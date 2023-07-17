賽事心得／策馬特馬拉松 在山王的腳下跑馬

去年年底在查詢2023海外的馬拉松賽事時被山王「馬特洪峰」所吸引，便報名了2023策馬特馬拉松 (Gornergrat Zermatt Marathon)，馬拉松的早鳥報名費 (2022年12月31日前)為CHF(瑞士法郎) 120.00或€(歐元) 120.00，憑馬拉松號碼布附的晶片在賽事當周的週五~周日以下路段包括 Brig-Zermatt (MGBahn), St. Niklaus – Grächen (Postal), Zermatt – Gornergrat (GGB) 及 Sunegga Zermatt (Zermatt Mountain Funicular)都可免費搭乘，算一下若搭登山電車從Zermatt來回Gornergrat一趟就算用Swiss travel pass打五折也要67.5瑞士法郎，若3天都充分使用的話馬拉松報名費還比較便宜。

另外主辦單位的賽事資訊寫著總爬升超過1900公尺，上網查資料發現只有位香港跑友分享過，據他的經驗表示此賽事的完賽時間約是平常時間加1.5~2小時左右，以自己平常的表現應該在關門邊緣吧?在報名完後開始預訂機票及住宿，由於疫情剛解封，也因此機票的價格較貴，最後選擇去程搭泰國航空到曼谷轉機飛瑞士蘇黎世，回程則是從蘇黎世搭英國航空到倫敦轉華航班機返台，住宿的部分都在Booking網站預定，分別在琉森住2晚、策馬特住3晚、因特拉肯住2晚、霞慕尼住2晚及蘇黎世住1晚，交通方面是利用Swiss travel pass 8+2 天(當時有買8天送2天活動)來行動。

這次是一家四口同行。在蘇黎世機場車站 (Zürich Flughafen)等火車6/27從台灣出發，花了快24小時終於抵達瑞士。當初一開始是預定晚上8點多泰國航空飛曼谷轉瑞士蘇黎世，想不到開票沒多久泰航就通知晚上8點的航班取消改為下午2點，也因此曼谷轉機時間瞬間從2小時變成8小時，還好JCB卡在曼谷有免費的貴賓室利用，也可順便淋浴一下。

之後來到前二晚住宿的琉森這次在琉森都是選擇Swiss travel pass可以cover到的免費景點，下午先前往石丹峰 (stanserhorn)，明天再去瑞吉山 （Mountain Rigi）及Stoos施圖斯。

上石丹峰需搭乘兩段纜車，第一段是地面纜車，第二段則是換乘世界第一座的空中雙層敞篷纜車。

石丹峰山頂展望良好，可俯瞰琉森湖，近觀皮拉圖斯山，及遠眺阿爾卑斯山的綿延雪峰。

山上還可看到可愛的土撥鼠。

下山後回到琉森再徒步造訪耶穌會教堂 Jesuitenkirche、卡貝爾橋 Kapellbrück、聖萊奧德伽爾教堂 Hofkirche St. Leodegar、垂死獅子像 Löwendenkmal、冰川公園 Gletschergarten Luzern、穆塞格城牆 Museggmauer及斯普洛耶橋。

6/29一早9點多先從琉森搭琉森湖遊船到Vitznau。

再從Vitznau轉搭齒軌電車前往Rigi Kulm。

爬上海拔1798公尺瑞吉山後可從山頂可俯瞰琉森湖、楚格湖及欣賞阿爾卑斯群山風光。

離開瑞吉山後再搭齒軌電車到Arth-Goldau轉SBB及巴士來到Stoosbahn。

再搭乘世界最陡的Stoos纜車來回施圖斯Stoos，瑞士的鐵道工程真的令人讚嘆。

離開Stoos後再乘巴士到Arth Am See轉搭楚格湖遊船前往楚格，與上午琉森湖遊船滿滿的人潮不同，這艘楚格湖遊船遊客不多，一家四口得以坐在船頭沙發椅吹著涼風漫遊湖中。

來到楚格後再徒步造訪湖濱公園、老城鐘樓及老城區，最後再搭SBB回琉森。

6/30一早離開住了兩晚的琉森前往策馬特，原本搭SBB經伯恩到策馬特最快，但為了搭琉森到因特拉肯這段黃金列車路線便繞了遠路，雖然多花一小時，但沿途經過琉森湖、薩爾嫩湖Sarnersee、龍疆湖Lungernsee及布里恩茨湖景色相當優美，可惜今天是個多雲偶雨的天氣。

在往策馬特途中順道在St. Niklaus下車領取策馬特馬拉松號碼布，這裡也是明天賽事的出發點。

從Visp到策馬特沿途有著太魯閣峽谷放大版的感覺。

到策馬特時下著小雨，先到接下來入住三晚的Naco Aparthotel, by Arca check in, 因為有幫老婆及小孩買3天的策馬特群山綜覽通行證 (Zermatt Peak Pass)，也因此儘管天氣不佳還是去搭格內拉特 Gornergrat 登山火車前往Gornergrat觀景台，我則是憑馬拉松號碼布免費搭乘。

到了山頂當然一片白牆，不過還是可以近觀冰河景色。

回到策馬特鎮上後再去Matterhorn Museum逛逛。

再去為賽事而設的Pasta-Party ，這裡現場有樂隊表演。

每位參賽跑者憑兌換卷可換取一碗義大利麵。

在會場竟然發現台灣國旗也高掛在場內，真令人感動，期待明天的賽事能平安順利。

7/1一早從策馬特搭SBB到馬拉松起跑點St. Niklaus。

看著座位對面跑者背包寫著2012長距離山徑越野跑世界冠軍，真得嚇死人啊！

到了St. Niklau後先去寄物，車站到寄物區有段距離須注意，這些跑者物品會送到全馬賽事終點Riffelberg。

策馬特馬拉松的賽道說明

8:36起跑中途有2個關門點，分別是01.45 pm在Sunnegga (km 31,7處) 及02.55 pm在Riffelalp-Resort (km 39,1處)，終點 Riffelberg (km 42,195) 的關門時間則是03.45 pm。

沿著Vispa河谷一路往策馬特前進，賽道沿途景色優美，但怕被關門幾乎不敢停下來拍照。

跑了快20公里後，總算看到策馬特小鎮了。

穿越策馬特小鎮，也是沿途最熱鬧的地方，這裡也是半馬賽事的起點。

此時山王~ 馬特洪峰忽然從雲端露出，能一睹它的風采也是此行最大的目的。

馬特洪峰英姿

趕緊請路人幫我跟山王合拍一張。

美麗的策馬特小鎮

策馬特過後到Sunnegga一路陡升，沿途可俯瞰策馬特風光。

一路看著馬特洪峰前進，不過它也漸漸被雲層遮住了。

太陡了，大家都用走的。

遠眺冰河美景

來到Sunnegga，離這個關門點還10多分鐘。

經過策馬特著名的五湖健行當中最下方的Leisee湖。

穿越羊群

等會要下到溪谷再往上爬。

俯瞰Moosjisee湖。

經過碎石坡。

經過Riffelalp。

沿著鐵軌跑。

最後一段沿著Gornergrat 登山鐵道跑上Riffelberg，也是此行的大魔王。

Gornergrat 登山火車從旁通過。

回望Riffelalp。

崩潰中。

最後一段路。

終於完成2023策馬特馬拉松，這次來瑞士心裡最大的壓力總算釋放出來了。這賽事全程總爬升超過1900公尺，下降400多公尺，其實台灣爬升如此多的賽事也不少，不過大多為同一個起終點，所以下降的高度也多，可以利用下坡時追回些時間，但策馬特馬拉松下坡路段少，真的很難追時間，此賽道不到一半或1/3是柏油路，其餘皆是泥土路徑及Hiking山徑，真的是越野跑，跑完終點時主持人還唱名恭喜台灣來的跑者完賽，其實真的很累，因為後半馬幾乎是在兩腿輪流抽筋下跑，跑回來也不經意的落下男兒淚。

今天跑馬時老婆小孩則是去Rothorn 洛特峰，之後再去馬拉松終點與我會合，很高興她們幫我加油打氣及拍照。