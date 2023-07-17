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賽事心得／礁溪酥湖越野 人生初體驗

運動筆記／ 陳小敏

運動筆記美攝

好久沒寫網誌了，這次為了紀錄我人生中第一場初級越野賽蝦米組9公里，想把我的心得分享給大家……首先我完全沒真正參加過一場越野跑。起初一開始聽到9公里心想應該也還好應該難度也不大，抱著去玩玩的心態，只因為聽說這場攝影師超多。

聽到可以美拍即緊張又興奮，前一晚就開車到五峰旗風景區停車場在車上睡一覺😴很多跑友也是這樣，提前一晚到會場在停車場睡睡停停，就為了隔天一早的賽事，對我來講真的是很特別的一晚。

圖為凌晨4點多天剛亮

直到天亮了～我的一顆心開始躁動……沒想到參加的人也不少。也有國外選手，也有來自不同地區的各個選手。我……就是那位不起眼的小蝦米🦐😅把自己調好心態，在上場緊張大過於興奮，下載了離線地圖後就準備開始起跑～為了緩解緊張的情緒，就開始找認識的人或者攝影師聊聊天拍個照。

圖為小簡攝影大師

陸陸續續……開始聽到主持人唱導：甜蝦組20k、白蝦組14k開跑，最後蝦米組9k起跑。唉唷…我的天啊……真的小鹿亂撞居然我要開跑了耶……

8點一到槍聲鳴起～蹦～開始告訴自己不要爆衝、不要爆衝，慢慢調整步頻控制好自己的步調。沒想到第一個就是小緩坡階梯、接著跑到聖母山莊（超眼熟一樣的路線、一樣的步道ー這不是我前幾個禮拜我的爬山師傅抓我過來訓練的地方嗎？）有了一次的試爬的經驗、我照朋友教我的方法上坡快走，一樣抓7、8分速一路陡上到了3.4k補給，有了動力就差不多開始展現我下坡女王（以前跑友取的外號）的實力！

慢慢的小跑步～只是很少有機會在森林跑步真的很另類～又或許我的跑法跟別人不太一樣🤣把自己想像是隻森林的猴子🐒下坡沿途抓著樹幹一路下滑過程其實還滿爽的又好玩。🤪

此刻的我不知不覺也跑過半了……但我永遠記得最後的2.4K處是非常難忘的一路陡上、最終也是我敗在這裡的地方。我的雙腳不聽使喚一下抽左小腿、一下抽右小腿沒辦法我只能跟我的雙腳溝通了～

這是我跟它之間的秘密🥺我就像哄小朋友一樣說道：我不操泥了，泥乖乖讓我能平安完賽就好回去我會好好對待泥。😅就這樣一下沒事一下大抽筋這應該也算是心靈對話吧！😔

最後2公里處出現了好幾位攝影大師～這時候的我拍照組的怎麼能不拿出最後的實力跟攝影師交戰呢？🤣

感謝小簡兄美拍📸

每張都是我最真實最珍貴的畫面，最後最後1公里處我要感謝運筆攝影師及瘋迷阿舅（傳說攝影師），把我最美的一面拍出來。

阿舅（瘋迷-傳說美攝）

這場最大的收獲就是賺取人生中的越野跑經驗還有美美的照片，紀念自己從沒體驗過的另類賽事🏃‍♀️

最後附上小女子不材的成績單。也不負我的爬山師傅辛苦操練我的結果😁能完賽我就很滿足了。最重點應該還是那句：「聽自己身體的聲音與自己的心靈溝通」。相信我可以大家也一定可以做到💪

感謝這場賽事所有的志工們，因為我自己本身也是志工，知道志工們的辛苦～以及賽事的承辦人規劃路線也不簡單🙇‍♀️好啦…感謝大家的收看喜歡的話別忘了給個👍及❤️我是陳小敏，我不是職業選手，單純只是業餘愛運動愛到處遊玩的小玩家🥰～

附上個人FB https://www.facebook.com/leng.n.yan?mibextid=ZbWKwL 有喜歡的咱們可以互加🥰

越野跑

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