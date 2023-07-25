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2023新竹馬 志工、啦啦隊招募中 城市熱情塹你加入！

運動筆記／ Run For TAIWAN

新竹城市馬拉松志工、啦啦隊 火熱招募中！不限年齡！不論你是哪裡人！新竹的城市熱情就塹你加入！

✅ 志工招募資訊：年滿 15 歲(含)，喜愛運動及具有服務熱忱的朋友，皆可報名！

新竹馬 熱情志工報名連結

【📌服務資訊】

日期：112年11月19日 (星期日)

時間：03:30-12:00 (依錄取組別之任務公告服務時間)

地點：新竹市樹林頭公園(300 新竹市北區東大路二段 )  

福利多多🎁：旅遊平安險、服務感謝狀、大會志工禮、早餐&午餐、專屬志工服、涼感巾、識別織帶。

【📌賽前志工訓練】

參加人員：所有報名完成之志工

日期：112年10月22日 (星期日)

時間：14:00-16:00

地點：新竹市立體育館羽球館 (30069 新竹市公園路295號)  

公告志工錄取：主辦單位將透過email聯繫通知錄取者

✅ 啦啦隊招募資訊：每四至八人為一隊

啦啦隊物資及專屬紀念品發放

新竹馬 熱情啦啦隊 報名連結

【📌服務資訊】

日期：112年11月19日 (星期日)

時間：03:30-12:00 (依錄取組別之任務公告服務時間)

會場：新竹市樹林頭公園(300 新竹市北區東大路二段 )  

【📌報名資訊】

啦啦隊報名時間：即日起至9月25日或額滿為止

啦啦隊報名資格：不限年齡各縣市一般民眾以及擁有街頭藝人許可證之街頭藝人表演者或團體

啦啦隊報名人數：每4-8人為一隊(超過8人以上物資仍為每隊僅發放一組)

※街頭藝人無論人數多寡皆算一隊

啦啦隊報名物資及專屬禮品：啦啦隊物資及專屬紀念品發放皆以『隊』為單位

#新竹馬 #城市馬拉松 #跑團 #運動會 

#竹步較勁塹你來跑 #竹塹 #秋天跑舊城

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馬拉松

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