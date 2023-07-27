賽事百百場究竟該選誰？ 精選十大全程馬拉松賽事

2023年新北市萬金石馬拉松盛況。圖/小龍

運動筆記已經陪伴跑者走過十週年，我們一直以來的理念是讓台灣跑友成為全世界最幸福的跑友；然而，面對網路資訊的爆炸，我們想要反其道而行，我們想要重新以紙本的方式記錄台灣田徑、路跑文化，並透過選手、市民跑者的故事，讓所有人能夠再次感受『跑者』的魅力。

經過了一番努力，《運動筆記》雜誌首刊將於 7/28 正式上線！各個精彩的獨家內容，跑友們可千萬不要錯過囉！

近年來隨著跑步風氣興起，馬拉松賽事的數量也隨之提升，不過在這麼多場的賽事當中，跑者們究竟該選擇哪幾場去參加呢？對此《運動筆記》的雜誌首刊特別整理出 35 場網路討論度較高的「全程馬拉松」賽事，今天的搶先看，就先透露其中的 10 場給跑友們參考囉！

首先不能錯過的當然是被列為臺灣四大馬的這四場：

臺北市：臺北馬拉松｜2023/12/17

新北市：萬金石馬拉松｜2024/03/17

彰化縣：田中馬拉松｜2023/11/12

高雄市：高雄馬拉松｜2023/11/26

再來於臺灣的北中南東以及離島，其實也有著不少經典或是熱度相當高的賽事，像是以下這幾場：

臺北市：長榮航空城市觀光馬拉松｜2023/10/22

臺南市：曾文水庫馬拉松｜2023/12/10

臺東縣：南橫超級馬拉松｜2024/03/09

南投縣：日月潭環湖馬拉松｜2023/10/29

澎湖：菊島澎湖跨海馬拉松｜2023/11/05

金門：金門馬拉松｜尚未公告

2023 金門馬拉松起跑畫面。圖/中華民國路跑協會提供

至於剩下的 25 場熱度爆表的全程馬拉松賽事又是誰呢！？那就持續關注運動筆記官網、社群，不要錯過《運動筆記》第0期的雜誌首刊囉！

延伸閱讀：

【雜誌搶先看】世界鐵人冠軍Gustav Iden私底下超暖！相隔 8,868 公里竟也愛聽五月天

【雜誌搶先讀】那七年的叛逆讓我找回自己 ！雷理莎重回場內推進成績：台灣長跑潛力無窮

責任編輯：Eulla

＊賽事資訊，盡在跑步筆記