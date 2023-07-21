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特斯拉股價摔10%！馬斯克財富蒸發200億美元 首富地位不變

7/21【早晨財經速解讀】台積電下修2023營收 利空出盡?經濟軟著陸 房地產卻陷僵局?

台積電開跌19元！台股早盤跌逾300點失守萬七關

財政部112年統一發票盃路跑活動 10月29日臺中開跑！

運動筆記／ 創意實踐家

財政部李慶華次長（左四）與臺中市政府運動局李昱叡局長（右三）啟動統一發票路跑報名儀式 

 

財政部中區國稅局表示，深受民眾喜愛的財政部統一發票盃路跑活動，今(112)年已邁入第14年，將於10月29日(星期日)於臺中中央公園開跑。活動分為半馬組(21公里) 3,000名、挑戰組(10公里)3,000名及休閒組(3公里)12,000名，7月20日下午5時開放網路報名，活動當日還有抽獎及宣導攤位活動，歡迎民眾踴躍報名參加。

財政部李慶華次長（右八）帶領兆豐金控等公股銀行總經理及五地區國稅局局長一同啟動儀式 

     

中區國稅局說明，為宣傳今年的路跑活動，7月20日於財政部舉辦統一發票盃路跑活動記者會，由財政部次長李慶華率領兆豐金控、第一金控、合庫金控、華南金控、臺灣中小企銀及臺中市政府等代表，一起進行「財政向前跑  臺灣最美好」起跑儀式。統一發票盃路跑活動過去13年共舉辦54場，吸引近64萬人參加、募集超過1千多萬張發票，並將募集發票全數捐贈社福團體，發票中獎金額合計超過千萬元。希望透過全民參與的路跑活動，藉此匯聚人潮，宣傳購物消費索取統一發票的觀念，並推廣雲端發票及行動支付，落實節能減碳政策，提升民眾生活便利性，參加路跑活動捐贈發票還可以幫助弱勢族群，將愛心散播至全臺各地。

該局進一步說明，本次活動網路報名期間為7月20日下午5時起至9月7日止(或額滿為止)，21公里半馬組及10公里挑戰組分別酌收報名費新臺幣400元及200元，優勝者頒給獎盃及獎金，賽道補給站將提供臺中特色美食；3公里休閒組只要於活動當日捐贈統一發票（含雲端發票）4張，或於活動前透過「雲端發票行動捐贈寶」線上捐贈雲端發票2張(捐贈寶開放期間自8月1日起)，即可免費報名參加。活動當日還有精采的表演、豐富的摸彩品及各式宣導攤位活動，歡迎民眾攜家帶眷一起走向戶外，擁抱健康攜手做公益。

詳情請上活動官網 https://www.2023mofrun.com.tw/ 報名及查詢。

財政部李慶華次長接受媒體聯訪

財政部中區國稅局為2023統一發票盃路跑的承辦單位，樓美鐘局長回答記者媒體問題

路跑 統一發票 財政部 國稅局

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