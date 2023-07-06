亞洲田徑錦標賽 中華隊賽前點將錄

台灣最速男－楊俊瀚（左）。圖/運動筆記

第 25 屆亞洲田徑錦標賽即將在 7/12-7/16 於泰國火熱展開，這次中華隊總共派出了 33 位選手，包含台灣最速男楊俊瀚、陳玟溥、陳傑、陳奎儒、800 公尺屢屢創下佳績的李安翊、來自阿美族的跨欄正妹張博雅，還有我們的最強國中生林沛萱等人。總教練是由孫念祖來擔任，率隊前往泰國。今天就一起來看看選手們的賽前點將錄。

楊俊瀚－男子 100 公尺、200 公尺、4X100 公尺接力

在三月底的原住民運動會，楊俊瀚在 100 公尺項目上跑出了 10 秒 17 的好成績，創下本季最佳。於四月底五月初和亞運培訓隊一同到日本備戰時，他於 200 公尺也跑出了近四年來最好的一次成績，在預賽繳出 20 秒 46 的成績晉級，決賽時則在超風速的情況下，跑出 20 秒 33 摘下銅牌。

五月底的台灣田徑公開賽上，楊俊瀚表現同樣穩定發揮，不過在 200 公尺預賽上，卻不小心踩線違規，被取消資格。他表示，那是一個很好的經驗，會針對影片再去做調整修正，積極備戰亞錦賽及亞運。今年目標希望可以突破自己全國紀錄的楊俊瀚，在亞錦賽上將參加男子 100 公尺、200 公尺以及 4X100 公尺接力項目，期盼他能再度突破自己！

林祐賢－男子 100 公尺

來自國立體大的林祐賢，在今年五月初的全大運上，可是讓大家對他印象非常深刻！頭上綁著鮮明的紅色必勝頭帶，在 100 公尺預賽時飄出 10 秒 26，不僅創 PB 更成功達標亞運，躍升歷代第三傑。決賽時則跑出 10 秒 42 成功衛冕金牌。於 200 公尺同樣也跑出了個人最佳 21 秒 00 再拿下一金。

國立體大的林祐賢。圖/運動筆記

五月底的台灣田徑公開賽，林祐賢在 100 公尺預賽於逆風 2.7 的狀況下，跑出了 10 秒 50 ，決賽時則以 10 秒 39 的成績，和陳玟溥幾乎同秒壓線，拿下銅牌。亞錦賽他將參加男子 100 公尺項目，接下來也將代表中華隊站上成都世大運和杭州亞運的舞台，他期盼在這兩場大賽能夠盡全力，跑進前八強！

陳玟溥－男子 200 公尺、4X100 公尺接力

來自台南大學碩一的短跑好手陳玟溥，在全大運 200 公尺項目上，跑出個人最佳成績，以 20 秒 69 率先衝線摘金，不但拿下亞運門票，更是繼楊俊瀚之後，台灣史上第二位跑進 20 秒 70 的選手！近期在台灣田徑公開賽上，他表現同樣亮眼，以 20 秒 80 拿下 200 公尺金牌！這次於亞錦賽上將出賽 200 公尺及 4X100 接力。

台南大學碩一的短跑好手陳玟溥。圖/運動筆記

陳奎儒－男子 110 公尺跨欄

台灣 110 公尺跨欄紀錄保持者陳奎儒，目前最佳成績是在 2019 年跑出的 13 秒 34。在三月初的青年盃，他於賽前幾天因為急性腸胃炎，體重瘦了 2 公斤，感覺身體能力也下降，以不受傷為原則站上賽場，最終以 14 秒 02 的成績摘下金牌。

台灣 110 公尺跨欄紀錄保持者陳奎儒。圖/運動筆記

五月底的台灣田徑公開賽上，他則是找回了 2019 的巔峰體感，預賽在順風 2.3 的情況下跑出 13 秒 79 。決賽時對上香港的張宏峰、梅政揚及菲律賓的勞堤斯塔等人，陳奎儒在逆風 2 之下，還繳出 13 秒 69 的佳績，把金牌留在台灣！他說：「這趟是近幾年來跑得最完整的一趟，有一種回到最佳狀態的感覺。」接下來即將站上亞錦賽的舞台，他期待自己能再創下更好的成績，爭取每一個百分之一秒！

陳傑－男子 400 公尺跨欄

目前個人最佳為 2019 年亞錦賽的 48 秒 92的陳傑，在去年 7 月世錦賽 400 公尺跨欄項目上，未能晉級決賽，便決定改變訓練方式，參加 100、200 和 400 公尺賽事來提升速度和爆發力。於今年三月的青年盃他才再次回到 400 公尺跨欄項目，以 50 秒 51 拿下銀牌。

跨欄王子陳傑。圖/運動筆記

隔兩個月後的台灣田徑公開賽上，則跑出 49.89 的成績，為本季第一次跑進 50 秒內，拿下銀牌，為下半年的賽事增添了不少信心。接下來的亞錦賽將登上男子 400 公尺跨欄賽道。

彭名揚－男子 400 公尺跨欄

在上半年表現相當亮眼的彭名揚，目前 400 公尺跨欄個人最佳成績，是在 2022 年日本的木南道孝紀念田徑公開賽跑出的 49 秒 32 ，歷代排名第三。在今年三月的青年盃，彭名揚以 50 秒 45 奪冠。五月底的台灣田徑公開賽再次以 49 秒 53 的成績領先陳傑，摘下金牌。今年亞錦賽將和陳傑一起征戰男子 400 公尺跨欄項目，期盼能再創下佳績。

李安翊－男子 800 公尺

800 公尺的超新星李安翊，在三月的青年盃預賽上就飆出 1:49.52 的成績，讓所有人眼睛為之一亮！因為真的好久沒有看到這麼漂亮的成績了。在接下來的幾場賽事也都跑出不錯的成績，更於 6 月的 U20 亞洲田徑錦標賽再度把自己的個人最佳往上推進，以 1:49.44 替中華隊拿添一面銀牌。接下來將代表中華隊參加泰國亞錦賽男子 800 公尺項目，希望他能繼續好好享受賽道，和他最愛的跑步共造美好的回憶。

800 公尺的超新星李安翊。圖/運動筆記

張博雅－女子 100 公尺跨欄

曾在 2020 的全中錦摔欄昏迷的張博雅，有兩年多都不敢參與跨欄項目。不過在三月底的原民運女子 100 公尺跨欄上，她跑出了 13 秒 53 打破個人最佳，順利達標亞運！一個月後於新加坡公開賽上，更是一路遙遙領先，以 13 秒 85 替中華隊拿下一金。

來自阿美族的張博雅。圖/運動筆記

五月底的田徑公開賽，張博雅保持著良好的狀態，再次突破自己最佳，決賽飆 13 秒 32 的成績，擊敗 2018 年亞運銅牌得主，來自香港的呂麗瑤，拿下金牌！七月將登上亞錦賽女子 100 公尺跨欄項目，盼能勇敢繼續向前。

林詩亭－女子 100 公尺跨欄

在女子 100 公尺跨欄歷代排名第二的林詩亭，個人最佳成績是在 2020 年 11 月全大運跑出的 13 秒 04。然而在那之後的兩年，林詩亭陷入了訓練瓶頸，成績未再往前推進。在去年五月的全大運以 13 秒 61 的成績摘銀，九月的秋季盃則以 13 秒 93 拿下冠軍！

女子 100 公尺跨欄歷代排名第二的林詩亭。圖/運動筆記

今年五月的台灣田徑公開賽以 13 秒 46 拿下銅牌，接下來也將和張博雅一起挑戰亞錦賽女子 100 公尺跨欄項目，期待兩位都能相信自己，突破巔峰！

第 25 屆亞錦賽中華隊出賽名單：

圖/中華民國田徑協會

責任編輯：Eulla

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