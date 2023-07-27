賽事百百場究竟該選誰？ 精選十大全程馬拉松賽事
2023年新北市萬金石馬拉松盛況。圖/小龍
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經過了一番努力，《運動筆記》雜誌首刊將於 7/28 正式上線！各個精彩的獨家內容，跑友們可千萬不要錯過囉！
近年來隨著跑步風氣興起，馬拉松賽事的數量也隨之提升，不過在這麼多場的賽事當中，跑者們究竟該選擇哪幾場去參加呢？對此《運動筆記》的雜誌首刊特別整理出 35 場網路討論度較高的「全程馬拉松」賽事，今天的搶先看，就先透露其中的 10 場給跑友們參考囉！
首先不能錯過的當然是被列為臺灣四大馬的這四場：
臺北市：臺北馬拉松｜2023/12/17
新北市：萬金石馬拉松｜2024/03/17
彰化縣：田中馬拉松｜2023/11/12
高雄市：高雄馬拉松｜2023/11/26
再來於臺灣的北中南東以及離島，其實也有著不少經典或是熱度相當高的賽事，像是以下這幾場：
臺北市：長榮航空城市觀光馬拉松｜2023/10/22
臺南市：曾文水庫馬拉松｜2023/12/10
臺東縣：南橫超級馬拉松｜2024/03/09
南投縣：日月潭環湖馬拉松｜2023/10/29
澎湖：菊島澎湖跨海馬拉松｜2023/11/05
金門：金門馬拉松｜尚未公告
2023 金門馬拉松起跑畫面。圖/中華民國路跑協會提供
至於剩下的 25 場熱度爆表的全程馬拉松賽事又是誰呢！？那就持續關注運動筆記官網、社群，不要錯過《運動筆記》第0期的雜誌首刊囉！
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責任編輯：Eulla
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