臺中城市半程馬拉松 12月10日市政府前廣場開跑

>由臺中市政府運動局及臺中市不動產開發商業同業公會共同主辦的「2023臺中城市半程馬拉松」將於12月10日在臺中市政府前廣場熱情開跑，邀請大家一同RUN FOR OUR PLANET！在參與路跑活動的同時響應「環保愛地球」，跑向綠生活與綠環境，在永續議題上這次路跑紀念衫及完跑提袋皆採用寶特瓶回收紗製作，大會手冊及成績證明也都改為電子化不印刷，與選手們一起為地球盡一份心力！活動當天不僅有熱情的選手和啦啦隊，也發揮「以運動做公益的力量」將選手部分報名費捐予臺中市政府社會局。

臺中市政府與不動產公會跨界合作舉辦ESG永續環保路跑活動，路線圍繞臺中城市，感受建築與城市的融合

臺中市副市長王育敏特別轉達臺中市長盧秀燕的支持並表示，因疫情睽違三年的臺中城市半程馬拉松，今年將盛大回歸，市長非常樂見活動在永續方面的提升，也請市民給予肯定且熱情參與。今年的賽事路線從臺中市政府起跑，沿線經過臺中國際性地標國家歌劇院、夏綠地公園、公益路及忠明南路，讓更多人發現臺中的美，也透過賽道沿線體會到臺中這座城市不僅追求工商科技業的進步發達，更將建築、運動休閒、藝術相互結合並融入在生活之中，進而帶動城市行銷，提升觀光效益，讓臺中市成為大家心目中最宜居最幸福最具有活力的城市。

臺中市王育敏副市長（中）帶領運動局長、建設局長、都發局長、地政局長與臺中市不動產開發公會林正雄理事長（右四）一起為臺中城市半程馬拉松宣誓起跑

ESG低碳環保賽事，號召企業發展永續，一起為健康而跑臺中市不動產開發商業同業公會理事長林正雄表示運動健康休閒與永續環保的議題逐漸受到大家重視，將ESG低碳、環保概念帶入路跑賽事，以E－Environmental（環境）、S－Social（社會）、G－Governance（公司治理）這3項指標，號召企業一起響應永續發展目標，並採用寶特瓶環保回收紗材質製作活動紀念衫及完跑提袋，也盡量進行在地採購減少碳排，希望讓每一位來參加路跑的民眾，踏在臺中的每一步，象徵著臺中城市建設不斷向前的步伐，跑在臺中、享受臺中，一起為永續健康而跑！

臺中市王育敏副市長（右一）與臺中市不動產開發公會林正雄理事長（左一）接受媒體聯訪宣傳路跑活動

臺中市不動產開發公會林正雄理事長（左五）、運動主委陳梓銘（左四）與臺中市王育敏副市長（右六）啟動路跑開放報名儀式即日起開放報名，邀請全家大小一同參加

臺中市不動產開發商業同業公會運動委員會主委陳梓銘表示感謝臺中市府團隊的大力支持，包括運動局、交通局、警察局及環保局…等單位為本次活動盡心盡力提供多項協助；同時也感謝各界的贊助與協辦。2023臺中城市半程馬拉松即日起至10月12日開放報名，請上網搜尋「2023臺中城市半程馬拉松」或至〈筆記報名〉網站報名。

活動網址：https://opcc.work/2023TAICHUNGRUN