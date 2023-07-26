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焦點人物／雷理莎重回場內推進成績：台灣長跑潛力無窮

運動筆記／ Eulla

上著｜下著：Vivienne Westwood；攝影｜劉曉天 Sky Liu。

現年 33 歲的田徑選手雷理莎，國中時期就在 800 公尺和 1500 公尺項目跑出好成績，至今還是 1500 公尺的全國紀錄保持人。不過高中時由於關注度過高，讓她慢慢的迷失自己，於高三那年毅然決然的放棄最愛的跑步。近幾年雖然重回了路跑賽事，但卻遲遲都沒有站上田徑場上，直到 2023 年的春季盃，她終於回來了！她坦承：「自己其實沒有非常喜歡場內，但還是想挑戰看看！」

正如理莎所說，儘管在中距離的田徑項目非常有天賦，但她從國中到現在一直都沒有太享受田徑場，反而喜歡路跑賽事的自由奔放。理莎說：「我那時候離開了 1500 公尺，我就想說這個項目已經跟我沒有關係了，但心裡卻還是在乎著它，一直有在默默關注。我覺得台灣長跑很有潛力，可以再更好，但它好像有點卡住了，遲遲沒有突破。所以這次我重回場內，主要是希望能夠跟大家共同提升一點競爭力，把速度跟成績拉起來，跟著所有選手一起努力，把整個大環境再往上推進。」

雷理莎於 112 年春季盃 1500 公尺上打破大會紀錄。圖/Chun

一路走來坎坷，經歷了大起大落，但雷理莎還是想為田徑付出自己所能，整個人發散著愛和溫柔，彷彿冬陽般，和煦的帶來光芒，她不僅好好愛自己，也好好的愛這個世界。會有現在這樣堅定、自信、溫暖的她，雷理莎說有很大一部分是因為有了當初那 7 年的叛逆。

攝影｜劉曉天 Sky Liu。

「如果當初的我沒有失去名跟利、沒有迷失自己，我想我到現在都還是想要去『證明』自己，還是在乎別人的想法，還是沒有辦法自由，但多虧了那 7 年的叛逆，我知道了『證明』這件事有多不重要，叛逆對我來說是一個非常重要的過程。」雷理莎這麼說著。

攝影｜劉曉天 Sky Liu。

她接著分享：叛逆有點像是我對這個世界的抗議，把我之前的壓力全部釋放出來。在這期間我真的很佩服我的爸媽，他們並沒有阻止我做任何事情，反而是盡力地把自己做好，維持家庭的和諧，姊姊則默默的在我身旁散發正面的能量，他們放手讓我去經歷我該經歷的⋯⋯

《運動筆記》第零期的雜誌即將於 7/28（五）首刊，我們特別邀請到田徑好手雷理莎來分享她的故事，不只關於田徑、更是關於巴黎奧運、關於訓練，以及關於她的私下生活，想看這些精彩內容，可千萬別錯過《運動筆記》的第零期雜誌唷！

圖片拍攝：劉曉天 Sky Liu、Chun

責任編輯：Eulla

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