世界鐵人冠軍Iden私底下超暖！相隔 8,868 公里竟也愛聽五月天

「 Winning is a choice 」 - Gustav Iden。圖/Chun

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不知道大家是否還記得，在去年 11 月底世界鐵人冠軍，來自挪威的 Gustav Iden 和他的師兄，同時也是東京奧運冠軍的 Blummenfelt 一起來台灣參加大鵬灣鐵人三項的表演賽，順道來台灣旅遊，並到彰化埔鹽順澤宮來還願。在機緣之下，接下了 Iden 隨隊記者的任務，跟著他整整兩天的行程，這對我來說，可是一場再難忘不過的旅程，今天就要來跟大家分享，一些關於 Iden 的小故事。

座右銘：Winning is a choice 勝利是一個選擇

很多人會覺得這句話的意思是，在比賽當中要讓自己一直前進，用毅力去抵達終點，這是事實沒錯，但對我來說這句話更是運用在生活層面，像是選擇什麼時候訓練，選擇飲食，選擇自己的休閒活動等等，在每一個當下，都要去做出對的選擇並對它負責。

關於巴黎奧運

圖/Chun

先前我都是專注在長距離訓練比較多，但是從 2022 年底會開始以巴黎奧運為目標來努力，放更多時間在短距離上面，盡我所能的去訓練。上次在東京奧運我已經盡力了，雖然拿到第八名的成績不算太差，但那並沒有達到我的目標，所以希望 2024 巴黎奧運能去做更多的突破。

私底下的Iden

圖/Chun

私底下的 Iden 只能說是再親民不過，也很喜歡小孩子。還記得那天午後一起到彰化王功燈塔拍攝宣傳片時， Iden 在空擋便自己當起了孩子王，帶著孩子玩著賽跑遊戲，大家都被他逗得合不攏嘴，畫面相當的逗趣可愛。

圖/Chun

對於台灣文化他更是充滿了好奇心，非常願意去嘗試以及體驗，拿起筷子有模有樣，更可愛的試著去講中文，儘管有些咬音對他來說相當的困難，但他並不輕言放棄，反而是用各種不同的方式，去把音發正確，在一旁的我感動得眼淚都快要滴下。而在回程的車上時， Iden 更分享說，他非常喜歡台灣的樂團－五月天，甚至還在車上唱起了 KTV⋯⋯，此外他也不藏私的分享撇步給所有的鐵人。

想知道 Iden 到底想跟鐵人們說什麼嗎？想親耳聽 Iden 的歌聲嗎？那就持續關注運動筆記官網、社群，不要錯過《運動筆記》第0期的雜誌首刊囉！

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圖片拍攝：Chun

責任編輯：Eulla

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