跑步小品／家庭主婦的快樂運動生活～

（吳佳芳提供）

「福和橋河濱太迷人了！」佳芳笑瞇了眼，住在桃園南崁的最速家庭主婦佳芳，週六日為了到福和橋河濱跑步，凌晨四點半就起床，但她不以為苦、非常樂在其中，還帶著兩個兒子一起跑；話說佳芳的日常，一週七天都在運動，週一到五有瑜珈課、打羽球，「沒羽球、瑜珈時我會跑步，有羽球瑜珈時我還是會跑步，通常兒子都說媽媽妳一天兩練，早上打羽球，下午我又出門跑步了！」

佳芳也可以騎完車爬山、爬完山跑步，「跑步的愉悅感太強烈了！如果不跑步，好像今天少做了什麼，很喜歡運動之後流汗的感覺！（很開心地笑🌸🌸🌸

平時我在福和橋看到佳芳只能遠目，當她來到錄音室，坐在我對面談起最愛的跑步，整個人笑盈盈、閃閃動人，還沒訪問我就決定這一集的題目是「家庭主婦的快樂運動生活～」

👂聆聽本集《肉腳的跑步人蔘》podcast請點 這裡（約39分鐘）

👀繼續閱讀請往下滑👇

從跑步很無聊 到跑步很快樂

佳芳之所以愛上跑步跟疫情有關，當時無法群聚，不能瑜珈也不能羽球，每天跟著孩子視訊上課，看到運動手表上顯示只有3000步，實在受不了，當小孩上完了課、可以放下家務，她便出門走走，走多了覺得可以來點速度，就一個人在家附近繞圈跑了起來，跑著跑著「感覺超爽的！」從那時起愛上了跑步，雖是一人獨跑，從不覺得無聊，周遭的景致每天看起來都不同，心裡若有糾結也不知不覺都打開了，「有跑友說，五公里不能解決的就十公里吧…！」回想2018年曾跟著哥哥報名了兩場12K左右的賽事，佳芳當時速度大約5、6分速，那時覺得跑步都是同樣動作，只要超過一小時就好無聊，自此不再報名，寧願做別的事，如今月跑量平均300K，已經不可同日而語，「我是過動兒啦！」（很開心地笑🌸🌸🌸

（吳佳芳提供）

佳芳從26歲結婚起就是全職家庭主婦，第一個孩子也很快誕生，處女座的個性，什麼事都親力親為，也要求自己都要做到最好，曾經因為忙碌於家務而覺得自己不再發亮，直到運動的汗水揮灑出自信與快樂，身形也越來越好，「現在都是穿最小號！」

（吳佳芳提供）

食量不小的佳芳笑著說，「我跑步也是為了吃！」每週從事多項運動，她覺得跑步最能燃脂、CP值最高，消耗遠大於羽球，「打三個小時羽球大概只能消耗相當於跑十公里的熱量吧，可是三個小時我可以跑很久啊！」身為忙碌的家庭主婦，跑步也最適合空閒時間零碎的她，可能今天早上跑、明天下午才有空就下午跑、後天晚上跑。只要出門跑步，就是一段完全屬於自己的時間～

處女座全力push自己的跑者

除了調劑身心，佳芳自去年八、九月起跟著小美教練很有計畫地吃課表，也開始破PB，「我對自己很要求，一定以課表優先，不管天氣如何，課表一定吃完，沒吃完的話，整天就覺得有個結在心裡…」，而且，教練課表速度若開4:40，她一定加碼跑到4:30，「我對自己很嚴格，想讓教練覺得我是有努力的…」她的第一場全馬，是渣打馬因疫情取消後，自行在家附近繞圈的自主馬拉松，當天她吃完早餐，覺得狀況不錯，天氣冷不會流汗所以連水也沒帶，只帶了一包能量膠，繞了四十幾圈完成42.195K，成績是3:30。「跑完覺得腿有點痠、但也還好，所以我隔天還是照常去打羽球和其他的運動課程…」，（聽到這裡肉腳已驚呆😲😲😲）去年底的台北馬是佳芳參加的第一場正式全馬賽事，立馬破了PB，成績來到3:26:59，「教練說，妳做得很好！」（很開心地笑🌸🌸🌸

（2022台北馬，佳芳和小美教練、跑友合影_吳佳芳提供）

直到今年初東京馬拉松，佳芳第一次參加如此大規模賽事，心情比較緊張，寒風中等待起跑一個多小時，以致於一起跑就想上廁所，但佳芳硬ㄍㄧㄥ到20、25K才去解放，上完廁所後感到身體感覺已經不一樣了，最終3:32完賽。「第一次腳趾甲黑了、也第一次鐵腿…」，跑完隔天雙腿像石膏一樣硬、下樓梯痛苦不堪，看到樓梯會怕，「原來這就是鐵腿…」，第四天才復原。

跑完一場賽事沒有破PB，佳芳會覺得為何這樣？但後來想想，自己已經盡力、心率也到了極限，每一分一秒都在push自己；身邊跑友受傷的例子，也讓她領悟不能太逼自己，橡皮筋繃久了也會疲乏。「其實只要把自己健康地放在起跑點，天氣、路線…就交給當下情況決定」。東京馬以後，她放開了心胸，對賽事不再那麼執著，體認到不可能每一場都破PB，而應懷抱享受賽事的心情，「每一次賽事只要保持我的水準就好…」。

（2023東京馬，佳芳被拍到時都是美美der～吳佳芳提供）

享受日本跑旅 推薦路線照過來

和家人常飛日本旅遊，七月初去了六天北海道、五天福岡，十一天的旅程佳芳天天跑步，透過跑步認識城市，是她最喜歡的節奏；日本溫度雖高，但濕度低，早晚涼爽，她趁孩子還在睡的時候，一早起來跑步享受日本的街道和公園，她特別推薦福岡大濠公園一圈兩公里，有飲水機、販賣機，也有椅子可休息，「很舒服，有天我跑了十六公里，一點也不覺得累，跑完超嗨！」另外也推薦東京皇居、隅田川，和代代木公園，「皇居適合一個人跑，而跑在隅田川可欣賞河邊風景、望著晴空塔；代代木公園很大，裡面很多路線可以不重複地跑，又有遮蔭，若準備好野餐墊，可以讓小朋友野餐，媽媽就在旁邊跑步～😊」（很開心地笑🌸🌸🌸

（吳佳芳提供）

（對於日本仙台半馬的賽事規劃讚不絕口，超級推薦，十月還要跑東京半馬 吳佳芳提供）

只要在台灣，周六日佳芳都會從桃園南崁開車到台北福和橋河濱跑步，兩個兒子現在也跟著一起去，是佳芳最開心的事，她會讓兩個孩子先跑完一趟5K，再到他們最喜愛的壘球場打打球，等跑完三趟的媽媽一起回家，「孩子現在會主動開口問，讓我很感動！」去年佳芳報名的四場半馬賽事，孩子也跟著跑了10K，「他們願意早起、願意享受賽道，弟弟速度比哥哥快了，笑問哥哥什麼時候才贏他…」（很開心地笑🌸🌸🌸

（最高興的是到福和橋河濱跑步，兒子也相隨～吳佳芳提供）

放眼下半年，佳芳報名了Garmin、長榮半馬和台北馬全馬，也想望2024波士頓馬拉松，像她這樣的跑才，我忍不住為她喊了個2:50的目標，差點嚇壞佳芳，我也問，教練對她的期待？「教練很含蓄地說，妳就不要受傷就好」。「我現在還是覺得全馬很恐怖…，但人生只有這一次，有些事不做，以後會後悔…」，雖然現在沒有教練的課表，每個星期佳芳還是很自律地跑間歇刺激心肺功能，也在家附近的小山跑山路；做為全職家庭主婦，先生說，「只要妳快樂就好！」讓她很感謝先生的支持，而晚上跟孩子一起跑步，邊跑邊聽孩子聊白天在學校的事，更是非常棒的親子時光。每週六日，如果你在福和橋河濱看到一個笑吟吟的飛快身影，說不定那就是最速家庭主婦佳芳喔～😊

（吳佳芳提供）

**PS：佳芳的臉書名稱「吳財委」，我猜她應該是家中的財務大臣？🤔🤭🤭雖不中亦不遠矣～ 她笑說，大學畢業同一年有六個「佳芳」，而臉書開始風行時，她正好擔任社區財務委員，於是便以「吳財委」行走江湖啦～😁

（同場加映佳芳令人流口水的菜色，燒菜也很有一套的她真是進得了廚房、上得了馬場啊）

**《肉腳的跑步人蔘》podcast節目歡迎點擊連結收聽，並訂閱、留下五星評論、分享喔～😁😁😁