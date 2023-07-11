跑步小品／鐵人夫妻的日常是…

「兩場226比下來，我可以很享受的全場面帶微笑完成，即便第二場比第一場痛苦，我還是盡量保持開心的心情前進，如果太拘謹嚴肅的話，可能會把痛苦放大；能跟現場觀眾互動，比個讚、微笑，是很棒的！我很享受當下的氛圍！」六月在澳洲凱恩斯挑戰生涯第二場226，最終成績8小時36分22秒，也是PB，獲得職業組第八名，更成功取得IRONMAN法國尼斯世錦賽門票，團團–張團畯微笑地在《肉腳的跑步人蔘》錄音室分享心得，他說，只要以享受的心境挑戰，「過程會是開心的，結果也不會太差！」

（張團畯提供）

團團和他有「八金蛙后」之稱的美麗太座一起來到錄音室，運動員的陽光健美，就是不一樣啊！🤩🤩🤩 很難想像他們已經是兩個小娃兒的爸媽～

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從小游泳的鐵人夫妻檔運動咖

澳洲凱恩斯超級鐵人三項，團團準確掌握比賽節奏，游泳表現超乎預期，第一個上岸，自行車項目預支了體力，原先預期三小時可完成的跑步，最終以3:11完成，「覺得滿棒的！」後段的跑步曾令他非常痛苦，看到後有追兵，最後兩公里把僅存的體力擠出來，以4:15速度配完，「怕落後一名沒拿到世錦賽門票，獎金也會少一千元美金…」

（張團畯提供）

團團從幼稚園就開始游泳，國高中是田徑隊，大學正式接觸鐵人三項，「就是一直動！」太太佩筠是泳技傲人的游泳教練，也是從小開始練。「小學四五年級時，因為太胖，被爸爸丟到游泳夏令營，教練覺得我表現不錯，又喜歡玩水，就這樣練起來了！」佩筠最擅長蛙式，大學時期在其中一年的全大運拿下三面個人、五面接力賽金牌，被媒體封為「八金蛙后」。夫妻倆曾PK過泳技嗎？佩筠笑說，當然是男生比較厲害！身為游泳教練，佩筠有時會在訓練時提醒團團：「我會稍微幫他看一下，手是否偏掉，他的自我觀察能力很敏感，只要身體有一點怪怪的他都會覺知到…」團團說，鐵人三項每週訓練時數大概二十八到三十個小時，若一星期訓練五天，平均每天訓練五小時，基本上一天兩練，早上游泳、中午過後騎車+轉換的跑步。如此大的訓練量，消耗熱量比跑者多一倍或兩倍，飲食方面，團團「不吃油炸，其他我都OK」，也會喝可樂這樣的含糖飲料，手搖飲則很少喝。

（張團畯提供）

訓練時，佩筠偶爾會當團團的補給員，「他跑步，我就騎車帶水跟著他，現在我慢跑可能他用走的就跟上，沒辦法一起訓練」（笑～佩筠說自己骨子裡就是個愛運動的女生，凡是運動都喜歡嘗試，最近迷上衝浪，不過自稱還很肉腳，有了兩個北鼻後，最大差異在自由，現在生活都以小朋友為主，目前的訓練量跟生小孩之前相較，減了一半還不止，「照顧小孩，媽媽很累，覺得老睡不飽，所以老公要對老婆好一點…；不過我最近覺醒了，每週一定重訓，維持肌肉量，每周三一定去衝浪，時間再充裕些會跟朋友一起跑步，盡量把以前運動的重心拉回來，運動會讓心情變好！」

（「八金蛙后」陳佩筠也曾是模特兒，現在除了游泳教學，生活重心都以兩個寶貝為主_張團畯提供）

身為二寶爸的團團，沒有訓練、教課的額外時間，也會想著帶小孩去哪裡，每週固定去好市多遛遛小孩，即使不買東西，也可讓孩子走走。

（團團說，在社群媒體貼小孩照片的觀看次數，比我訓練、比賽的還多_張團畯提供）

鐵人訓練的日常

團團高中就決定日後要以鐵人三項為主，「高二時覺得會跑步的人很多，要上世界的舞台很難，我是跑長跑的，長跑更難；我小時候有游泳背景，國高中曾參加小鐵人或正規鐵人賽的經驗，大學時就朝鐵人三項試看看，這一試，就十年了！」大學正式接觸三項運動時，團團最大的挑戰是游泳，因為國高中間斷了六年沒有接受正規訓練，重新開始滿辛苦的，花了快兩年才可以游進第一集團；腳踏車則是時間的累積，至於跑步有國高中的紮實訓練，算是當時的強項。若拿515、113、226比較，團團說，都是競技，比賽過程中的心境不太一樣，「515是衝刺，113比個人能力，226時間又是加倍，個人能力要能耐得住孤獨，如同彥博學長的超馬，長距離比賽大多都是一個人，是跟自己的比賽，雖然有對手，但對手的能力也不見得與自己相符…」

（張團畯提供）

「若要我選，我選113節奏與距離比較剛好，226…太長了，515節奏快也比較辛苦一點！」佩筠跑過全馬，也比過515，當時是覺得好玩，被朋友推坑去試試，「515真的很辛苦，最辛苦的是跑步！水裡一條龍，陸地一條蟲，當一隻魚到了陸上會覺得跑步好累、好重！游泳實在太輕鬆了！」「那麼多運動，如果讓我選，我第一個一定不會選跑步；但跑步對於心肺功能、熱量消耗都是最有感的，如果要減重，跑步很有幫助，比游泳還快！」團團解釋，陸地上的肌肉衝擊比水裡大，游泳選手長期在水裡，肌肉型態適應在水裡，他們在陸上做長時間衝擊運動對於肌肉耗損與疲勞都很快，「我今天如果跟菲爾普斯跑步PK一定贏他！水裡游不贏他，但跑步一定贏！」（笑～

（張團畯提供）

團團話當年 潘瑞根因材施教 抓得住他

夫妻倆這次來錄音，恩師潘瑞根也特地陪同前來，談到潘老師對團團的影響，團團說，高中三年，潘老師就像心靈導師，不管訓練或生活上遇到困難都會跟老師分享，聽從老師的建議去改變或調整。「跟老師有這麼好的緣分跟默契可能是因為我進成淵時很皮，一個禮拜去教官室兩三次，我國中是唸體育班、不愛讀書，上課睡覺玩手機，上了高中後也延續這種行為，有些老師沒辦法適應，認為上課應該認真，但我上課常睡覺，當老師叫我起床、拍我桌子，我就很不開心站起來，直接問候他，老師就跑去找潘老師，潘老師會扮演輔導的腳色，幾次下來，上那老師的課我就知道，不要踩到那個老師的底線就好，就忍耐一下….」「潘老師總是說他是因材施教～」

「去金門移地訓練，最後一趟課表要在幾分鐘內跑完幾圈，沒跑完的距離要揹老師，我那時沒跑完200m，就揹老師，老師很壯啊…！」（小聲問：有80公斤吧？！😜🤣🤣）團團：「應該有…，我當跑步選手時比較瘦啦，覺得揹老師比跑步還累…」😅🤣🤣

（張團畯提供）

九月世錦賽 十月拚全運會冠軍五連霸

拿到法國尼斯世錦賽參賽資格，團團很期待能跟世界頂尖選手同場較勁，他分析，世錦賽應該不太可能突破目前的PB，因為騎車得爬升2400m，其中的五、六十公里都在爬山，賽道挑戰滿大，算是目前正規226比賽中爬升最多的比賽。雖然跑步全是平路，他的目標將是游泳能跟上第一集團，其他兩項就盡力、隨緣。另一方面，世錦賽這張門票的幸福來得太突然，有點打亂團團的計畫，因為本來打算先專心準備拚全運會五冠王，然而世錦賽將在九月十號舉行，比完後休息一週，距離十月二十二號的全運會只剩四週，「全運會515的強度相對高很多、比賽節奏快很多，訓練上需要調整…」「其實也有點年紀了，從226訓練到515比賽，訓練量是一定夠，但要看訓練週期如何安排，盡可能達到兩者兼具的狀態。

全運會兩年一屆，五屆就是十年，希望自己可以正常發揮、有好的成果！」年齡是殘酷的嗎？團團回答：「不是絕對的。只要身體與肌肉型態是好的，在好的環境訓練之下，不管年齡是長或年輕，都一定會有好的表現。」「十年是我人生的三分之一，這十年我還是把三鐵當作興趣，初衷是享受訓練、喜歡痛苦的感覺，比賽的最後成果一定是美好的。」對於跑者想進一步從事鐵人三項運動，團團說：「把它當興趣，先喜歡它！興趣會讓我玩很久，不會那麼容易倦怠，心態上不是因為比賽而練，而是因為喜歡才做這項運動。」

佩筠也有很多學生是從跑者開始玩三鐵，「他們下肢肌肉通常很發達，游泳時會沉，光要把腳踢上來就要花很多時間，要先當興趣來練，不是被推坑而來，否則到時壓力會非常非常大。」佩筠強調，游泳快慢是一回事，最重要的是安全，若在水中抽筋、被踹，自己一定要能處理，所以除了學游泳之外，還必須學自救。佩筠說，運動、走得長遠是很棒的事，「比如跑步跑一輩子，游泳游到老、登山…，人一定要維持一種運動！」現在兩個北鼻還小，想玩什麼就玩什麼，夫妻倆會帶著小朋友體驗體操、玩水…，「不會一定要怎麼樣，也不必一定當運動員，希望她們有一個可以運動的興趣，陪伴她們長久～」

（張團畯提供）

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