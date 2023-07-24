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看見Taiwan路跑12/3登場 呼籲跑者關注環保

中央社／ 台北24日電

今年適逢紀錄片「看見台灣」上映10週年，看見．齊柏林基金會特地舉辦「2023看見Taiwan路跑」，希望用最環保、健康的方式，號召更多人對環保議題的重視。

看見．齊柏林基金會執行長萬冠麗在致詞時表示，「『看見台灣』電影的尾聲，齊柏林導演特別以花蓮玉里稻田裡的大腳印，期勉台灣人為永續未來腳踏實地前行；更記錄下台北馬拉松萬人齊跑的時刻，因為在他心目中，那眾人朝著相同方向奮力奔跑的一幕，就是最有力、最動人的畫面。」

「2023看見Taiwan路跑」將於12月3日登場，即日起開放報名，限額1萬名。比賽共分為21、10、3公里組別，其中21公里、10公里組從台北市政府市民廣場起跑，終點在大佳河濱公園；3公里組起終點則都在大佳河濱公園。

本次路跑希望以友善環境的方式進行，紀念服裝採用RePET寶特瓶回收再生纖維材質，不需石化原料，減少對環境的負擔。大會也提供輕量環保杯，期許跑者都能避免使用一次性紙杯，減少垃圾的製造。

路跑當天各組完賽禮除了有獎牌之外，21公里組還特別加贈「看見台灣」限量悠遊卡，各組前5名得獎者也都將獲得齊柏林的作品和獎座。

台北馬拉松

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