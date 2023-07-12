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跑旅記趣／新加坡聖淘沙與濱海灣跑步路線分享

運動筆記／ 吳星

二月底時有去新加坡渡假七天，由於當時三月要抱佛腳跑全馬，想說至少選兩天早上隨便跑，路線也沒多規劃，原定住宿附近跑，能維持心肺就好。結果夥伴幫找了不錯的跑步路線，只好來個小跑旅！於是就照她給的路線下去跑，視當下體力和體驗做調整。

這是原本整理的路線，分享給大家：Google路線圖分享

以下是我實際跑的心得與路線↓

1.聖淘沙晨跑(一圈6K)

Garmin路線圖分享

早上8點多出發(新加坡比較晚天亮)，汽車、自行車、跑步路線分離，對運動者非常友善剛開始都是緩上坡。

本來要照著路線跑到英比奧炮臺，但發現太早好像沒開，於是就去上面拍個照而已。

路上風景不是山就是沙灘和公園，搭配太陽超讚，也有很多外國人在跑步，感覺大家都很享受。

由於下午還有很多行程，我只有環半島而已，有環過聖淘沙全島的大大歡迎分享~

2.濱海灣晨跑(一圈10~12K)

Garmin路線圖分享

早上8點多出發，整個濱海灣週圍都有運動專屬的路線，不過過第一個橋時，上下都有路我不太熟就跑錯了，還繞了一小段，總之都選下路就對了，不要跟我一樣選上路。

走錯路誤闖划船隊區

當天剛好有路跑活動，整個亂入，還好看起來是休閒場。

居然有跑步專用的橋！可以繞整圈都不用遇到車和紅綠燈真讚。

景色真的很美

由於路線與體驗實在太讚了，決定再一天早起來跑。

3.薛爾思橋晨跑(一圈7~8K)

Garmin路線圖分享

前一天去爬山，決定當天只跑半個濱海灣就好跑到快一半時想要轉橋過去，發現下面好像沒有路於是我繞了很長一段，到人可以上橋的地方上去後發現蠻酷的，很像高速公路，是新加坡最長的一座橋，長1.8K在上面是很好的制高點，景色蠻棒的。

不過真的很長，結果我根本沒有省到多少公里數= =”。下橋後是進入市區，但我不想跑跑停停，就跑進濱海灣邊了假如不想跑太長，我覺得這路線也是不錯的，還能體驗空中跑步回國後，發現這樣的跑旅體驗還不錯老實說假如沒去跑，我無法看到新加坡更多的景色與生活方式，因為我們行程並不會到這麼遠，一定會先去觀光客熱門的地方。

早點起來花個半小時到一小時，跑完也不會影響大家行程，對早起的大大們來說應該很簡單(我很難，我是台灣夜跑者XD)，分享給想去新加坡旅遊的跑者。

題外分享，去新加坡看到台灣沒賣的顏色，腦波弱就直接買了。

也許出去也可以晃一下鞋店

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