的夥伴再打起精神跑下去。

圖2 主要訓練5K後實照

經過這幾次的訓練，我才發現原來跑步也可以是有趣的，大家從一開始互不認識，在經過這幾次團體訓練過程中，互相加油打氣，撐過最難熬的幾個時刻，讓彼此也培養出了共患難的情感，反而會開始期待下一次的團練時光；整個課程活動的內容設計非常豐富且有趣，且包含著許多跑步的訓練技巧及知識分享，讓我這個路跑小白也不知不覺對於路跑賽事及訓練方法有更深入的瞭解；每一次下班後緊接著的訓練，伴隨著夕陽餘暉的田徑場，不禁讓人越來越期待每一次的訓練了。

圖3 主要訓練後的收操

圖4 下班後最期待的小確幸－療癒的夕陽餘暉