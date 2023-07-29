賽事情報／年底路跑大亂鬥之齊柏林基金會 2023看見Taiwan路跑

2023年的路跑賽事真的百花齊放、眼花撩亂，太多路跑賽事可以報，不僅時間不夠、體力可能也不夠，但還是要來介紹這一場，由看見• 齊柏林基金會所舉辦的【2023看見Taiwan路跑】~

不知道大家還記得十年前的看見台灣電影嗎？這張圖片來喚醒一下大家的記憶

圖片來源：看見•齊柏林基金會

影片尾端有一段馬拉松的畫面不知道有沒有人記得呢？原來這段畫面是齊導剛好這天在拍仁愛圓環，拍到了2012年的台北馬拉松萬人跑過仁愛圓環的畫面，當時的空拍機還沒這麼盛行，這畫面也是震撼了不少人。

關於【2023看見Taiwan路跑】的意義<

圖片來源：看見•齊柏林基金會

今年，影片上映十週年了，看見• 齊柏林基金會在2023年舉辦了一系列的十週年活動，【2023看見Taiwan路跑】是最後一個壓軸的活動，21K、10K 路線從台北市政府出發，跟台北馬拉松一樣會經過仁愛圓環，再上新生高架橋後進河濱的水門，終點在大佳河濱公園。雖然這是台北市Ａ級路線的標準化行程，一樣的路線、意義大不同。這場路跑乘載著看見齊柏林基金會的使命，提醒大家要對環境關懷、保護這塊土地，齊導走了，但這個理念由我們接棒傳承，讓齊柏林的精神在台灣生根、奮起。

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跑者紀念品介紹

運動機能背心及T-shirt 與運動知名品牌 MERRELL 合作，採用RePET保特瓶回收再生纖維，藉由保特瓶的環保回收製程，不需石化原料，從供應鏈減碳做起，減少對環境的負擔，包裝也是採用回收再生包裝袋。21K 可選男款及女款背心，10K及3K則是T-shirt。

圖片來源：看見•齊柏林基金會

輕量環保杯：會跟號碼布一起寄給跑友，當天避免使用一次性紙杯，減少垃圾的製造，日後出遊也可重複使用。

圖片來源：看見•齊柏林基金會

完賽獎牌：設計理念是齊柏林導演拍攝的大腳丫稻田，也意味的我們用一步一腳印的方式來感受台灣。

21K組加贈《看見台灣》限量隱藏版的悠遊卡

圖片來源：看見•齊柏林基金會

加分項目 參觀齊柏林空間

你去過齊柏林空間了嗎？就在淡水老街上，匯集齊導超過60萬幅珍貴影像作品的「齊柏林空間」，透過不同主題策展訴說台灣土地的故事，更不定期與國內外生態與環保相關的影像創作者合作，透過交流與對話持續闡述及散播友善土地、關懷生命的真諦，是聚焦於台灣故事的影像基地與築夢平台。 憑號碼布能於 2024年12月31日 前免費參訪淡水的齊柏林空間乙次。報名連結

關於敘獎 獎品是齊導的作品本場賽事不是以競賽、飆速為主軸，但 21K 男子組、女子組和 10K 男子組、女子組前五名仍有獎項。21K 第一名獎品很威，是可以讓家裡一秒變畫廊的限量齊柏林典藏作品「花蓮玉里・稻田裡的大腳印」1幅（價值100,000元） ，雖然我本人沒有跑太快的可能，但這幅畫確實是很吸引人。

圖片來源：看見•齊柏林基金會

當然其他名次的獎項也都很不錯，像是比較小幅的作品、無框畫或是攝影集，有（跑 )興（得 )趣（快 )者（者）可以到報名網看看自己想跑第幾名喔（誤）

圖片來源：看見•齊柏林基金會

圖片來源：看見•齊柏林基金會

活動宣傳大使 知名主播夏嘉璐很高興這次活動邀請到夏嘉璐擔任活動宣傳大使，其實夏主播以前也專訪過齊導，參加過多次基金會的活動，與齊柏林導演很有緣份，而且夏主播自己本身很愛運動也關心台灣的環境，邀請她來擔任宣傳大使真的很適合，12月3日活動當天她也會出席，歡迎大家跟夏主播一起來看見台灣、為改變而跑！

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