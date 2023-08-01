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賽事心得／玄門山路跑 蒐集控必跑！

運動筆記／ I-Ching Lai

因為疫情停辦兩年的玄門山路跑又回來了，身為老主顧當然又報名參加，這次已經是第五次參賽，因為太久沒參加，明明路線都一樣，這次竟然出現不一樣的體驗。

首先是五點半起跑，以前都覺得OK，這次差點來不及，因為這次參賽人數大增，只能停一公里外的停車場搭接駁車。

接下來是路線，應該是跟2020年一樣，但那個爬坡，讓我跑五公里就有想回家的感覺，到了後段都還有爬坡，連男總一都承認他有用走的，有爬坡就有下坡，超級陡的下坡，生平第一次擔心我的膝蓋會壞掉，山上有不錯的風景，很多樹蔭，還有一段特色路線，命名為小龍貓路線，想像你在追小龍貓，看到影子閃過，一直追都追不上，刺激的多轉彎下坡山間小道。

再來是神奇的獎品，賽前在官方FB看到一篇貼文，休閒組前十名可以得到氣炸鍋和腳踏車等獎品，有沒有看到？這些獎品是給休閒組喔，半馬和挑戰組沒有。

半馬男女組各取前八名拿到獎盃+椰子彩繪碗，碗是裝飾品，不能拿來泡麵，可能會壞掉，不過獎杯的設計很漂亮。(我沒有得獎，借看其他人的)

玄門山賽後每人一大盒餐盒還能抽獎(通通有獎)，賽後buffet相當棒，雖然是素食，都是師兄師姐的親自烹調，養生又好吃，還有甜點檸檬塔、蛋糕和仙草蜜，志工們都超親切，非常感謝。

明年我還是會回來的，看到這個獎牌就明白，要集滿四個才能完成一個圓，蒐集控不可錯過。

路跑

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