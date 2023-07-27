快訊

無醫師資格卻幫林書豪針灸 御用按摩師當密醫下場慘了

MLB／不賣大谷翔平了 天使隊要改當買家競爭季後賽

看懂奧本海默／弟弟曾成立共黨小組 招募陸火箭之父錢學森

賽事百百場究竟該選誰？ 精選十大全程馬拉松賽事

運動筆記／ 陳庭淯(一流)

2023年新北市萬金石馬拉松盛況。圖/小龍

運動筆記已經陪伴跑者走過十週年，我們一直以來的理念是讓台灣跑友成為全世界最幸福的跑友；然而，面對網路資訊的爆炸，我們想要反其道而行，我們想要重新以紙本的方式記錄台灣田徑、路跑文化，並透過選手、市民跑者的故事，讓所有人能夠再次感受『跑者』的魅力。

經過了一番努力，《運動筆記》雜誌首刊將於 7/28 正式上線！各個精彩的獨家內容，跑友們可千萬不要錯過囉！

近年來隨著跑步風氣興起，馬拉松賽事的數量也隨之提升，不過在這麼多場的賽事當中，跑者們究竟該選擇哪幾場去參加呢？對此《運動筆記》的雜誌首刊特別整理出 35 場網路討論度較高的「全程馬拉松」賽事，今天的搶先看，就先透露其中的 10 場給跑友們參考囉！

首先不能錯過的當然是被列為臺灣四大馬的這四場：

臺北市：臺北馬拉松｜2023/12/17

新北市：萬金石馬拉松｜2024/03/17

彰化縣：田中馬拉松｜2023/11/12

高雄市：高雄馬拉松｜2023/11/26

再來於臺灣的北中南東以及離島，其實也有著不少經典或是熱度相當高的賽事，像是以下這幾場：

臺北市：長榮航空城市觀光馬拉松｜2023/10/22

臺南市：曾文水庫馬拉松｜2023/12/10

臺東縣：南橫超級馬拉松｜2024/03/09

南投縣：日月潭環湖馬拉松｜2023/10/29

澎湖：菊島澎湖跨海馬拉松｜2023/11/05

金門：金門馬拉松｜尚未公告

2023 金門馬拉松起跑畫面。圖/中華民國路跑協會提供

至於剩下的 25 場熱度爆表的全程馬拉松賽事又是誰呢！？那就持續關注運動筆記官網社群，不要錯過《運動筆記》第0期的雜誌首刊囉！

延伸閱讀：

【雜誌搶先看】世界鐵人冠軍Gustav Iden私底下超暖！相隔 8,868 公里竟也愛聽五月天

【雜誌搶先讀】那七年的叛逆讓我找回自己 ！雷理莎重回場內推進成績：台灣長跑潛力無窮

責任編輯：Eulla

賽事資訊，盡在跑步筆記

萬金石馬拉松 田中馬拉松

延伸閱讀

辦案成績傑出 嘉檢陳靜慧升任主任檢察官

非去澎湖不可的理由再＋1「舞．漁網」澎湖海廢地景藝術節登場

焦點人物／雷理莎重回場內推進成績：台灣長跑潛力無窮

台北馬年底登場今起報名 首推「早餐馬」邀親子參與

相關新聞

賽事百百場究竟該選誰？ 精選十大全程馬拉松賽事

運動筆記已經陪伴跑者走過十週年，我們一直以來的理念是讓台灣跑友成為全世界最幸福的跑友；然而，面對網路資訊的爆炸，我們想要反其道而行，我們想要重新以紙本的方式記錄台灣田徑、路跑文化，並透過選手、市民跑者的故事，讓所有人能夠再次感受『跑者』的魅力。

世界鐵人冠軍Iden私底下超暖！相隔 8,868 公里竟也愛聽五月天

運動筆記已經陪伴跑者走過十週年，我們一直以來的理念是讓台灣跑友成為全世界最幸福的跑友；然而，面對網路資訊的爆炸，我們想要反其道而行，我們想要重新以紙本的方式記錄台灣田徑、路跑文化，並透過選手、市民跑者的故事，讓所有人能夠再次感受『跑者』的魅力。

焦點人物／雷理莎重回場內推進成績：台灣長跑潛力無窮

上著｜下著：Vivienne Westwood；攝影｜劉曉天 Sky Liu。 現年 33 歲的田徑選手雷理莎，國中時期就在 800 公尺和 1500 公尺項目跑出好成績，至今還是 1500 公尺的

2023新竹馬 志工、啦啦隊招募中 城市熱情塹你加入！

新竹城市馬拉松志工、啦啦隊 火熱招募中！不限年齡！不論你是哪裡人！新竹的城市熱情就塹你加入！

跑步小品／家庭主婦的快樂運動生活～

「福和橋河濱太迷人了！」佳芳笑瞇了眼，住在桃園南崁的最速家庭主婦佳芳，週六日為了到福和橋河濱跑步，凌晨四點半就起床，但她不以為苦、非常樂在其中，還帶著兩個兒子一起跑；話說佳芳的日常，一週七天都在運動，週一到五有瑜珈課、打羽球，「沒羽球、瑜珈時我會跑步，有羽球瑜珈時我還是會跑步，通常兒子都說媽媽妳一天兩練，早上打羽球，下午我又出門跑步了！」

看見Taiwan路跑12/3登場 呼籲跑者關注環保

今年適逢紀錄片「看見台灣」上映10週年，看見．齊柏林基金會特地舉辦「2023看見Taiwan路跑」，希望用最環保、健康的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦