跑步小品／只有傻瓜跑者才會做的事

一次活動中偶然認識陳雨德這號人物–39歲就財務自由退休、熱衷自釀酒，是目前台灣第一位獲得中、港、台三地自釀啤酒賽事大獎冠軍及得獎最多的玩家，他還喜歡玩三鐵、是熱心的視障陪跑員；雖然「39歲就財務自由」這件事牢牢抓住大家的注意力，但令我最佩服感動的，是他在如此多重斜槓、自由又精彩的人生中，和夥伴從2017年起發動了六屆「盲人環台為公益而跑」活動，跑步的主角是一位當年連全馬都沒跑過的六十多歲、以按摩為業的視障者吳師傅。這不可能的任務不但神話一般的完成，還連續屆六屆、規模越辦越大！

在他所寫的《一群傻瓜繞台灣》一書，記錄了令人不可思議的點滴，讀了令人熱血沸騰，我決定邀請他到錄音室分享這真的是只有傻瓜才會做的事！

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不喜歡跑步 卻跑遍台北捷運全線😅

話說陳雨德以前完全沒在運動，當他39歲準備離開職場時，第二個小孩即將出生，工作忙碌的他連爬樓梯都會喘；外表看來不很胖，但「內在器官應該都已老化」，照顧小孩還造成了「媽媽手」。為了健康開始快走，慢慢可以跑五到十公里，朋友推坑：「你會游泳又會騎車，來場鐵人三項吧！」雨德推說沒有鐵人服也沒有腳踏車云云，這些小問題被朋友通通包在身上，就這樣展開第一場梅花湖半程鐵人三項。（這…真是傻啊，被推坑會不會也太容易？！😅

他說，自己沒那麼喜歡跑步（咦？🤨🧐🧐），就跟斜槓一樣，他喜歡多元。參加第一場226以前，覺得要練全馬很累，這時他偶然發現捷運站有「站章」，每一站花樣都不同，不如就用跑步方式蒐集台北捷運站章吧！那時除了機場捷運以外各線都已通車，他把蒐集到的站章通通集合在記事本裡，完成後還跑到台北市捷運局，表示這樣的壯舉應該獲得某種證明？捷運局果然頒發了一張立案的證書給他，以證明他跑遍捷運全線、三個月跑了兩百多公里。

（這本看來有點年紀的筆記本，每一頁都蓋了台北捷運站的站章）

「因為還要顧小孩，今天跑完五六個站得回家接小孩，下一次再從上回那個站開始跑，如此分段跑完。其中最大的問題在木柵線，我跑到捷運高架進隧道時傻住了，接下來該怎麼跑？」經由附近社區保全大哥指點，取得社區許可，進入社區內部穿越一座山跑到萬芳醫院，才繼續發簍從隧道中出來的捷運軌道。「記得當時是夏天，進了捷運站有冷氣，外面又很熱，如此冷熱交替跑完全程，我就是傻瓜嘛」（笑😁不知不覺成了運動咖，至今共完成兩場226超鐵和數十場鐵人賽，五度騎自行車一日北高、兩度一日雙塔及北進武嶺。

（陳雨德還與視障者共騎協力車一日北高_陳雨德提供）

因為覺得一直跑步很無聊，邊跑邊聊才愉快而成為視障陪跑員，更擔任中華視障路跑協會中山團副團長，某日跑友楊鍾鼎帶著一位視障按摩師傅吳春成來到跑團，從來沒有完成過全馬的吳師傅提到自己的夢想：為鼓勵視障者出門運動，希望每縣市找出一位視障跑者，接力跑步環台。然而難度太高，吳師傅便想自己跑步環台。

傻瓜的堅持 化不可能的夢想為真實

這讓雨德為之驚訝，在他眼中垂垂老矣的六十多歲老人擁有挑戰度這麼高的夢想？！他盤算了一下：跑步環台需22天，每天一個全馬以上的距離才可能完成，還必須找到很多陪跑員接力陪跑…。這麼大的夢想值得鼓勵，但根本不可能啊，然而，「如果從來沒有人做過，我們嘗試卻失敗了，也是不錯的紀錄啊！」也許可以半跑半走，再不行就分段完成，反正是第一次，用什麼方式根本不設限，於是故事從此展開～💪🏻💪🏻💪🏻

吳師傅在自己工作所在地有一個跑步機，他特地將機台墊高製造坡度每天練習，以為自己跑得不錯，一旦跑到戶外卻不是那麼回事，真實路面與跑步機的履帶帶動和較軟的平面截然不同，吳師傅跑沒幾天就受傷，恢復後又受傷再停跑…；他倔強的個性也在跑全馬時展露無遺：往往前半馬五分半速，後半馬無法衝那麼快卻不願意用走的而選擇棄賽，讓陪跑者大感受挫，如此反反覆覆讓眾人擔心夢想恐怕無法實現。

（右二為一心想跑步環台的吳師傅_陳雨德提供）

直到吳師傅好不容易完成萬金石全馬，接著報名八場超馬，只完成其中一場東海道超馬110K，決定了關山九連馬為目標。「所有陪跑員輪流坐火車到關山陪跑，賽事前六場是自助馬，全程無補給，每位跑者僅配有GPS；後三天為正式賽事，陪跑員分別負責陪跑、揹補給、騎腳踏車幫忙補給等任務，吳師傅第二天就受傷只跑了半馬，九月的關山天氣很熱，早晨四點多就起跑，隔天吳師傅仍繼續跑，完成第三天賽程，堅強的意志力讓我們覺得第一屆盲人環台可以辦！在慶功的一場鴻門宴中，帶著幾分酒意分配了第一屆活動的任務…」。

2017年12月底出發，為期21天、總長871K的第一屆盲人跑步環台在原本不看好、但眾志成城的情況下，成功讓吳師傅成為全台第一位完成跑步環台的盲人！「第一屆感覺非常孤獨，沒有人知道我們在做什麼，就呆呆跑步；總共只有三、四人，陪跑員輪流陪跑、開車…，只有吳師傅一人跑全程。」

（陳雨德提供）

「令我最感動的是在吳師傅的家鄉澳底，他堅持在即將完成之際跑回家告訴家人；我們一起到吳師傅以前住的三合院，感受到他完成了一件值得家鄉榮耀的事！」後來幾屆活動，澳底國小都特別出動鼓樂隊，歡迎吳師傅這位校友鄉親再次完成壯舉。

野生阿伯補給和熱血波麗士的主動交管

環台一行人在途中也不時遇見難忘的人與事，南橫公路上一位騎單車的阿伯一路觀察他們，一會兒消失不見後，拿來一大包補給說：「前面在修路，我幫你們開路…」，原來阿伯想幫忙他們。跑到台東大武鄉，志工在路邊整理車子，引起派出所員警關切，當得知是盲人環台路跑，便主動進行交管，日後的每一屆，只要跑到大武鄉，派出所都幫忙交管，甚至員警也來陪跑一段再回去值勤，暖心的舉動令人終生難忘。

（陳雨德提供）

一群人可以跑更遠 第二屆起為弱勢募款

吳師傅的夢已圓，就這樣結束了嗎？好像有點可惜！應該由吳師傅的不懈精神帶動，設定一個更高更遠的目標讓更多人參與！於是他們鎖定收容視多障–也就是除了視障還有多重障礙者的台中惠明教養院，為其募款。教養院院長聽聞簡直不可置信，第二屆活動就這樣以公益為目的，每天公布跑步路線，吸引當地跑團加入陪跑或設置補給站，還開直播介紹惠明教養院現況，最後募得七十多萬善款。由於最初心願是募得一百萬，吳師傅眼見目標未達成，在活動結束後，緊接著又參加由邵老師主辦的另一項十九天環台跑步幫惠明教養院募款，終於募到總數一百萬元。吳師傅的跑力也淬鍊到第二屆完成後隔天，又去跑了渣打馬，以3:24:53獲得視障組男總一！

（如今吳師傅已經神話般地練成超馬奇才，全馬成績也傲人！_陳雨德提供）

之後每一年盲人環台路跑都改為較親民的十六天，參加人數也從個位數到上千人次，「光從台北出發就有幾百人，最後一天從國父紀念館跑到南門國中的六公里也有多人參與」，做公益的範圍更擴大為幫九個社福團體募款。一位從小失明的視障者安仔，曾經受過許多團體的協助，卻從未想過自己跑步會受到關注而能幫助他人；而受協助的社福團體也被激勵，認為自己也可以站起來幫助別人。

（陳雨德提供）

如今，盲人環台路跑延伸為一整年的活動，擁有專屬陪跑團，每週日早上七點跑劍中劍18K山路團練，十月份將舉辦盲人環台熱身賽，平時也舉辦公益活動，幫助視多障家庭。「家有視多障孩子，因為分不出白天黑夜，二十四小時都需要父母幫忙，我們志工會去帶小孩，讓父母喘息；另外也會辦音樂會，邀請惠明教養院院童演奏。」盲人環台協會已經成為一個社群，經營粉專《台灣盲人環台為公益而跑》，不過協會沒有經費，所有人都是自掏腰包的志工，平時總有十多人常態性服務、付出。雨德笑說：「好像經營廟一樣，盲人環台路跑已經成為一種信仰，每年路跑就像大甲媽出巡，很多人一定會參與，每個人也從過程中收穫了屬於自己的部分。」

（陳雨德提供）

擁有精彩多重斜槓人生的雨德，願意不求回報付出，原因是什麼呢？「我覺得自己是個很幸運的人，財務自由是因為事業經營得很好，不是每個人都這麼幸運，即使在產業很棒的時候也有人會跌倒；老天很照顧我，覺得我應該付出給需要幫助的人；或分享我的人生，讓人知道有人小時候過得不太好，但後來可以成功。」「我覺得自己像軍隊的小號手，吹起號角領著大家往這個方向前進，這是我喜歡做的事。」和雨德一起跑步可以喝到他釀的啤酒嗎？他笑著說「歡迎參加盲人環台活動，或加入TMAN 鐵人隊！」

（陳雨德提供）

今年活動將從12月23日從台北出發，全程將首度有揹著AED和醫護包的跑者守護大家的安全，相關訊息可以持續追蹤《台灣盲人環台為公益而跑》粉專，歡迎在任何一天、任何一個路段加入～😊

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