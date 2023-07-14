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亞洲田徑錦標賽男子4X100接力 天才少年Boonson傷後重磅回歸

運動筆記／ Eulla

第 25 屆亞洲田徑錦標賽，Puripol Boonson 率隊以 38 秒 55 的成績守下 4x100 公尺接力金牌！圖/Boonson IG

第 25 屆亞洲田徑錦標賽火熱展開中，在賽事第一天就點燃賽事高潮。在男子 4X100 公尺接力上，全場的焦點都放在泰國 17 歲「天才少年」 Puripol Boonson 身上，他率隊以 38 秒 55 的成績替泰國守下金牌！

現年 17 歲的他原先是一名手球運動員，教練看到 Boonson 和朋友玩耍跑步的樣子，發掘了他的跑步天份，便帶著他進入跑步項目。10 歲那年，Boonson 轉到了新的學校，從那時起就開始全心專注在跑步項目上，並成為了一名短跑健將。

泰國 17 歲「天才少年」 Puripol Boonson 。圖/Olympics

在 2022 年六月份的哈薩克庫薩諾夫紀念賽 200 公尺上嶄露頭角，以 20 秒 19 的成績摘金，創下亞洲 U20 紀錄！沒想到僅隔兩個月後的 U20 世錦賽 100 公尺項目上，他又跑出 10 秒 09 的好成績，締造世界 U18 紀錄。雖然在幾天前的美國 U20 錦標賽上，U18 100公尺這個紀錄被美國的 Christian MILLER 以 10 秒 06 刷新，不過 Boonson 仍然是田徑圈相當有潛力的當紅選手。

U20 世錦賽 100 公尺項目上，Boonson 跑出 10 秒 09 的好成績締造世界 U18 紀錄。圖/Boonson IG

Boonson 被當地媒體譽為「泰國田徑天使」，以 「Bew」來稱呼他。還記得在去年越南河內的東南亞運動會上，Boonson 橫掃三金！拿下 100 公尺、 200 公尺以及 4X100 公尺接力冠軍。不過今年五月在柬埔寨金邊的東南亞運動會上，Boonson 的表現卻不如預期。在 200 公尺決賽上，最後 50 公尺直線道衝刺，Boonson 摔倒在地，腿筋明顯受傷。賽後他說：「那時我感覺我的腿筋爆裂了！所以我直接倒下，避免傷勢加劇。雖然很難過，但希望可以早日康復，為亞運會來做準備。」

Boonson 回來了！在亞錦賽首日的男子 4X100 公尺接力預賽上，就率隊跑出 38 秒 66 的成績。圖/Boonson IG

經過兩個月的休息恢復，Boonson 回來了！在亞錦賽首日的男子 4X100 公尺接力預賽上，就率隊跑出 38 秒 66 的成績，打破泰國於 2019 年創下的大會紀錄（38 秒 72）。在決賽上更是精彩！排在最後一棒的 Boonson 接下棒子後，瞬間加速狂衝，拉開與中國隊的距離，最終以 38 秒 55 摘下金牌。

圖/Boonson IG

近期在亞洲田徑協會 50 週年頒獎典禮上，Boonson 以出色的表現被授予亞洲 U18 最佳男子運動員的稱號，期待他未來能持續突破自我，享受田徑賽事。

新聞來源：OlympicsBoonson IG

責任編輯：Eulla

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