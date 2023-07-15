跑步增加性能力！美研究：跑步機上多堅持1分鐘 床上就多3分鐘

你知道跑步訓練也能幫助床上衝刺嗎？台灣運動風氣盛行，許多人也因此愛上跑步，且樂於參加大大小小的路跑活動，隨著疫情口罩解封，許多路跑活動陸續恢復舉辦，大家也開始重拾跑步維持健康生活。然而，跑步的好處不僅能幫助維持良好的心肺功能、增加身體代謝率及肌肉量、改善心理狀態等，研究還發現「跑步增加性能力」，兩天跑步一次，性高潮竟然可以增加26%！

「跑道上奔馳後的你，造就了床上馬力扭力開滿檔的你！」

–羅詩修醫師

跑步增加性能力？研究：提升睪固酮水平、緩解生活壓力

研究顯示跑步有助於提高睾固酮水平，而睪固酮由睾丸、卵巢或腎上腺分泌，不論男女都有助肌肉強度、體力及提升性慾和性能力；此外，跑步等有氧運動有助於緩解生活壓力，因此可以改善焦慮或抑鬱等心理因素導致的性欲降低。

美國加利福尼亞大學的研究也發現，每周進行4次有氧運動連續九周後，男性受試者的性生活頻率增加了30%，性高潮增加了26%；《Journal of Sexual Medicine》的一篇文章也提到，睪固酮會在運動後20分鐘上升，導致受試者產生「準備好從事性行為」的心理與狀態；《American Journal of Cardiology》研究，在跑步機上每多堅持1分鐘，性活動持續時間可增加2-3分鐘。

「還在等什麼？跑鞋穿起來出門啦！」

–陳偉傑醫師

適度運動可改善66%勃起功能障礙（Erectile dysfunction）

經常久坐不動的男性患有勃起功能障礙者為有固定活動者的3倍，部分心血管藥物，如特別是利尿劑和 β 受體阻斷劑，或是身心科藥物，也常會導致勃起功能障礙，但是只要適度運動就可以降低66%，高度運動可以降低80%以上。

圖片來源：泌密會客室

療日子小叮嚀

跑起來能夠提升你的性福！性生活的滿意度是伴侶生活品質的重要因素之一，根據國際媒體Runner’s World調查，跑者跑步後在床上性欲高漲且更有自信，至於床上的性福，除了透過運動鍛鍊之外，也可以交給

專業的泌尿科醫師們

守護喔！

還有哪些運動能幫助性能力提升？

想增強性能力除了靠跑步之外，還有其他運動也有幫助，是什麼運動呢？請至

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