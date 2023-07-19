賽事心得／瑞士艾格峰超級越野賽 使出洪荒之力還是留下殘念

緣起

2019年參加UTMB前去瑞士玩，第一次上First跟Bachalpsee深受吸引，2022年又是參加UTMB前去瑞士玩，那次選擇的是Eiger trail路線，為什麼，因為這兩條都是Eiger 101的路線。是的，我想跑這場風景絕美的比賽，所以去年完成UTMB後我就參加了Eiger ultra trail的抽籤(沒有資格限制且不需UTMB寶石)，中籤率不高但很幸運的我被選中了，就開啟了這場一波三折的跑旅。

賽前

2013年開始舉辦的Eiger ultra trail，今年是第十一屆，在台灣知名度不高，之前好像只有飄丿版主參加過在39km Egg鎩羽而歸。

提早了兩天到會場Grindelwald，一系列的活動正開始，登艾格峰的電影欣賞會、前一天的報到、大會提供的餐宴、歡迎晚會跟賽事說明會都讓人感受到歐洲越野跑的歡樂氣氛。

Grindelwald跟UTMB Chamonix一樣是觀光勝地，參加這場賽事一定要早點訂好方便的住宿，這次剛好住在離會場跟超市2分鐘的距離，鬧中取靜，有廚房可以煮食習慣的食物，飯店內還有重訓健身中心跟瑜珈室可用，供未來要參加的人參考😆

報到的體育館

我的裝備跟轉換袋

101km組別強制裝備GPS由主辦提供

參賽禮是瑞士刀

出發

Grindelwald - First 24.3km/D+1934m 限時5個半小時

早上4點開賽，住近的好處就是可以睡飽飽，還可以準備行動糧飯糰，走去會場看號碼箱直接丟轉換袋超方便(UTMB的隔很遠)，打開GPS追蹤器，差不多就要起跑了。

前面9km都是上坡，柏油路差不多4公里多進窄山徑時會開始塞車，順順上到Gr. Scheidegg就可以小跑了，這段因為很快天亮，所以我使用Nitecore NU25超輕量頭燈，收納超方便。

接著就會來到14公里-我戲稱它是世上最遠的距離，明明CP點在妳眼前，還要往下5公里再往上爬5公里才能到達😭，賽道上第一個絕望點。

爬這邊的時候開始不妙，狀況一：因為昨天牙痛所以早餐吃不下(明明每次比賽前都有去看牙醫確認牙齒狀況沒問題的，但每次比賽時都痛起來要人命)，肚子實在太餓就先拿了下半場的飯糰來吃，反正上半場要先撐過才有下半場的機會🤪。狀況二：上坡開始隱隱抽筋感，只能趕快補充Salt Stick，一步一腳印也讓我爬上了CP點First，迎接我的是可怕的Cliff Walk。

官方美圖

選手我實際拍攝的絕望角度😭

奮力

First 24.3km/D+1934m - Faulhorn 36.1km/D+2933m 限時3小時

懼高的我怎麼過First Cliff Walk?! 抓住兩邊扶手、閉著眼睛就過了啊😆 (2019年就已經走過，免驚)First關門時間是5個半小時，我花了4個半小時順順通過。

到了補站有熱食蕃茄湯通心粉，趕緊來一碗壓壓驚(?!)，水果除了前幾站只有的香蕉外還多了柳橙，裝滿水、喝了可樂，外帶洋芋片就上路了，一出發遇到比我們晚3小時出發的51km一姐刷過，攝影師騎著車跟拍著，現場目睹神人級越野跑的魅力值回票價👍

經過被推坑的Bachalpsee，我終於來參加這場比賽再見到妳了♥️

癌症治療這半年來體力越來越不支有感，才30公里我的體力就已經透支了，這場是我越野跑以來吃最多的一場賽事，但怎麼補怎麼吃都無法恢復消耗的體力，實在無法想像我去年到底怎麼靠身上的脂肪完成UTMB的啊😮‍💨接下來絕望點2出現了: 上Faulhorn那3公里居然就花了我1個多小時，趕在關門前半小時爬進去，這站沒熱食，我又沒有自體燃燒體質了，接下來的65公里該如何撐下去呢😮‍💨

考驗

Faulhorn 36.1km/2933m - 轉換站Burglauenen 56.2km/D+3342m 限時4個半小時

這一段狂下2000多公尺是很多人的最愛，但下坡苦手的我真的要哭了，一路上看到迎面而上2681m Faulhorn的遊客都只穿著運內，什麼裝備都沒有，歐洲人的散步路線就是這麼輕鬆愜意，為什麼我爬得這麼艱辛啊😭

整路天氣太好狂出大景，此刻終於明白主辦單位的用心，太陽眼鏡列為強制裝備而不是建議裝備😎 才一整個早上，我已曬黑好幾階，還好有帶建議裝備防曬乳，沒被曬傷😂

好不容易下到Egg水站，沒多遠就是我沒去過的Schynige Platte，可以同時飽覽Lake Brienz、Lake Thun真的很壯觀，還省了火車來回票價73.8瑞郎，有沒有突然覺得報名費225瑞郎很值回票價(?!

正當憨人(就是偶)順利在下午2:45(👈關門前45分鐘)抵達Schwand補站休息時，想說還有2個多小時只剩6公里下坡到轉換站，應該可以順順完賽，往Burglauenen一路邊坡危險地形考驗，害我開始認真考慮簡章上說101km的可以在此站降轉51km組這件事了QQ

堅持

Burglauenen 56.2km/D+3342m - Männlichen 70.3km/D+5027m 限時4個半小時

踏進Burglauenen轉換站只剩半小時關門，前後的跑友紛紛說著直接搭兩站火車就可以回終點喝啤酒(意圖使人棄賽😭)，或是降組再跑個平路五公里回終點就有51km組的石頭獎牌跟完賽衣(這個也好令人心動💓 欸不是)轉換站有按摩服務，但我已經在被關邊緣就不用想了😭；轉換袋要自己去領，不像UTMB會有人拿給妳；在這半小時內我不斷問自己，降組拿到51km的獎牌跟完賽衣我一定是沒問題的，但這真的是我這趟出來的目的嗎？嘴巴說不要，身體卻很誠實：默默吃完泡麵、裝滿水、換隱形眼鏡、上個廁所、沒換衣服只有擦乾淨身體就往101的路線出發了😂😂😂

賽前有做點功課，我知道過了最艱困的上坡4km爬升1000m到Männlichen，加上後面Eiger trail跟Pfingstegg這兩段路況我都走過，差不多頭過身就過了。結果一出Wengen往Männlichen居然開始大雨😭，趕緊穿上雨衣雨褲，陡峭的山徑被雨沖刷走一步退兩步，體力消耗太快肚子一下又餓了，但我卻不敢卸背包拿東西吃--因為整個路徑都是又窄又陡峭的邊坡，我完全不敢向後看或拿東西，深怕一下腿軟會不會就不小心滾下山😱賽道一整天都是直升機不斷來回盤旋的聲音，平安回家才是最重要的一件事。但絕望點3：Männlichen才爬不到一半，我就不斷咒罵自己這種愛鑽牛角尖的個性，這麼硬陡的路線搭纜車上去不好嗎😂😂😂

殘念

Männlichen 70.3km/D+5027m - Kleine Scheidegg 81km/D+5455m 限時2小時15分

使出洪荒之力，我居然撐到了Männlichen，關門前23分鐘！😆 一路一直告訴自己，妳很棒，堅持到這一步了👍往Kleine Scheidegg的路上開始入夜，視線有限大大影響了速度是我始料未及的，路徑太小、碎石陡下坡考驗著下半場的殘餘肌力、反光噴漆跟草上的薄冰融為一體傻傻分不清楚、頭燈照到大大的Danger看板常讓人誤以為是懸崖不敢前進、空曠草原上用頭燈到處照反光標誌，狂奔過去才發現是牛群的眼睛一直瞪著我們😆然後在一處綁著繩子，地上丟一根螢光棒的地方，大家開始亂猜路徑中，此時有個人堅定說著叫我們往前走，他，就是掃把😆最後的最後，掃把溫柔的告訴我們，這一台火車專車是載我們安全回家的，半夜一點準時發車。

少女峰下的Kleine Scheidegg車站，滿載的火車，滿載的殘念。