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30 分鐘跑不完5公里竟然被公司開除 理由是「不夠吃苦耐勞」

運動筆記／ 李吳菊

跑不完示意圖 圖/Freepik

日前中國發生了一起令人啼笑皆非的「勞資糾紛」，沒想到這場勞資糾紛卻引起了跑步圈的熱議！故事的主角 劉先生，住在中國蘇州市，他對前僱主提起了 6,700 元人民幣（約台幣 28,860 元）的訴訟賠償金，他聲稱因為自己沒辦法在攝氏 25 度的天氣下在 30 分鐘內跑完 5 公里而被開除；最終法官判定該公司有不當解雇的行為，須賠劉先生 7,000 餘元人民幣（約台幣 30,152 元）。

劉先生至某機械部件廠工作，進行焊接、切割等能力考核，並通過考核，沒想到⋯⋯（圖非當事工廠）圖/RunningMagazine

根據上海新聞報導，劉先生當時在 2022 年 6 月份入職，然而不到幾日時間，公司主管便要求他去進行長跑測試，現場還有一位人員在旁監督並表示：「如果沒能通過測驗，就會被開除。」然而當天蘇州市的氣溫高達 40℃，劉先生大概跑了兩三圈約 800m 後開始感到暈眩、脫水覺得要中暑了，最終他沒能跑完全程，不過，他並未把這件事放在心上，當天就回到工廠上了 10 小時的排班後，沒想到隔日再來上班時卻被告知因未能通過長跑測驗，試用期不合格將他辭退，於是他一狀告到了法院上。

沒想到，這家公司仍堅持自己的決定是『正確』的，提到了公司有相關的規章制度，並對新員工進行長跑評估的規定，但劉先生並未通過公司的長跑考核，這表明他並不適合做辛勤的工作，於是在試用期內已不符合錄用條件解除勞動關係。最終在法院的判決下，該公司判賠劉先生  7,000 餘元人民幣。

圖/Freepik

這則新聞讓人真的很難相信，一間公司會以長跑來評斷員工是否肯吃苦耐勞，並且還在 40 度的天氣下進行測驗，真的令人傻眼，不知道大家對於這個新聞事件有什麼想法？不知道台灣有沒有公司也有這種『特殊要求』，如果你有聽過什麼規範也歡迎在底下留言分享。

責任編輯：Ian

新聞來源：上海新聞

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