跑步知識／男跑步機上狂奔阿北看傻 原來這台大有學問

截圖/小紅書

近期在小紅書上瘋傳一段僅僅 7 秒的小短片，場景是在健身房，畫面上一位戴著眼鏡的白衣男子，在跑步機上手刀式狂奔，速度之快，連一旁運動的阿北目光都被他吸引。看到影片的民眾更開玩笑表示，該不會是健身卡快到期了，必須用好用滿。今天就帶大家來看看，究竟是怎麼一回事。如上述所說，這名眼鏡男高速的在跑步機上奔馳，仿佛在進行百米衝刺般，和一旁踏著跑步機緩慢步行的阿北形成強烈對比，隨後阿北便默默按下了停止鍵，走下跑步機，離開時還忍不住回頭一瞥，看看男子在做什麼訓練。影片一出立刻引來上萬網友觀看，並留言討論。

眼尖的網友就看出這台跑步機是弧形的，和一般常見的電動跑步機並不一樣。其實這台是無動力跑步機，也叫做弧形跑步機，主要是透過使用者的的步伐來給予動力，轉動履帶，因此速度的快和慢，會跟著使用者的速度一起變化，且跑在不同的弧度位置，也會有不同的訓練效果。其曲線設計旨在模仿自然地步幅模式，進而減少關節負擔以利於身體對腿後鍊肌群的更良好地啟動。

和一般電動跑步機比起來，它會運用更多的臀部、腿後和核心的肌群，並促使跑者以前腳掌來落地，提高跑步性能。根據《體育科學與醫學雜誌》所發表的研究顯示，與電動跑步機相比，它可以多消耗 30-40% 的卡路里。研究團隊總共找來了 13 位 5 公里跑進 20 分鐘內的跑者來測試，在前兩週讓這些試驗者跑 4 次的電動跑步機，藉此來收集他們的最大心率、速度和攝氧量的基準。接著再讓這些跑者分別在無動力跑步機和電動跑步機做同樣的間歇課表來實驗。研究發現，他們在無動力跑步機上平均提升了 32% 的最大攝氧量，心率提升了 16%，速度則是上升 2.5%。

研究發現，跑者在無動力跑步機上平均提升了 32% 的最大攝氧量，心率提升了 16%，速度則是上升 2.5%。示意圖/Unsplash

由於無動力跑步機沒有速度限制，不少跑友將它拿來做短跑衝刺訓練和高強度間歇課表，至於長距離的則建議使用一般的跑步機來進行。有一位網友於 PTT 上分享，他在無動力跑步機上跑完 10 公里的心得。他表示，由於是第一次使用該機器，所以起初的 3 公里配速一直被打亂，跑起來有點像間歇跑的感覺。後來慢慢適應，配速穩定下來，同時把下腳的位置抓在機器的中前方，阻力會稍微提高，有種在跑山路的腳感。跑後他分享：「可能還沒抓到訣竅，所以覺得他比較適合間歇和跑坡度的訓練，長距離或是 LSD 則以一般跑步機來訓練比較順暢。」

圖/Olympiad

經過這次的介紹，下回跑友們上健身房，也可以去試試看無動力跑步機，感受奔馳的快感。不過很多新手擔心，若是腳被履帶帶著走，速度越來越快，停不下來怎麼辦？其實它的動力和速度是由跑者本身來控制，所以只要慢下的你速度，再扶著兩邊的扶手，就可以安全地停下來。

參考資料：NTAiFiTNESS | 健諾克 ｜PTT｜小紅書

責任編輯：Eulla