跑步小品／百駿團團長Renny 跑紐約馬就像跑自家灶咖

這個星期不一樣，放眼美東，請到來自於大紐約地區的Bergen Runners–百駿團團長Renny！這位全馬PB 3:4X的厲害跑者，因為地利之便，以及了解如何可以取得中籤率很低的紐約馬名額，紐約馬就是她「家門口的馬拉松」，像跑自家灶咖一樣啊！

家住New Jersey的Renny是網頁工程師，定居美國超過25年，每天通勤至紐約上班，原本空閒時間不多也沒特別愛運動；美國很多鄉鎮都會辦自己的5K路跑賽，鼓勵居民參加，她居住的鎮上每年四月底也有，「路線都經過我家門口，我只能隔著窗看那些跑過去的跑者，從沒想過有一天我也能跑5K，一直到2016年女兒滿10歲，小學特別鼓勵小女生多運動培養自信心，那時她加入學校專收女生的5K訓練營，從二月開始訓練到四月底的比賽，我突然覺得如果10歲小女生能做到的話我應該也可以，就一起跟著訓練報名了比賽，第一次好像是35分完賽，對自己的自信心突然提升了不少！後來陸續參加了附近幾場5K賽，隔年推進至10K賽甚至鼓起勇氣挑戰了半馬，後來開始接觸NYRR的賽事後，發現他們有一個9+1的program，就是只要報名參加九場NYRR的路跑比賽（距離長短不拘）加上一個賽事的義工就可以得到隔年紐約馬的報名資格！紐約馬抽籤不易，當時知道了這個管道以後就積極報名比賽，因為只要完成了一年的9+1後，第二年還有10個多月的時間練習，就這樣我從2017年開始每年跑紐約馬拉松，連跑了四年。」

（Renny和她已經就讀大學的女兒，以及她家的跑步狗_施鈴玉提供）

因為疫情，Renny近四年來首度返台探親，週六日也到台北福和橋河濱朝聖，她說，在幅員遼闊的美國，跑團活動地點很分散，每個星期都換不同的路線跑步，很難有地方像福和橋一樣可以看見來自各跑團的跑者～🏃‍♀️🏃🏻🏃‍♀️🏃‍♂️

（跑步真能使人保持年輕，瞧瞧Renny這青春飛揚模樣）

由Renny一手創立的Bergen Runners百駿團，至今已邁入第六個年頭～

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創辦Bergen Runners Fun to Run, Run for Fun

Bergen是紐澤西州一個county（郡）的名字，與紐約僅有一河之隔，許多像Renny一樣住在北紐澤西州的人都是通勤到紐約上班，最初 Renny會召集一些跑友下班後跑步，週末不進城時，則揪住在附近的媽媽們或想健身的朋友一起跑、參加5K/10K比賽，漸漸人數越來越多。百駿是以華人為主的跑團，多為第一代或第二代美東華人移民，由於彼此語言文化背景相同，跑團氛圍像個大家庭；華人又特別愛吃愛熱鬧，跑完了一起聊天吃美食，透過跑步交了很多好朋友，現在跑團已經有兩百多人。百駿是紐約馬主辦單位NYRR（New York Road Runners）–紐約路跑協會正式註冊的跑團，也是大紐約地區的四大華人跑團之一，固定參與NYRR的事務，並鼓勵團員積極參與NYRR舉辦的路跑比賽。除了台灣跑者最熟悉的紐約馬，NYRR一年總共舉辦三、四十場比賽 從一英哩（1.6公里）、5K、10K…，半馬都有，適合各種程度的跑者。

在NYRR正式註冊的跑團每年可以參加十一場俱樂部積分賽，區別不同性別、年齡，由速度排名，男女前五名的最快跑者可獲得積分，從最低階的C組，依積分晉升到速度更快的B、A組，NYRR也特別為四十歲以上的民眾排名，每年更為此舉辦頒獎典禮和舞會，大夥盛裝出席，歡樂慶祝這份由跑步成績累積的榮耀；而百駿團成員去年已進入女子組B組，今年可望進入更強的A組，可見她們的實力！「每年十一場的積分賽，幾乎每個月都有一場，我們會招人一起參加或加油，凝聚彼此的感情」，Renny笑著說。

紐約馬、波馬加油團 Bergen Runners好熱血！

每年十一月的紐約馬拉松是百駿團的主場，每年至少有三、四十位團員報名參加，沒有參賽者也都熱情組成啦啦隊，在賽道組織四個補給加油站，敲鑼打鼓搖旗吶喊為跑者加油；Renny注意到紐約馬和波馬有許多身穿台灣字樣跑衣的跑者，會特別為他們加油，也因此認識了不少台灣跑友。疫情前兩年，Renny會在紐約馬前兩天特別帶台灣跑友小跑中央公園，邊跑邊拍照、瀏覽公園，正式比賽時還聯繫紐約地區的青少年志工團遞國旗給跑友，其中一年還辦過熱鬧的慶功宴 令人難忘！

從年頭到年尾 紐約賽事太精彩！

中央公園是台灣跑者去紐約時必跑的聖地，最大一圈六英哩（10K），經常有不同路跑在中央公園舉行，如為身心障礙而跑、同志跑；作為民族大熔爐的紐約市也不時舉辦國家跑：義大利、法國…等，每年一月也舉辦紀念NYRR創辦人的路跑活動。紐約馬拉松是六大馬規模最大也最有挑戰性的，每年有超過五萬人參加，分為四波出發，特色是跑過紐約五大行政區跟五座大橋，由Staten Island出發，路經Brooklyn、Queens、Bronx、Manhattan至中央公園，沿途百萬群眾歡呼氣氛熱絡，絕對是人生必跑的馬拉松。

另外幾場具指標性的賽事還有每年三月的紐約半馬，從布魯克林的展望公園出發，跨過曼哈頓大橋，經過聯合國旁行直穿時代廣場，是一年一度唯一把時代廣場封起來給跑者的賽事，當天也有小朋友在時代廣場反向跑步，非常熱鬧！每年五月的布魯克林半馬，有超過兩萬六千人參加，是全美最大的半馬比賽，還有Fifth Ave Mille是場短距離只跑一英哩的比賽，每年都吸引了很多明星選手參加，還有一些很特別的比賽，如每年九月的Tunnel to Towers 5K賽是為了紀念911當天一位已經下班的消防員在交通已封鎖的情況下，揹著非常重的消防裝備，從布魯克林通過隧道跑至世貿大樓救人，最後犧牲了自己的生命，這個5K賽就是跑他當年跑過的路線，賽事所得都會捐給紐約消防隊。「紐約的跑步比賽太多了，而且各有特色實在說也說不完…」

（跑在時代廣場，會不會也太讚？！施鈴玉提供）

春夏秋冬 百駿群跑不間斷 讓人好嚮往！

如果你上百駿團的IG，會發現他們經常發起Group Run群跑活動，配合節慶還有不同主題，每次跑步路線都不盡相同。如七月四日美國國慶日，由紐澤西進紐約的華盛頓大橋上會懸掛巨幅美國國旗，跑團便會身著紅藍白應景的跑衣，從紐澤西這一端跑到紐約，再順著哈德遜河跑下去，很有節慶fu～農曆新年時則穿著喜氣的紅跑衣跑出生肖圖案、春天一起去櫻花公園賞櫻跑、五月有慶祝亞太裔月跑步活動，這是由於新冠疫情爆發後，亞裔遭逢池魚之殃，美國曾有一股反亞裔情緒，為了反轉這樣的情形而衍生的活動。今年百駿團特別舉行環曼哈頓島全長33英哩約53公里的超馬，沿途設置四個補給站，一天完成，跑友捐款所得則捐給一個為亞裔發聲的公益團體，日後每年五月都會舉辦這樣的路跑活動。「另外，每年11月也會在感恩節當天辦Turkey trout火雞跑，換上火雞裝或跑出火雞圖案，當天有超過百萬人跑步，是美國最多人跑步的一天，這樣才可以開心準備晚上吃大餐～」（笑😊

（美東三大賞櫻點，紐澤西州Newark的櫻花公園是其一，跑在一片粉紅花海非常浪漫；波馬前一兩週正是美東櫻花盛開時，很多跑者會來此歡樂跑_施鈴玉提供）

（即便是有雪的日子，Renny和跑友穿暖、戴上滑雪護目鏡照跑不誤_施鈴玉提供）

（百駿團鼓勵團員自主練習，住得近的會組成小分隊在固定地點練跑，週末則以歡樂群跑為主_施鈴玉提供）

（幾乎每個美國城鎮都舉辦許多5-10K小型賽事，通常以公益為目的，報名費回饋當地的學校基金或植樹，跑來感覺特別有意義和正能量_施鈴玉提供）

成立百駿團的初心，是希望以快樂的方式鼓勵沒有跑過步的人把跑步成為生活的一部分，並不會太以成績進步為主要目標，Renny本身對於成績也一向淡然，今年初才首度進行了20週課表，取得2024波馬資格；她笑著說，十月將首度為了跑步搭機，參加芝加哥馬。在美國可以參加的比賽跟活動太多了，追蹤Bergen Runners IG，如果有機會到美東，說不定可以發摟他們一起跑跑喔！😊

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