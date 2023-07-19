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賽事心得／柬埔寨大象越野賽 有如蒞臨世外桃

運動筆記／ Johnson Lo

賽事距離：十公里

完賽時間:01:23:06

總體排名:25/189

組別排名:20/110

性別排名:20/110

圓滿落幕的柬埔寨大象越野賽，來自26個不同國家的436名跑者共襄盛舉，這次的比賽其中包含著三公里、十公里、三十二公里、四十二公里以及七十公里。對於我自己來說可是一大挑戰，沒有太大的勇氣報名太長的距離，因此報名了十公里挑戰自己看看。

天氣與環境

整體環境比預期的還要理想，雖然是在山區海拔的位置並不是很高，所以整體感還算是涼爽，只是地上都是紅土居多，而且真的是適合團康露營的場所以及親子家庭旅遊的場合，根據不同的客群可以提供不同的客戶群體，但在跑步的當天，有些地段仍然很濕滑，根據自己沒什麼越野跑的經驗，也沒有任何專業的裝備時，只能小心翼翼地跑了，沿路的風景真的就是大自然的景觀，柬埔寨並非只有吳哥窟能讓人嘆為觀止，反而在這樣的山區，就好像蒞臨世外桃源，令人放鬆，在這樣的環境下跑步真的蠻清靜的。

路線

基本上十公里的路上，不是在爬坡就是在下坡，比較少水關，只是爬上爬下的這點真的蠻累人的，如果沒有基礎訓練，就唐突報名更遠得距離，我認為我會跑到哭出來！畢竟不像跑柏油路那樣，也許這就是跑越野的樂趣之一，整體我感覺還是蠻不錯的，是個會值得再次參加的一場賽事。因為沒有參加過其他國家的越野賽，基本上對於指標這塊仍有點憂心，因為有幾段，可以判斷的指標都因為損毀已經不清晰了，導致有點迷失方向，讓我自己有點措手不及。

住宿

環境僅供參考，因為還有很多種房型，而我太晚訂房間只剩下單人間而已，雖然沒冷氣，但外面了氣溫夠我安眠入睡了，公共衛浴設備出奇的乾淨，單純感覺門的部分不是太容易開關，在這裡吸取芬多精也是蠻好的，逃離市區的紛擾也是足以，此地老少咸宜，單純有個小缺點住宿的地方跟服務中心距離有點遠。

個人整體感受

因為缺乏這類的經驗，這些過程中還是有刺激的體感，蠻期待明年可以再次參與挑戰更長的距離，這次舉辦方有將參賽者的名字都體現出來，放眼望去感覺好豐富阿，雖然不像國際賽事那般幾萬人參與，但經過這次的參與後，還是感受到越野賽的樂趣，只是真的感覺蠻危險的，腎上腺素激增時所帶來的刺激感，在跑步期間可以忘掉生活所帶來的壓力。柬埔寨在國際形象上，雖然並不好，但跑步的賽事層出不窮，在跑步的過程中，看到來自不同族群的熱情，以及柬埔寨的美。

越野跑

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