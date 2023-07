賽事心得／沒有陽光依然熱情如火 2023泰國芭達雅馬拉松可給5星評價

旅行諺語:你為什麼要離開?因為這樣才能回來。然後你將能用新的視野和不同的色彩來看待你生活的地方,別人也會對你另眼相看。離開後再回到原地的感受,和從未離開大不相同。Why do you go away? So that you can come back. So that you can see the place you came from with new eyes and extra colors. And the people there see you differently, too. Coming back to where you started is not the same as never leaving.– Terry Pratchett

半夜三點半起跑?在一年四季如夏的泰國跑馬拉松?坐飛機出國跑馬拉松?如果說生活中沒有不斷地自我挑戰,創造奇蹟;旅行中不帶點冒險的精神,那大概就不會是我了。我跑故我在。疫情結束,國境解封,悶了三年,國人開始報復性出國旅遊,由朋友臉書打卡動態可見一斑。

算一算距離上次舊金山馬拉松出國跑旅,已經是四年前的事了。幾個月之前,我開始上網搜尋世界各地馬拉松賽事,期待能再規劃一次跑馬旅行。雖然全球馬拉松賽事很多,但是在校務繁忙日理萬機的日子裡,時間是我最大的限制,因為只能在寒暑假出國,所以選擇有限,最後在幾經考量之下,於六月初報名了泰國芭達雅馬拉松。

說實在的,我從來沒有想過會去泰國跑馬拉松。一來泰國是熱帶國家,夏天跑馬很熱很辛苦;二來東南亞的馬拉松都在半夜起跑,這場凌晨三點半起跑,我還看過其他城市有半夜兩點甚至12點起跑的。不過對我來說,這不是太大問題,因為我參加過在8月正中午12點半起跑的關山馬拉松,也跑過凌晨1點起跑的夏日四重溪72K超馬。唯一需要克服的是,需要花點時間研究一下賽事路線、報到、住宿...等資訊。

大約30年前到芭達雅旅遊過一次,所以對當地不算陌生,6月初上網報名完成,訂妥機票和住宿後,就滿心期待坐飛機出國比賽了。泰國屬熱帶性氣候,常年氣溫在19~38 之間,平均氣溫約 28 ℃,一年分三季:涼季(十一月至二月)、夏季(三月至五月)、雨季(六月至十月)。抵達泰國曼谷的星期四晚上,從機場到芭達雅一路下著雨,還造成高速公路某路段大淹水,看氣象預報這幾天是陰雨天,降雨機率很高在50%~80%不等,從下榻的飯店房間望著芭達雅海灘,要有心理準備雨天跑步了,一直到賽事當天,心情始終忐忑不安。

賽事會場是在北芭達雅一間terminal 21購物中心,整座商場是以機場航廈為主題,每座電梯都是一個登機門,帶領遊客飛往世界各地,商場外面更有一架大飛機,非常搶眼也極具特色。星期五到會場報到領物資,就感受到熱鬧滾滾的氣氛,每一個人都是笑容滿面,可見運動愛好者不分國情,走到哪裡都是陽光、積極、熱血沸騰,這也是我一直樂此不疲的原因。

賽前兩天,利用空檔走訪了芭達雅四方水上市場和真理聖殿,走走觀光客行程,每天都是陰雨天,直到起跑日都沒有見過太陽。為了半夜起跑,賽前一晚8點半我早早就上床躺平了。

星期日賽事當天,凌晨2點鬧鐘一響,我立馬衝到陽台看天氣,天空依然飄著雨,不用說,這場想必是'雨神同行'了。從下榻的杜喜飯店Dusit Thani Pattaya走到賽事會場不用5分鐘,鞋子早就濕透,然而熱鬧滾滾的會場,大家早就蓄勢待發了。

叭~~~凌晨3點半,我在泰國.芭達雅.terminal 21購物中心,同樣的賽事情景,不一樣的國度、周圍不一樣的人種,置身其中,好奇妙的感覺,我的海外第6馬開跑了。

雨中鳴槍起跑,沿著濱海大道往南行,海灘在右側一路相伴,這裡是芭達雅的鬧區,越夜越美麗。大道盡頭是芭達雅步行街Walking Street,更像一座不夜城,周邊商店、餐廳和攤販依舊人聲鼎沸。離開鬧區後,就是一段黑暗、孤獨的旅程,只記得在昏暗的路燈下,雨中奮力地往前行,一度跑到全身又濕又冷,我趕緊在補給站補充熱量,以逐漸恢復身體熱能。中途遇到2位來自台灣跑友在聊天,說這場7個半小時關門,還有充分時間可以慢慢跑吧。

5點半天空微藍,6點就全亮了,而雨勢也開始減緩停歇。10K後的路線是往北跑與濱海大道平行的蘇坤蔚路,算是比較單調枯燥的一段。在20K經過一條長隧道後折返,跑出隧道口時,遠望前方厚厚的雲層籠罩,我不禁想起蜘蛛人離家日的電影情節,蜘蛛人被神秘法師困在無人機的虛擬世界裡,遍尋不見出路。直到看見左方天空陽光乍現,我又恢復在賽道中,而此刻的陽光也只是曇花一現,之後一樣烏雲籠罩,不過這也是我在芭達雅五天唯一見到的陽光。

長長的蘇坤蔚路段結束,30K後原本是馬拉松撞牆最艱辛的一段,然而這場賽事的高潮才要開始。接著映入眼簾的是一片寧靜祥和綿延4公里長的中天海灘,比起芭達雅海灘,這裡少了喧囂,更漂亮、更寧靜,身上的疲憊完全被美景消除了。

回到芭達雅海灘大道,人潮漸漸地變多,5點10分起跑的半馬選手也匯聚在一起。起跑時經過這裡一片黑暗,再回到此地,加油啦啦隊、沙灘、餐廳...等等,可以感受到芭達雅滿滿的熱力四射。

而此刻,雨又開始飄下來了,最後2K,雨勢越來越大,然而我的內心早已澎拜洶湧,帶著滿滿的感動回到terminal 21,張開雙臂迎向終點,我親愛的家人早已守候多時,完成我的海外第6馬(第93馬)。

離開芭達雅的那一天,天氣放晴了,待在芭達雅的5天4夜,就屬賽事當天最不穩定,彷彿開了我一個大玩笑。不過馬拉松跑者沒有選擇戰場的權利,下雨、摸黑、沙灘、椰林、terminal 21......等等,這些點點滴滴都將烙印在心裡,成為最美麗的回憶。

你為什麼要離開?因為這樣才能回來。離開後再回到原地的感受,和從未離開大不相同。

後記一、關於賽事照片,官方粉絲團提供參賽者免費照片下載,真是跑者一大福音。

二、關於補給部分,平均每2公里設有補給站,瓶裝水、機能飲料、香蕉和西瓜是基本款,還有梅子蜜餞、水果甜點、冰棒等。

三、這場賽事從賽前報名開始,一直到參加賽事結束,我覺得整個賽事品質相當高,而且全程封路,可以給予5顆星評價。