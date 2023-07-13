北港媽祖盃全國馬拉松 火熱報名中

跑起來！與朝天宮一起為愛而跑！今年最受矚目的馬拉松賽事｢北港媽祖盃全國馬拉松｣即將於12月2日在雲林北港開跑！7月10日到9月20日 火熱報名中。

北港媽祖盃全國馬拉松賽事已於今年邁入第十二個年頭，今年的賽事不僅是活動的延續更是每一位來自世界各地選手精神的傳遞，傳達著每一位跑者為自己也為比賽所堅持勇敢的表現，每一年的舉辦，已成為地方重要盛事，也都將為雲林添上一筆精采且有意義的一頁！

今年賽事由華裔設計師Daniel Wong為此賽事建置新的品牌及操刀logo和視覺設計，將此賽事命名為北港媽祖盃全國馬拉松「Mother Marathon」，mother 發想來自於媽祖意象徵性，媽祖意象正如同慈母般，溫和、慈祥、包容、關懷，可以撫慰每一個受創、不安的心靈。設計靈感來自於媽祖亦為「護國庇民」之海洋女神，運用「Mother Marathon」當中的M M 轉換成海浪的意象，也代表著無論在任何起伏及挑戰中媽祖都與我們同在。

今年賽事重新定義其特色與價值，以最具強大力量的馬拉松 定義北港朝天宮「媽祖盃」全國馬拉松賽事，就像法國勃而多以紅酒路跑聞名，萬金石及台北馬以專業定義其精神，活動定位為一個以愛為出發點的路跑賽事，希望每個參與者都能感受到媽祖的守護和關懷，並以自己的力量尋求愛的溫暖和懷抱。

北港媽祖盃全國馬拉松賽事特別邀請熱愛運的兩位品牌活動大使與大家一同為愛而跑-藝人黃沐妍小豬以及華裔設計師Daniel Wong! 此次賽事媽祖也要送給跑者們滿滿的祝福，北港朝天宮「媽祖盃」馬拉松賽事期間限定的獨家「祈福手環」，此手環它的特別是無法購買只提供給參與的跑者報名不同的里程數，可獲得相對應之數量，再由跑者於報名時選定顏色，每一種顏色都代表了不同的愛與祝福。

(↑圖為設計總監暨活動大使Daniel Wong、活動大使藝人小豬黃沐妍合照)

結合推廣雲林在地文化，也邀請到了雲林當地的女孩組成Mother Marathon北港媽祖盃全國馬拉松「朝女孩啦啦隊」，而他們的應援為路跑注入強大活力也展現美麗的力量！

此次賽事最精彩的亮點-邀請華納音樂旗下TRASH樂團成員之一頤原為北港媽祖盃全國馬拉松Mother Marathon品牌製作一首專屬北港朝天宮媽祖盃的主題曲-「瘋媽祖」! 以磅礡的旋律與勵志歌詞揮灑著動感，這首歌像一道翱翔的彩虹，融合了媽祖的慈母般的關懷與守護，為每一位跑者注入溫柔的力量，跑者們踏著節奏前進，挑戰極限，向著愛的目標破浪前行。

(↑圖為藝人Trash樂團吉他手頤原表演)

北港媽祖盃全國馬拉松Mother Marathon希望能夠集結溫暖的支持，活動所得扣除成本後盈餘捐贈公益團體 ，帶動善的循環，我們認為每個生命都應該被祝福，要用善款為社福團體送上祝福與支持。

今年，讓我們一起為愛而跑！

#MM為愛而跑 #最受祝福的賽事 #北港媽祖盃全國馬拉松 # MotherMarathon

📆報名時間：2023/07/10-2023/9/20(額滿截止)

💮活動日：2023/12/5(六) 雲林縣北港鎮北港大橋下 北港牛墟

42K全馬組、21K半馬組 、10K挑戰組 、05K休閒組

北港媽祖盃全國馬拉松報名網址：https://irunner.biji.co/MotherMarathon2023

北港媽祖盃全國馬拉松 Facebook：https://www.facebook.com/mother.marathon.tw

北港媽祖盃全國馬拉松Instagram：https://instagram.com/mother_marathon.tw?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==